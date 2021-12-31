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Рональд Пофалла

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Рональд Пофалла".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

29.08.2020, Berlin, Impression von der Anti-Corona Großdemo, die erneut von der Bewegung Querdenken 711 aus Stuttgart angemeldet wurde. Nachdem der Berliner Senat die Demonstration verboten hatte, haben das Berliner Verwaltungsgericht und in weiterer Instanz das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg diese Demo genehmigt. Zur Kundgebung wurde unter dem Motto Sturm auf Berlin und mit dem Hashtag #Berlin2908 aufgerufen. Gekommen sind erneut Demonstranten aus den unterschiedlichsten Lagern, die meisten ohne Mund- / Nasenschutz unterwegs waren. Dabei auch wieder Rechte, Reichsbürger, Impfgegner und allerhand sonstige Verschwörungstheoretiker, die gegen die anhaltenden Corona-Maßnahmen protestieren. Weil die Teilnehmer sich nicht an die Abstandsregeln gehalten haben, wurde die Demo von der Polizei teilweise aufgelöst. Im Bild: Flaggen der Bundesrepublik Deutschland (auf dem Kopf) der Russischen Föderation sowie des Deutschen Kaiserreichs. | Verwendung weltweit

Немецкие политики призывают к сохранению "Петербургского диалога" 31.12.2021

"Петербургский диалог" имеет важное значение, несмотря на видимое отсутствие интереса со стороны России, говорят внешнеполитические эксперты в ФРГ.
18.7.2019*** Ronald Pofalla bei seiner Rede zur Eroeffnung des 18. Petersburger Dialog 2019 in Koenigswinter | Verwendung weltweit

Немецкая сторона "Петербургского диалога" приостановила все совместные заседания 27.07.2021

Немецкое правление "Петербургского диалога" назвало неприемлемым признание в РФ "нежелательными" трех немецких НКО. Решение стало "тяжелым ударом", заявил сопредседатель форума Пофалла.
18.7.2019*** Ronald Pofalla bei seiner Rede zur Eroeffnung des 18. Petersburger Dialog 2019 in Koenigswinter | Verwendung weltweit

Глава "Петербургского диалога" призвал не сносить мосты в Россию 20.09.2020

В условиях нынешнего кризиса в отношениях с РФ особенно важно продолжать диалог с российским гражданским обществом, уверен Рональд Пофалла.

В чем Лукашенко обвинил Москву и грозят ли "Роснефти" санкции в США. DW Новости (06.02.2020) 06.02.2020

Перед встречей с Путиным Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти. Одновременно в США заговорили о возможном введении санкций против "Роснефти" из-за ее участия в нефтяном бизнесе в Венесуэле.

Как немецкий концерн Deutsche Bahn будет участвовать в модернизации украинских железных дорог? (06.02.2020) 06.02.2020

Пока речь идет о консультировании. Но в будущем сотрудничество может быть расширено. Член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла рассказал в интервью DW о планах немецкого железнодорожного концерна в Украине.
Old railways in Ukraine. © Masson - Fotolia.com 31208989

Deutsche Bahn об "Укрзализныце": Мы консультируем, украинцы управляют 06.02.2020

Член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла рассказал DW о планах сотрудничества с "Укрзализныця". Как будет проходить модернизация и приватизация предприятия?
Auf den Bilder sind Kunstwerke von Aiwasowsky, eine Offnung der Ausstellung, die Leiterin der Tretjakow-Galerie Selfira Tregulowa und das Gebaüde der Tretjakow-Galerie Copyright: DW/M. Yuliya Wischnewetskaya

В трех странах пройдет выставка современного искусства 22.11.2019

Работы Герхарда Рихтера, Ансельма Кифера, Ильи Кабакова будут показаны в рамках выставки "Diversity United". Она будет работать в 2020-2021 годах в Германии, РФ и Франции.
Sitzung der Arbeitsgruppen Wirtschaft und Ökologische Modernisierung beim 18. Petersburger Dialog in Königswinter. Foto: Andrey Gurkov / DW am 19.7.2019

"Петербургский диалог": Откажемся от виз для молодежи и использования угля! 20.07.2019

На "Петербургском диалоге" под Бонном корреспондент DW увидел немцев-романтиков, реальных представителей гражданского общества и желание сближения.

