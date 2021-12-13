 В ЕС разошлись во мнениях по ″СП - 2″ и ответу на агрессию РФ против Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В ЕС разошлись во мнениях по "СП - 2" и ответу на агрессию РФ против Украины

Среди стран ЕС нет единства по вопросу возможной остановки "Северного потока - 2" в случае усиления российской агрессии в отношении Украины.

Инфраструктура газопровода Северный поток - 2

Инфраструктура газопровода "Северный поток - 2"

Внутри ЕС нет согласия по поводу того, должны ли остановка или замораживание работы газопровода "Северный поток - 2" быть среди возможных мер на случай, если Россия пойдет на дальнейшую агрессию в отношении Украины. Это следует из заявлений, сделанных министрами иностранных дел отдельных стран Евросоюза во время заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 13 декабря.

Так, глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ответ на вопрос, следует ли отказаться от нового газопровода, заявила о солидарности с Украиной, поддержке ее суверенитета и о том, что "действия России будут иметь жесткие дипломатические и экономические последствия". Когда главу германского внешнеполитического ведомства попросили все же ответить по поводу "Северного потока - 2", Бербок отметила: "Как я только что сказала, у нас есть четкая позиция, что дальнейшее агрессивное поведение России будет иметь четкие дипломатические и экономические последствия. По "Северному потоку - 2" я уже высказалась вчера". На третий, уточняющий вопрос, она ответила: "По состоянию на настоящий момент, я уже вчера все сказала касательно "Северного потока - 2".

Партия "Союз-90"/"зеленые", сопредседательницей которой является Бербок, не поддерживает "Северный поток - 2". Глава МИД ФРГ 12 декабря заявила, что "в случае дальнейшей эскалации (российско-украинского конфликта. - Ред.) этот трубопровод больше не может быть подключен к сети". Ключевую роль в том, что газопровод достроили, сыграло предыдущее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Австрия за использование "Северного потока - 2"

В свою очередь, глава МИД Австрии Александер Шалленберг высказался против того, чтобы поднимать вопрос "Северного потока - 2" каждый раз, когда возникают разногласия с Россией. "Его (газопровод. - Ред.) завершили. По моему мнению, лишено смысла регулярно ставить это под вопрос", - подчеркнул австрийский министр. Он добавил, что "Северный поток - 2" готов, и его "следует использовать".

По мнению Шалленберга, в нынешней ситуации ЕС необходимо продемонстрировать "четкую позицию": "Не может быть так, чтобы мы бездеятельно смотрели, когда в Европе угрожают или пытаются изменить границы силой". Глава МИД Австрии считает, что сейчас нужны слова и действия для деэскалации "с обеих сторон". "Но России должно быть ясно, что мы очень четко следим (за ситуацией на границе с Украиной. - Ред.). И если дойдет до (эскалационных. - Ред.) шагов, то мы будем реагировать очень конкретно и жестко", - добавил Шалленберг.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:54

К "Северному потоку -2" есть вопросы у нового правительства ФРГ

Контекст

Комментарий: Истинная цена российского газа

Многочисленные попытки Германии договориться с Путиным провалились, а газовый бизнес лишь помог Кремлю в финансировании своей ревизионистской политики, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Бундестаг требует от России не нарушать суверенитет Украины (09.12.2021)  

Репортаж DW с украинско-российской границы  

Реклама

Самые читаемые

Шольц и Моравецкий стоят на разных позициях по "Северному потоку - 2"  

Прививки разными вакцинами? Ученые одобряют  

Помогает прививка от коронавируса или нет? Что нового узнали ученые  