 Шольц призвал не увязывать ″Северный поток - 2″ с деэскалацией у границ Украины | Новости из Германии о Германии | DW | 17.12.2021

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Германия

Шольц призвал не увязывать "Северный поток - 2" с деэскалацией у границ Украины

Канцлер ФРГ повторил, что решение по запуску "Северного потока - 2" принимается без политизации.

Прокладка Северного потока - 2

Прокладка "Северного потока - 2" (фото из архива)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался против увязки разрешения на эксплуатацию газопровода "Северный поток (СП) - 2" с усилиями по деэскалации на границе Украины и РФ. Соответствующее заявление он сделал в ночь на пятницу, 17 декабря, в Брюсселе, где проходил саммит ЕС.

"Что касается "Северного потока - 2", то речь идет о частнохозяйственной инициативе", - подчеркнул он. По словам Шольца, для ввода в эксплуатацию, необходимо лишь в одном аспекте прояснить соответствие проекта европейскому законодательству.  "По данной проблеме решение принимает без политизации одно из учреждений в Германии", - указал он.

Это - "совершенно другой вопрос", нежели усилия по недопущению нарушения территориального суверенитета Украины, убежден глава кабмина ФРГ.

Приостановка сертификации "Северного потока - 2"

Строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1234 километра (2468 км по двум ниткам) было завершено 10 сентября. Он технически готов к перекачке российского природного газа в Европу, однако сырье по нему пока не поступает.

В середине ноября Федеральное агентство по сетям (BNetzA) приостановило необходимую процедуру сертификации "Северного потока - 2" до завершения создания дочерней компании Nord Stream 2 AG в Германии для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Деэскалация на украинско-российской границе

На саммите в Брюсселе Евросоюз пригрозил РФ ответными мерами в случае атаки на Украину. В совместной декларации главы государств и правительств стран ЕС потребовали от России срочно разрядить напряженность, вызванную стягиванием войск к границе с Украиной и жесткой риторикой Москвы. Любая дальнейшая военная агрессия приведет к "масштабным последствиям и высоким затратам", предупредили в ЕС.

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    Автор: Андрей Гурков


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