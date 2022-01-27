Мэр Киева Кличко: Мир не должен быть достигнут в ущерб Украине

Мэр Киева Виталий Кличко высказался за дипломатические урегулирование конфликта вокруг Украины, но подчеркнул, что оно не может быть достигнуто за счет интересов его страны. "Мы надеемся на дипломатические урегулирование. Мирное урегулирование - лучшее, что сейчас может произойти. Но это не должно быть достигнуто в ущерб интересам Украины", - заявил он в интервью медиакомпании DW в четверг, 27 января.

По словам Кличко, Россия - агрессор, преследующий в первую очередь геополитические цели. "Россия играет важную роль в геополитической игре. Мы понимаем, что Россия тоже является важным партнером для Германии, но Россия ведет агрессивную политику. Ведь не секрет: Россия желает восстановить советскую империю. Но мы не хотим обратно в СССР", - заявил политик.

Разочарование политикой Германии

Виталий Кличко выразил разочарование новым правительством ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "Я разочарован позицией германского правительства. Когда мы говорим об оборонительных вооружениях, Германия блокирует поставки оружия в Украину из других стран", - пояснил он.

"Отношения Украины с Германией не ухудшились с приходом Олафа Шольца. Германия - одна из важнейших стран Европы. Мы нуждаемся в германской поддержке во многих сферах. У нас одинаковые ценности. Мы не можем выдвигать требования, но мы просим о поставках оружия и, я подчеркиваю, оружия для обороны. Мы ни на кого не нападаем. Мы должны защищаться. Мы должны защитить нашу страну, мы должны защитить наше будущее и наши семьи", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева выразил обеспокоенность белорусско-российскими маневрами, которые в настоящее время проходят неподалеку от границы с Украиной, где, по его словам, вдобавок дислоцировано много российских танков, самолетов и военнослужащих. "Ситуация сейчас накаляется, и все говорят о возможном вторжении в Украину", - констатировал он.

Кличко: Будущее Украины - в Европе

В интервью DW Виталий Кличко подчеркнул, что он видит будущее своей страны только в европейском сообществе.

"Украина приняла решение. Наш путь, наше развитие, наше будущее - в европейской семье как европейской, современной, демократической страны с европейскими ценностями. Украина сейчас расширяет демократию. Конечно, мы молодая демократия. Но наше стремление стать частью европейской семьи не укладывается в рамки наших восточных соседей. Я имею в виду Россию", - указал Кличко.

Смотрите также:

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Проверка систем вооружения Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Запад выражает поддержку Украине Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Войска подтягивают к Донбассу В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Американские эсминцы уже в Черном море США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Война, которая длится уже семь лет Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Разбомблены и разрушены Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Столкновения и погибшие несмотря на перемирие Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Зеленский вручил награды украинским солдатам 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Российское гражданство по упрощенной процедуре В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года. Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс

