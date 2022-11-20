"Петербургский диалог" планируется расформировать

Некогда важнейший форум по обмену мнениями между немецким и российским гражданскими обществами"Петербургский диалог", по всей видимости, будет расформирован окончательно. Об этом говорится в документе, выдержки из которого в субботу, 19 ноября, приводит на своем сайте журнал Der Spiegel.

"Собрание членов "Петербургского диалога" по запросу правления решает провести в 1-м квартале 2023 года еще одну внеочередную общую встречу, на которой будет принято решение о роспуске "Петербургского диалога", - указывается в документе. Решение о роспуске было принято на заседании 18 ноября и должно быть вынесено на рассмотрение собрания членов 22 ноября, указывает издание.

Петербургский диалог финансировался фондами, бизнес-сообществом и министерством иностранных дел Германии, однако по мере ухудшения германо-российских отношений его значение снижалось. С 2015 года сопредседателем форума с немецкой стороны был глава ведомства федерального канцлера Роланд Пофалла (Roland Pofalla). По информации Der Spiegel, несколько членов "Петербургского диалога" уже дали понять, что не будут оставаться в его составе.

Приостановка заседаний "Петербургского диалога"

В июле 2021 года немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" заявил о приостановке всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп на неопределенное время. По словам Рональда Пофаллы, причиной этого шага стало решение Генеральной прокуратуры РФ объявить "нежелательными" в России три немецкие неправительственные организации - Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"), а также Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев").

"Петербургский диалог" существует с 2001 года

До 2019 года конференция форума гражданских обществ России и Германии"Петербургский диалог", инициированная президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), проводилась ежегодно с 2001 года, за исключением 2014 года, когда форум был отменен из-за аннексии Москвой украинского полуострова Крым.

В последний раз мероприятие состоялось в 2019 году. В 2020 году "Петербургский диалог" отменили из-за пандемии коронавируса, следующий форум должен был пройти в октябре 2021 года в Калининграде. Основной целью форума являлось углубление взаимопонимания между двумя странами, дальнейшее развитие сотрудничества и связей Германии и России.

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