  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Вольфганг Шойбле (фото из архива)
Вольфганг Шойбле (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
ПолитикаГермания

Экс-глава бундестага признал ошибки в отношениях с Россией

Жан Рофе
21 мин. назад

"Мы не хотели видеть это", - заявил Вольфганг Шойбле, говоря об ошибках в политике Германии по отношению к РФ.

https://p.dw.com/p/4JjCT

Бывший председатель бундестага и экс-министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) признал, что допускал в прошлом ошибки в отношениях с Россией. В интервью изданию Handelsblatt, опубликованном в пятницу, 18 ноября, на вопрос, сердится ли он на себя из-за этого, политик заявил: "Естественно. Мы не хотели видеть это".

По словам Шойбле, в бытность министром внутренних дел Германии он обсуждал с главой российского МВД, как вместе бороться с исламистским террором. "Я мог бы посмотреть, что делает Россия в Чечне. Или послушать тогдашнего президента Польши Леха Качиньского. После нападения России на Грузию тот предупредил: сначала идет Грузия, потом - Украина, потом - Молдова, потом - страны Балтии, а потом - Польша. Он оказался прав", - сказал Вольфганг Шойбле.

При этом Шойбле, являющийся членом Христианско-демократического союза (ХДС), назвал "примечательным" тот факт, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) даже сейчас в отношении России не может сказать, что ХДС совершил ошибки.

Можно было догадаться, что президент России Владимир Путин нападет на Украину, отметил политик. "Путин публично заявил, что распад Советского Союза был величайшей катастрофой и что он хочет обратить это вспять", - сказал Шойбле.

Смотрите также:

Что ждет немцев этой зимой?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Протесты в Берлине: украинcкий "фейк-референдум" и малозаметный пророссийский автопробег (23.10.2022)

Протесты в Берлине: украинcкий "фейк-референдум" и малозаметный пророссийский автопробег (23.10.2022)

В рамках необычной акции протеста украинские активисты требовали "аннексии" российского культурного центра, а пророссийский автопробег остался почти не замеченным.
Политика23 октября 2022 г.04:36 мин.
external

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? (18.10.2022)

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? (18.10.2022)

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? Этот и другие острые вопросы безопасности обсуждались 18 октября в рамках Берлинского внешнеполитического форума. В нем участвовали министры иностранных дел и обороны, политологи и ученые.
Политика18 октября 2022 г.04:13 мин.

Материал Handelsblatt

Интервью с Вольфгангом Шойбле
www.handelsblatt.com
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Реконструкция сбитого "Боинга" в Нидерландах. На фото 2021 года на переднем плане судья Гаагского суда Хендрик Стинхёйс, председательствующий на процессе по делу о катастрофе "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний"

Приговор по делу MH17: Россию ждут новые суды

Политика12 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Рабочие-мигранты идут к строящемуся к ЧМ-2022 в Катаре стадиону

Сколько людей погибло ради ЧМ-2022 в Катаре? Фактчекинг DW

Сколько людей погибло ради ЧМ-2022 в Катаре? Фактчекинг DW

Футбол7 ч. назад
Символ Республиканской партии - слон, пытается сбросить с ноги, вцепившегося в нее "экс-президента США Дональда Трампа".

Трамп снова рвется в президенты США: тяжела ноша для слона?

Трамп снова рвется в президенты США: тяжела ноша для слона?

Политика19 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Приговор по МН17. Российские уклонисты в ФРГ. DW Шоу

Приговор по МН17. Российские уклонисты в ФРГ. DW Шоу

Политика19 ч. назад57:46 мин.
Тренировка белорусских добровольцев

Как белорусы за границей готовятся свергать Лукашенко

Как белорусы за границей готовятся свергать Лукашенко

Политика21 ч. назад
Инсталляция украинского художника Никиты Кадана "Трудности профанации II"

Обломки с фронта стали предметами искусства

Обломки с фронта стали предметами искусства

Культура23 ч. назад
Постпред РФ при Генассамблее ООН Василий Небензя выступает в зале заседаний

Можно ли заставить Россию платить репарации Украине?

Можно ли заставить Россию платить репарации Украине?

Правовые основы государства17 ноября 2022 г.
На главную страницу