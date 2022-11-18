Экс-глава бундестага признал ошибки в отношениях с Россией
Жан Рофе
21 мин. назад
"Мы не хотели видеть это", - заявил Вольфганг Шойбле, говоря об ошибках в политике Германии по отношению к РФ.
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Бывший председатель бундестага и экс-министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) признал, что допускал в прошлом ошибки в отношениях с Россией. В интервью изданию Handelsblatt, опубликованном в пятницу, 18 ноября, на вопрос, сердится ли он на себя из-за этого, политик заявил: "Естественно. Мы не хотели видеть это".
По словам Шойбле, в бытность министром внутренних дел Германии он обсуждал с главой российского МВД, как вместе бороться с исламистским террором. "Я мог бы посмотреть, что делает Россия в Чечне. Или послушать тогдашнего президента Польши Леха Качиньского. После нападения России на Грузию тот предупредил: сначала идет Грузия, потом - Украина, потом - Молдова, потом - страны Балтии, а потом - Польша. Он оказался прав", - сказал Вольфганг Шойбле.
Можно было догадаться, что президент России Владимир Путин нападет на Украину, отметил политик. "Путин публично заявил, что распад Советского Союза был величайшей катастрофой и что он хочет обратить это вспять", - сказал Шойбле.