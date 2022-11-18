Экс-глава бундестага признал ошибки в отношениях с Россией

"Мы не хотели видеть это", - заявил Вольфганг Шойбле, говоря об ошибках в политике Германии по отношению к РФ.

Бывший председатель бундестага и экс-министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) признал, что допускал в прошлом ошибки в отношениях с Россией. В интервью изданию Handelsblatt , опубликованном в пятницу, 18 ноября, на вопрос, сердится ли он на себя из-за этого, политик заявил: "Естественно. Мы не хотели видеть это".

По словам Шойбле, в бытность министром внутренних дел Германии он обсуждал с главой российского МВД, как вместе бороться с исламистским террором. "Я мог бы посмотреть, что делает Россия в Чечне. Или послушать тогдашнего президента Польши Леха Качиньского. После нападения России на Грузию тот предупредил: сначала идет Грузия, потом - Украина, потом - Молдова, потом - страны Балтии, а потом - Польша. Он оказался прав", - сказал Вольфганг Шойбле.

При этом Шойбле, являющийся членом Христианско-демократического союза (ХДС), назвал "примечательным" тот факт, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) даже сейчас в отношении России не может сказать, что ХДС совершил ошибки.

Можно было догадаться, что президент России Владимир Путин нападет на Украину, отметил политик. "Путин публично заявил, что распад Советского Союза был величайшей катастрофой и что он хочет обратить это вспять", - сказал Шойбле.

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