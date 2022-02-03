Позиция ФРГ по Украине: заставит ли критика ее пересмотреть?

Высказывания главы Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шёнбаха (Kay-Achim Schönbach) о Крыме, Путине и конфликте вокруг Украины, произнесенные им перед включенными видеокамерами 21 января в ходе визита в Индию, стоили ему должности. Однако эта громкая отставка не стала автоматически и концом скандала. А что, если это мнение разделяют и другие представители политической и военной элиты ФРГ? Таким вопросом, скорее всего, задаются сегодня многие не только в Украине.

Критика и язвительность в адрес Германии

Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen), на протяжении лет занимавший должность советника предыдущего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) по вопросам безопасности, после инцидента заявил в интервью DW, что отставка Шёнбаха, состоявшаяся в течение 24 часов после его резонансных заявлений, является доказательством однозначной позиции правительства ФРГ по данному вопросу. Однако имидж Германии как надежного партнера поблек - особенно в глазах США и стран Балтии.

Бывший инспектор Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шёнбах

Испания направляет фрегат в Черное море, а Дания - в Балтийское, передислоцируя при этом свои военные истребители в Литву. В свою очередь США увеличивают военное присутствие в Германии и Восточной Европе, перебрасывая две тысячи солдат в ФРГ и Польшу. На этом фоне отказ Берлина поставлять Украине вооружения воспринимается союзниками по НАТО особенно болезненно. Много международной критики снискал и отказ Германии одобрить отправку Эстонией в Украину гаубиц советского производства. Когда-то они находились на вооружении в ГДР, потом были переданы Финляндии, а уже оттуда попали в Эстонию.

Берлин обосновывает свою позицию традиционным отказом от поставок вооружений в регионы конфликтов. Другой аргумент правительства Германии в этой связи называет зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорф (Alexander Graf Lambsdorff) в интервью DW: "Мы находимся в ситуации, в которой украинские вооруженные силы в разы уступают российским. Это не удастся изменить при помощи поставок вооружений".

Объектом критики становятся и энергопоставки в Германию из России. Многие говорят в этой связи о "зависимости": ведь более 40% от импортируемой ФРГ нефти и 56% природного газа закупаются в РФ. В случае начала эксплуатации уже готового газопровода "Северный поток - 2" эти цифры могут вырасти.

Особенно громко возмущаются этой ситуацией в Вашингтоне. Вопрос о надежности Германии как партнера в последнее время так часто поднимался в США на всевозможных ток-шоу, что посол Германии в стране Эмили Хабер (Emily Haber) даже опубликовала в конце января твит с подтверждением, что Берлин не остановится перед санкциями против "Северного потока - 2", "если Россия начнет пользоваться энергопоставками как оружием или как-то иначе нарушит суверенитет Украины".

Новое правительство ФРГ пытается достичь единства

Что касается дискуссий о позиции Берлина в конфликте вокруг Украины, то внутри правительства Шольца намечаются два противоположных полюса. "Зеленые", к которым относится и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), и свободные демократы выступают за более жесткую политику в отношении России. В свою очередь канцлер ФРГ Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), настаивает на продолжении "диалога".

При этом в самой СДПГ до недавнего времени царила такая разноголосица при обсуждении отношений с РФ, что политикам даже пришлось созвать 31 января расширенное заседание руководства партии, чтобы сформулировать ее официальную позицию по этому вопросу. Звучала она в итоге так: в случае вторжения РФ в Украину обсуждаться будут все возможные жесткие санкции; для разрядки ситуации должны быть задействованы все дипломатические каналы, особенно "нормандский формат"; поставки вооружений в Украину согласовывать нельзя - в том числе, и чтобы не скомпрометировать Германию как посредника в урегулировании конфликта.

К слову сказать, большинство немцев (59% респондентов института исследования общественного мнения YouGov) поддерживают правительство ФРГ в его нежелании поставлять вооружения Киеву. Только каждый пятый участник опроса выразил противоположное мнение. При этом в сфере оказания экономической и гуманитарной помощи Украине Германия - один из самых крупных доноров.

Ангела Меркель и "прямой канал связи" с Москвой

Многие отмечают, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в отношениях Европы с Россией образовался пробел, который пока не удалось заполнить Шольцу. Канал для переговоров с Москвой, которым раньше активно пользовался Берлин, после смены правительства Германии в начале декабря 2021 года простаивает, пишет британский журнал The Economist.

Ангела Меркель регулярно общалась с Владимиром Путиным по телефону

Как пояснил в беседе с DW Хорст Тельчик (Horst Teltschik), который был близким доверенным лицом экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Kohl), "преимущество канцлера Меркель было в том, что она в любой момент могла позвонить Путину, чтобы поговорить". По данным The Economist, за последние недели своего пребывания на посту канцлера она нередко пользовалась этой возможностью. Олаф Шольц, напротив, несмотря на напряженную ситуацию вокруг Украины, пока звонил Путину лишь однажды - в конце декабря 2021 года.

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