Рональд Пофалла

"Петербургский диалог": удалось ли найти общий язык немцам и россиянам? (08.10.2018)

Вопрос о доверии между Германией и Россией стал не только официальной темой нынешнего форума "Петербургский диалог", но и самой обсуждаемой проблемой. Ведь, по признанию участников, доверия с 2014-го года - с момента российской аннексии Крыма - больше так и не стало.