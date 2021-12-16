"Северный поток - 2": сертифицировать или нет, вот в чем вопрос

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Власти ФРГ откладывают сертификацию газопровода "Северный поток - 2". Решение будет принято не раньше второй половины 2022 года. За сомнениями Берлина следит карикатурист Сергей Елкин.
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