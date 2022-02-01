В партии канцлера ФРГ определили позицию СДПГ по Украине

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На расширенном заседании руководства немецкие социал-демократы обсудили единую позицию по конфликту вокруг Украины.
Курс канцлера ФРГ, социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) по конфликту вокруг Украины нашел поддержку всей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в целом. Такое заявление сделал недавно избранный сопредседатель этой партии Ларс Клинкбайль (Lars Klingbeil) вечером в понедельник, 31 января, в эфире общественно-правового телеканала ARD. Об этом он заявил после расширенного заседания правления партии, целью которого было выработать единую позицию СДПГ в отношениях с Россией.
"Мы четко говорим, от кого исходит эскалация. Мы ясно говорим: все варианты (реакции на эту эскалацию. - Ред.) подлежат обсуждению. Сейчас важны дипломатия и мир", - подчеркнул политик. По словам Клинкбайля, именно это и является единым подходом СДПГ и "эту позицию разделяют все, кто взял и берет на себя ответственность в сфере социал-демократии".
Сопредседатель СДПГ указал также, что решение о том, какую позицию занимает его партия, было принято им самим, сопредседательницей партии Заскией Эскен (Saskia Esken) и канцлером Германии Олафом Шольцем. "То, что говорим мы, говорится от имени всей СДПГ", - подчеркнул он.
По информации агентства dpa, во встрече руководства партии 31 января приняла участие и премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig). До сих пор она активно отстаивала проект "Северный поток - 2" и выступала против введения санкций, пытаясь защитить рабочие места в ее федеральной земле, которые связаны с запуском этого газопровода.
Отвечая на вопрос о том, какие санкции против России поддержит СДПГ в случае вторжения РФ в Украину, Клинкбайль не стал упоминать "Северный поток - 2", однако отметил: "Думаю, фразу о том, что рассматриваются все возможности, невозможно понять неправильно. Это значит, ничто не останется в стороне". Более конкретно говорить на эту тему он, однако, отказался, чтобы "не позволить России увидеть карты".
В последнее время правительство Германии, возглавляемое СДПГ, не раз подвергалось критике внутри Германии и на международной арене из-за противоречивой позиции в конфликте вокруг Украины. Многие полагают, что Берлин оказывает недостаточное давление на Москву, чтобы предотвратить военный конфликт.
Самую близкую к российской позицию занимает экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), который, по его словам, надеется, "что Украина, наконец, перестанет бряцать оружием". С другой стороны, бывший министр экономики, а позже глава МИДа и экс-председатель СДПГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) говорит, что "Северного потока - 2" быть не может, если Россия нападет на Украину" и предлагает "без всяких табу и идейных запретов" обсудить возможность поставок оружия Украине.
Что касается Олафа Шольца, то он не сразу занял четкую позицию по вопросу возможных санкций против РФ. Кроме того, возглавляемое им правительство Германии отказало Украине в поставках вооружений.
30 января в эфире общественно-правового телеканала ZDF Ларс Клинкбайль подтвердил эту позицию. "Я не поддерживаю идею поставки вооружений в кризисные регионы, не важно, из какой страны", - заявил он.
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