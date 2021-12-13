 Глава МИД ФРГ пока против ввода в эксплуатацию ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.12.2021

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Германия

Глава МИД ФРГ пока против ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2"

Российский газопровод еще не соответствует нормам европейского энергетического законодательства, заявила Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в настоящее время не видит оснований для ввода в эксплуатацию  спорного газопровода "Северный поток - 2". Этот газопровод пока не соответствует нормам европейского энергетического законодательства, заявила Бербок в воскресенье, 12 декабря, в эфире телеканала ZDF. Кроме того, по ее словам, представляется понятным, что "в случае дальнейшей эскалации (российско-украинского конфликта. – Ред.) этот трубопровод больше не может быть подключен к сети". Это было согласовано прежним федеральным правительством с Конгрессом США, уточнила глава МИД ФРГ.

В своем соглашении стороны германской правительственной "светофорной коалиции" закрепили положение о том, что к энергетическим проектам, к каковым относится и "Северный поток - 2", применяется европейское энергетическое законодательство, подчеркнула  Анналена Бербок. "И это означает, что в нынешнем виде данный трубопровод не может быть одобрен, поскольку он не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, а вопросы безопасности в любом случае остаются нерешенными", - отметила политик.

За переговоры с Россией по Украине

Касаясь темы украинского конфликта, Бербок в интервью ZDF подчеркнула, что признание "суверенитета Украины остается основой для всех наших действий и для всех переговоров" с Россией. При этом глава МИД ФРГ подчеркнула, что "дверь для переговоров всегда и в любое время открыта". Поэтому страны, входящие в "Группу семи" ("большая семерка", G7), готовы попытаться вернуться к "нормандскому" формату переговоров с Россией, указала глава германского внешнеполитического ведомства.

За последние недели Россия разместила десятки тысяч солдат  на границе с Украиной. Это усиливает опасения на Западе по поводу возможного вторжения российской армии в соседнюю страну. Москва это опровергает и, в свою очередь, обвиняет правительство в Киеве в провокациях.

"Сейчас мы находимся на той стадии, когда мы хотим сделать все, чтобы переговоры могли состояться снова, потому что переговоры - лучший и самый надежный способ избежать дальнейшей эскалации", - указала Бербок.

Минувшим летом США и правительство Германии под руководством тогдашнего канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) в совместном заявлении предостерегли Россию от "использования энергоресурсов в качестве оружия или совершения дальнейших агрессивных действий против Украины". В этом случае Германия будет "действовать на национальном уровне и на уровне Европейского Союза и добиваться принятия эффективных мер, включая санкции, для того чтобы ограничить возможности России по экспорту в энергетический сектор Европы, включая экспорт газа", говорилось в заявлении.

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    Автор: Андрей Гурков


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