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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Рональд Пофалла".
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Перед встречей с Путиным Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти. Одновременно в США заговорили о возможном введении санкций против "Роснефти" из-за ее участия в нефтяном бизнесе в Венесуэле.
Пока речь идет о консультировании. Но в будущем сотрудничество может быть расширено. Член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла рассказал в интервью DW о планах немецкого железнодорожного концерна в Украине.
18-й Форум гражданских обществ Германии и России прошел под Бонном. Впервые после начала кризиса вокруг Украины на форум приехали главы МИД обеих стран. Многие заговорили о "потеплении" в отношениях между ФРГ и РФ.
18 июля под Бонном открывается "Петербургский диалог" - форум гражданских обществ РФ и ФРГ. В этой связи его сопредседатель с немецкой стороны Рональд Пофалла в интервью DW высказался за отмену виз для молодых россиян.
Вопрос о доверии между Германией и Россией стал не только официальной темой нынешнего форума "Петербургский диалог", но и самой обсуждаемой проблемой. Ведь, по признанию участников, доверия с 2014-го года - с момента российской аннексии Крыма - больше так и не стало.