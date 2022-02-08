Кризисная дипломатия вокруг Украины: какую роль играет Олаф Шольц

Прагматично, без эмоций и лишнего шума - именно так проводит свою политику новый канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Впрочем, на протяжении последних недель многим казалось, что "шума" с его стороны в том, что касается конфликта вокруг Украины, могло бы быть и побольше. Главу правительства ФРГ критиковали за то, что он избегает занимать четкую позицию по этому вопросу. В то же время рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую он представляет, судя по опросам, внутри страны опустился.

Поводом для критики стал прежде всего отказ Берлина поставлять Украине вооружения. Еще при Ангеле Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера Германии эта позиция правительства страны встречала мало понимания со стороны международных партнеров. Ведь на протяжении ряда лет Германия продает оружие в Египет и Израиль, поставляет его курдам. Так в чем же разница?

С недовольством власти некоторых стран наблюдали в последнее время и за тем, как Берлин пытается исключить газопровод "Северный поток - 2" из списка возможных санкций Запада против Москвы. Еще в декабре 2021 года Олаф Шольц заявлял в этой связи, что этот проект представляет собой "инициативу частного бизнеса" и процесс его сертификации "никак не связан с политикой".

Раздраженный канцлер

Вопрос о том, является ли еще Германия надежным партнером, задавали в этой связи и в Вашингтоне. "Чепуха", - заявил по этому поводу Шольц 7 февраля, отвечая на вопрос корреспондента CNN. Некоторым показалось в тот момент, что канцлер ФРГ отреагировал непривычно грубо. Судя по всему, его раздражает, что в глазах общественности сложившаяся ситуация выглядит совсем не так, как планировали он сам и его советники.

Источники в ведомстве федерального канцлера утверждают, что за кулисами Германия уже на протяжении недель активно работает над поиском мирного решения в конфликте вокруг Украины. К тому же Берлин регулярно проводит консультации с европейскими и трансатлантическими партнерами на тему совместных шагов в случае возможной эскалации. "Мы провели интенсивную подготовку и обсудили, какие конкретно санкции мы задействуем в случае военной агрессии против Украины", - подчеркнул канцлер ФРГ во время визита в США.

"Владимир, нужно поговорить!"

Может быть, дело в том, что дипломатические усилия Берлина остаются незамеченными общественностью? "Нынешнему правительству Германии не повезло, потому что оно приступило к работе как раз в то время, когда этот кризис обострился и превратился в трансатлантический и евро-атлантический кризис", - считает бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger).

Еще пару недель назад Ишингер сам критиковал кабинет Шольца за его позицию по Украине. Сейчас он его защищает. "Нужно относиться с пониманием к тому, что канцлер Шольц, который никогда раньше в этой должности не встречался лично с Владимиром Путиным или Джо Байденом, сейчас не может, как Эмманюэль Макрон, просто снять трубку и сказать: "Владимир, давай обсудим то и это", - говорит эксперт по безопасности.

Неделя дипломатии

7 февраля президент Франции провел пятичасовые переговоры с российским лидером в Москве. После этого он отправился в Киев к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а затем - в Берлин. Вечером 8 февраля Макрон встречался в ведомстве федерального канцлера с Олафом Шольцем и польским президентом Анджеем Дудой. Название этого формата переговоров, который существует уже 30 лет и которым канцлер Германии воспользовался для поиска путей мирного разрешения конфликта вокруг Украины, - Веймарский треугольник.

По сути, Шольц пытается таким образом перейти от дипломатической обороны к дипломатическому наступлению. Вернувшись из Вашингтона, он начал подготовку к визитам в Киев и Москву, которые пройдут 14 и 15 февраля.