"Петербургский диалог": о безвизе для молодежи РФ, "потеплении" и противоречиях между Берлином и Москвой (19.07.2019) 19.07.2019

18-й Форум гражданских обществ Германии и России прошел под Бонном. Впервые после начала кризиса вокруг Украины на форум приехали главы МИД обеих стран. Многие заговорили о "потеплении" в отношениях между ФРГ и РФ.

Эксклюзив DW: в Германии говорят об отмене виз для молодых россиян. DW Новости (16.07.2019) 16.07.2019

18 июля под Бонном открывается "Петербургский диалог" - форум гражданских обществ РФ и ФРГ. В этой связи его сопредседатель с немецкой стороны Рональд Пофалла в интервью DW высказался за отмену виз для молодых россиян.
Das Bild habe ich am 12.April in Baden-Baden während der bilateralen Lenkunkungsauschusstagung des Petersburger Dialogs gemacht. Das Bild darf auf der DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: PK des Petersburger Dialog. Stichworte:Petersburger Dialog, Russland, Deutschland, Sitzung des bilateralen Lenkungaussschusses Bildbeschreibung: Logo des Petersburger Dialogs i

Глава "Петербургского диалога": Хотим добиться безвиза для молодых россиян 16.07.2019

Немецкий сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла - о неудачной попытке пригласить на форум Путина и Меркель, безвизовом режиме для молодых россиян и политической ситуации в РФ.
ARCHIV - Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU), aufgenommen am 09.01.2013 während eines Interviews in Berlin. Pofalla gibt sein Amt auf. Er werde der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören und ziehe sich aus persönlichen Gründen zurück, berichteten «Focus Online», «Bild»-Zeitung und «Rheinische Post» am Freitag (13.12.2013). Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Сопредседатель "Петербургского диалога" против отмены санкций в отношении России 13.07.2019

По мнению Рональда Пофаллы, Москва воспримет отмену санкций как проявление слабости Запада. Сначала Россия должна доказать, что она готова прислушаться к требованиям Запада и Украины, считает он.
Wiktor Alexejewitsch Subkow und Ronald Pofalla bei der Pressekonferenz zum Petersburger Dialog 2017 im Roten Rathaus in Berlin Copyright: ©Petersburger Dialog e.V. Datum 23.11.2017

Глава "Петербургского диалога" выступил за отмену виз для молодежи из РФ 10.07.2019

По мнению Рональда Пофаллы, молодежь РФ до 25 лет могла бы приезжать в Германию без виз. Глава "Петербургского диалога" говорит, что в правительстве ФРГ в курсе его мнения.

"Петербургский диалог": удалось ли найти общий язык немцам и россиянам? (08.10.2018) 08.10.2018

Вопрос о доверии между Германией и Россией стал не только официальной темой нынешнего форума "Петербургский диалог", но и самой обсуждаемой проблемой. Ведь, по признанию участников, доверия с 2014-го года - с момента российской аннексии Крыма - больше так и не стало.
Petersburger Dialog - Ronald Pofalla und Wiktor Subkow (Victor Zubkov). Foto: Elena Barysheva / DW am 7.1.2018

Кризис доверия на "Петербургском диалоге" 07.10.2018

В Москве открылся форум гражданских обществ ФРГ и РФ "Петербургский диалог". Главная тема этого года - доверие. Очевидно, что страны по-разному понимают, на чем это доверие можно развивать. Репортаж DW с открытия форума.
Wiktor Alexejewitsch Subkow und Ronald Pofalla bei der Pressekonferenz zum Petersburger Dialog 2017 im Roten Rathaus in Berlin Copyright: ©Petersburger Dialog e.V. Datum 23.11.2017

Сопредседатель "Петербургского диалога" о санкциях и российских СМИ 05.10.2018

Чего может добиться "Петербургский диалог" в условиях напряженности между РФ и ФРГ, и почему перемирие в Донбассе могло бы стать шагом к отмене санкций, рассказал Рональд Пофалла.
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