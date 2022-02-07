Манготт: Между США и ФРГ есть расхождения по поводу России

Герхард Манготт (Gerhardt Mangott), профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии, заявил в интервью DW во вторник, 8 февраля, что позиция США и Германия все еще не полностью совпадает, когда речь идет о политике в отношении России. Он также рассказал, что он думает о последних дипломатических усилиях по деэскалации конфликта вокруг Украины.

Переговоры Шольца и Байдена

Комментируя встречу канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 7 февраля, австрийский профессор сказал, что цель визита Шольца - показать, что Берлин является "надежным" союзником, и признал, что между сторонами могут возникнуть "расхождения".

Герхард Манготт

"Было действительно заметно, что после того, как Байден подтвердил, что "Северный поток - 2" не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину, Шольц не хотел также прямо заявить об этом, - отметил Манготт, коснувшись вопроса перспектив трубопровода. - Поэтому у нас все еще есть сомнения, действительно ли в случае российского вторжения в Украину правительство ФРГ будет готово остановить "Северный поток - 2". С другой стороны, по словам Манготта, Байден ясно дал понять, даже если немцы этого не сделают, у американцев есть средства, чтобы остановить проект, и что они его остановят.

Похоже, продолжил профессор, что между ФРГ и США существуют некоторые расхождения, которые могут быть также и среди других союзников по НАТО: "Если бы это было не так, они бы (Байден и Шольц. - Ред.) четко заявили, какие санкции будут введены в случае российского вторжения. Но они этого не сделали. Кажется, есть еще над чем поработать, чтобы объединить хотя бы немцев и американцев в том, что делать после такого военного вторжения". Кроме того, в том, что касается поставок оружия Украине, правительство Германии, по мнению Манготта, по-прежнему настаивает на своей суверенной позиции, отказываясь поставлять летальное оружие Киеву.

Встреча Макрона и Путина

Австрийский профессор также дал оценку состоявшимся в тот же день в Москве переговорам президента Франции Эмманюэля Макрона и его российского коллеги Владимира Путина. Было очень заметно, что перед встречей Путина и Макрона последний заявил, что "на столе переговоров" находится вопрос "финляндизация" Украины", подчеркнул Герхард Манготт.

Президенты Франции и России Макрон и Путин на пресс-конференции в Москве, 7 февраля

"Финляндизация" означает, что Украина будет абсолютно свободна в ее внутренней политике, но будет ограничена во внешнеполитических опциях. Имеется в виду статус в период холодной войны Финляндии, которая смогла сохранить свою независимость и демократию, только четко заявив, что останется нейтральным и неприсоединившимся государством в конфликте между Западом и Советским Союзом", - напомнил Манготт. И добавил, что комментарии Макрона о "финляндизации" Украины предполагают, что французский лидер в этом вопросе может быть не на одной стороне с другими странами-членами НАТО.

"Макрон подтвердит, что территориальная целостность и суверенитет Украины не оспариваются, что Франция является партнером Украины по этой теме и что делает все возможное, чтобы разрядить кризис и добиться военной деэскалации, - так австрийский профессор ответил на вопрос, что он ожидает от встречи Макрона с руководством Украины в Киеве 8 февраля. - Однако важно то, о чем потом не будет говориться, а именно - о предложениях, которые Макрон сделал в Москве Владимиру Путину. Макрону нужно узнать, что об этом думают украинцы и есть ли шанс, что Украина согласится к какому-то нейтральному статусу страны в будущем".

Планируется, что Эмманюэль Макрон также встретится позже с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой в Берлине, чтобы Париж, как выразился Манготт, мог "учитывать голоса и позиции Восточной Европы в отношениях с Россией, потому что в прошлом Макрона обвиняли в том, что он слишком близок России".

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