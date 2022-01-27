Немецкие социал-демократы решают, как относиться к Путину

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Герхард Шрёдер говорит одно, Зигмар Габриэль - другое, а канцлер Олаф Шольц вообще темнит. Среди социал-демократов царит разноголосица в отношении Кремля. Будет ли единая позиция СДПГ?
"Германия либо уже лишилась доверия к себе со стороны целого ряда партнеров, либо как раз рискует этим в настоящий момент". Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) знает, о чем говорил в интервью агентству DPA 30 января. Много лет опытный немецкий дипломат, бывший посол в США и Великобритании возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он понимает, что думают о Германии и ее соперники, и ее партнеры.
Причина сомнений последних, по его словам, - "неуклюжее" поведение правительства социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) в том, что касается немецкого подхода к конфликту вокруг Украины, санкциям в отношении "Северного потока-2" и поставкам Киеву вооружений.
Надо поговорить, решили в руководстве Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и созвали в этот понедельник, 31 января, расширенное заседание правления партии, чтобы выработать единую линию поведения в отношениях с Россией и прекратить какофонию противоречивых высказываний, вызывающих сомнения союзников по НАТО в надежности Германии.
Пожалуй, самую крайнюю, наиболее близкую к российской позицию занимает бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), по-прежнему имеющий в СДПГ многих сторонников.
"Я очень надеюсь, что Украина, наконец, прекратит бряцать оружием", - говорит он в своем подкасте Die Agenda ("Повестка дня"), клеймит тех, кто критикует Германию за, по его словам, "разумный отказ от поставок оружия" Украине и упрекает министра иностранных дел, "зеленую" Анналену Бербок (Annalena Baerbock) в "провоцировании России" тем, что перед поездкой в Москву она побывала в Киеве.
Шрёдер - это понятно: он личный друг Владимира Путина, который пристроил проигравшего в 2005 году выборы бывшего канцлера на хорошо оплачиваемую работу в "Газпром". Понятно и то, что премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания и председатель земельной организации СДПГ Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) торопит с сертификацией и ведением в эксплуатацию уже достроенного газопровода "Северный поток-2".
Газопровод выходит из пучин Балтийского моря в ее сравнительно бедной федеральной земле, которой дополнительные рабочие места и доходы очень нужны. В поддержку газопровода она даже создала при финансовой помощи "Газпрома" специальный фонд якобы для "Защиты климата и экологии". Кроме того, Швезиг слывет выдвиженкой Шрёдера, поддерживает с ним довольно тесные контакты, как и с другими высокопоставленными представителями газового бизнеса России, с российским послом в Германии, бывает в России, выступает на Санкт-Петербургском экономическом форуме.
Но не смешивать газ с политикой призывает и новый генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert). Он - представитель того поколения социал-демократов, которое знает о "новой восточной политике" Вилли Брандта только из учебников истории. "Северный поток-2", так сказать, почти подключен к сети, и только отсутствие юридических разрешений препятствует окончательному началу работы, - говорит Кюнерт. - На определенном этапе в таких дискуссиях необходим мир с политической и правовой точки зрения".
На противоположном фланге, как ни странно, оказался бывший министр экономики, потом иностранных дел и экс-председатель СДПГ Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). Тоже, к слову, протеже Шрёдера. В свою бытность министром (2013-2018 годы) он не отличался особенно резкой критикой политики Кремля и даже благоговел перед его хозяином.
Рассказывают, что в 2015 году - уже после аннексии Крыма - Габриэль на встрече с Путиным в Москве не постеснялся попросить у него автограф. Об этом, мол, попросила его жена, стоматолог по профессии, которую в свою очередь попросила об автографе на фотографии Путина ее сотрудница.
Теперь, в отличие от многих товарищей по своей партии, Габриэль вполне отчетливо видит угрозу нападения России на Украину и призывает к жесткому сдерживанию. "Укрепить свои позиции на переговорах можно только в том случае, если что-либо серьезное противопоставить российской угрозе военного вторжения в Украину, - говорит экс-министр. - Разумеется, "Северного потока-2" быть не может, если Россия нападет на Украину". И об этом, по его словам, в Москве должны знать, калькулируя цены своей внешней политики.
Габриэль предлагает также "без всяких табу и идейных запретов" обсудить возможность поставок немецких вооружений Украине. "Правда заключается в том, что в теме поставок вооружений всегда можно оказаться виноватым - и в результате действий, и в результате бездействия", - признал он в интервью газете Bild am Sonntag.
Точку зрения Габриэля на "Северный поток-2" разделяет бывший замминистра иностранных дел, а ныне председатель внешнеполитического комитета бундестага социал-демократ Михаэль Рот (Michael Roth). "Северный поток-2" "всегда был политическим проектом", - говорил он в интервью газете Handelsblatt. И если Россия будет и дальше эскалировать ситуацию, газопровод, убежден Рот, "наряду с другими вариантами санкций должен быть также на столе переговоров".
А канцлер, что? Еще в декабре Олаф Шольц говорил о "Северном потоке-2" как о сугубо "частнопредпринимательском проекте", не имеющем прямого отношения к конфликту вокруг Украины. Разве что напоминал о необходимости сохранения газового транзита в Европу через Украину и немецких усилиях в этом направлении.
В последние дни - на фоне дальнейшей концентрации российских войск у границ с Украиной - Шольц от этой позиции нерешительно, но все же отошел. Правда, и однозначного заявления о том, что в случае российского вторжения в Украину "Северному потоку-2" не бывать, журналисты от него пока не добились. Шольц отвечает на такого рода вопросы уклончиво, мол, ответные санкции на такой случай предусматривают "все опции".
Такую неоднозначность официальный Берлин преподносит как сознательный подход: мол, лучше Кремлю не знать, что ему светит в случае вторжения в Украину, чтобы он не успел подготовится и принять превентивные меры. Официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) так прямо это и говорит: "Мы ведем беседы на эту тему (с союзниками о возможных санкциях. - Ред.) столь конфиденциально, как это требуется, чтобы противная сторона не могла подсмотреть".
Недавно избранный новый сопредседатель СДПГ Ларс Клинкбайль (Lars Klingbeil) отрицает, что у его партии нет четкой линии поведения по отношению в России и ее действиям в отношении Украины.
"Если канцлер встает и говорит, что все опции на столе в том случае, если со стороны России будет покушение на территориальную целостность Украины, то это ясно и недвусмысленно", - заявил он утром в понедельник, 31 января. Это, мол, "четкий сигнал России". Тем не менее в тот же день Клинкбайль все-таки счет необходимым созвать расширенное заседание правления СДПГ для того, чтобы "сверить часы" по проблеме российской угрозы, нависшей над Украиной.
По сообщениям немецких СМИ, приглашены на заседания были внешнеполитические эксперты партии, председатель парламентской фракции СДПГ, социал-демократические земельные премьер-министры, в частности, Мануэла Швезиг, министры обороны и по вопросам экономического сотрудничества и развития, а также руководитель администрации канцлера и руководитель Фонда имени Фридриха Эберта.
Но с журналистами итогами этого заседания никто из них делиться не захотел. Следует напомнить, что 7 февраля Олаф Шольц отправляется со своим первым визитом в США, и на встрече с Джо Байденом главной темой будет конфликт вокруг Украины.
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