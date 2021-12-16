"Северный поток - 2": сертифицировать или нет, вот в чем вопрос

Политика в картинках

Афганистан после вывода войск США - в свободном падении?

В ночь на 31 августа закончилось почти 20-летнее присутствие США в Афганистане. Власть в стране перешла к талибам. Сергей Елкин не скрывает своего скепсиса по отношению к будущему Афганистана.