До этого срока, однако, в Берлине побывают еще много высокопоставленных гостей. 9 февраля - премьер-министр Дании Метте Фредериксен, а 10 февраля - лидеры Эстонии, Литвы и Латвии. В том, что касается концентрации российских войск на границе с Украиной, балтийские государства разделяют позицию Польши. "Мы находимся сейчас в самом трудном положении с 1989 года", - констатировал Дуда вечером 8 февраля в Берлине.

Что будет с "Северным потоком - 2"?

В Восточной Европе на фоне того, что Дуда называет "беспрецедентным" скоплением войск РФ на украинской границе, растет напряженность. Представителям стран этого региона хочется увидеть больше жесткости по отношению к Москве. С точки зрения Польши, подходящим инструментом для оказания давления на Кремль является "Северный поток - 2".

Олаф Шольц во время пресс-конференции с Джо Байденом в Вашингтоне

Этот газопровод уже готов, но еще не введен в эксплуатацию. "Если Россия, к примеру, пересечет границу Украины с танками и войсками, "Северного потока - 2" не будет", - подчеркнул Байден 7 февраля. Стоявший рядом Олаф Шольц проявил сдержанность. Уже давно он даже не произносит вслух название "Северный поток - 2".

Относящиеся с пониманием к РФ в СДПГ

Эта сдержанность Шольца имеет вполне конкретные причины. Ведь канцлер ФРГ должен учитывать настроения в собственной партии. А в СДПГ традиционно многие относятся к России с пониманием. В левом крыле партии сторонники традиции исторической восточной политики СДПГ стремятся к сближению с Россией. Со своей стороны, члены СДПГ из восточногерманских федеральных земель преследуют экономические интересы, берущие начало еще со времен ГДР.

"Северный поток - 2" выходит из вод Балтийского моря в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Премьер-министр этой земли Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) вот уже на протяжении лет прилагает массу усилий к тому, чтобы этот проект был успешно воплощен. Таким образом она, по сути, делает одно дело со своим однопартийцем - бывшим канцлером Германии и близким другом Путина Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder).

Экс-канцлер в газовом бизнесе

Проиграв парламентские выборы 2005 года, Шрёдер устроился на работу в сфере газового бизнеса в России. Сегодня Шрёдер является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG - оператора строительства газопровода "Северный поток - 2", а также председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG - оператора газопровода "Северный поток". С 2017 года Шрёдер возглавляет также наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть", в последний раз он был переизбран на эту должность в июне 2021 года.

Хорошие друзья: Владимир Путин и Герхард Шрёдер

4 февраля 2022 года пресс-служба "Газпрома" сообщила, что бывший канцлер Германии выдвинут кандидатом в состав совета директоров компании. Избрание членов совета пройдет 30 июня в Санкт-Петербурге в рамках годового общего собрания акционеров "Газпрома".

С точки зрения эксперта Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родериха Кизеветтера (Roderich Kiesewetter), за номинацией Шрёдера на этот пост кроется расчет Кремля. "Это шахматный ход России, направленный на то, чтобы расколоть правительство Германии по вопросу возможных санкций против "Северного потока - 2" и таким образом дискредитировать страну в целом", - полагает он.

"Канцлер Германии - это я!"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц решительно отвергает подобную критику. В Вашингтоне он заявил в интервью CNN в отношении Шрёдера: "Он не говорит от лица правительства (Германии. - Ред.). Он не работает в правительстве. Он - не правительство. Федеральный канцлер сейчас я, и о политических стратегиях Германии сообщаю я".

Что касается возможных санкций в отношении России, то тут стратегия Шольца пока лишена конкретики. Ведь глава правительства ФРГ упорно не хочет говорить прямо: откажется Германия от этого проекта в случае эскалации конфликта вокруг Украины или нет. Шольц объясняет это тем, что Берлин не хочет навредить своей роли посредника. К тому же, как говорит канцлер ФРГ, Германия "не хочет выкладывать на стол все карты", потому что "необходимо, чтобы Россия поняла: произойти может еще многое, даже гораздо больше, чем то, на что она настраивается".

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