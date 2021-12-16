 ″Северный поток - 2″: сертифицировать или нет, вот в чем вопрос | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 16.12.2021

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Германия

"Северный поток - 2": сертифицировать или нет, вот в чем вопрос

Власти ФРГ откладывают сертификацию газопровода "Северный поток - 2". Решение будет принято не раньше второй половины 2022 года. За сомнениями Берлина следит карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: мужчина в костюме и очках стоит с ручкой перед огромным листом бумаги, на котором написано Сертификат Северный поток - 2. Лист бумаги приложен к трубопроводу с одноименным названием. Мужчина читает текст, на месте, где должна быть подпись, пусто.

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