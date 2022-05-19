 В Польше заочно арестован диспетчер из России по делу о крушении Ту-154 под Смоленском | Новости из Германии о Европе | DW | 19.05.2022

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Европа

В Польше заочно арестован диспетчер из России по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

Польский правительственный Ту-154 разбился под Смоленском в апреле 2010 года. Заочно арестованный Виктор Рыженко был одним из диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день катастрофы.

Обломки польского Ту-154 под Смоленском

Обломки польского Ту-154 под Смоленском

Суд по варшавскому району Мокотув по ходатайству Генпрокуратуры Польши заочно арестовал одного из трех российских диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. "По делу в отношении Виктора Р. суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на 30 дней с даты его задержания", - сообщили в пресс-службе суда в четверг, 19 мая.

Судьи одновременно рассмотрели дела двух диспетчеров - Виктора Рыженко и Николая Краснокудского. Заседания проводились заочно, без участия фигурантов и за закрытыми дверями. По делу Краснокудского ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде временного ареста на 30 суток было отклонено. Оба решения могут быть обжалованы.

28 мая прошлого года польский суд вынес решение по делу третьего диспетчера - Павла Плюснина, постановив, что для его временного ареста оснований нет.

Дело диспетчеров

В сентябре 2020 года стало известно, что 1-я следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех российских диспетчеров. Как сообщила тогда пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик, обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, приведшей к смерти большого числа людей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ареста российских диспетчеров, заявила, что Варшава игнорирует факты и доводит ситуацию до абсурда, "пытаясь заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию". Захарова подчеркнула, что все попытки Варшавы добиться выдачи авиадиспетчеров тщетны.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к обвинениям Варшавы по делу о крушении самолета с польским президентом Лехом Качиньским и требованиям об аресте российских диспетчеров.

Катастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая тогдашнего президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь на траурные мероприятия. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем с землей.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, упомянуты ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия стало снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволявших осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

Новое правительство Польши сочло выводы неубедительными. Варшава возобновила расследование в 2016 году. Его участники сделали вывод, что самолет был разрушен еще в небе, в результате взрыва на борту. На данный момент расследование крушения считается незавершенным из-за того, что российская сторона удерживает часть обломков самолета, "черные ящики" с записями, а также другие улики.

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  • Участники спасательной операции на Черном море

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    Автор: Дарья Ерёмина


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