 Австрия призвала ввести ″Северный поток - 2″ в эксплуатацию | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2021

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Европа

Австрия призвала ввести "Северный поток - 2" в эксплуатацию

Проект завершен и "теперь его необходимо использовать", заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Тем самым он возразил своей германской коллеге по должности Анналене Бербок.

Труба с надписью Nord Stream 2

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (Alexander Schallenberg) в понедельник, 13 декабря, призвал Совет министров иностранных дел государств ЕС как можно скорее ввести спорный газопровод "Северный поток - 2" в эксплуатацию. Проект завершен и "теперь его необходимо использовать", подчеркнул Шалленберг. Тем самым он возразил главе МИД ФРГ Анналене Бербок (Annalena Baerbock), которая также участвовала в заседании глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе.

Шалленберг подчеркнул, что считает ошибочным ставить под сомнение использование трубопровода каждый раз, когда у ЕС возникают дискуссии с Москвой. Австрия, как и Германия, получает природный газ от России.

Позиция новой главы МИД Германии

Днем ранее Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что пока не видит оснований для ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию. Газопровод еще не соответствует нормам европейского энергетического законодательства, пояснила она. Бербок добавила, что в случае дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта "этот трубопровод больше не может быть подключен к сети" и что такое решение уже согласовано прежним правительством Германии с Конгрессом США.

Говоря о конфликте вокруг Украины, Анналена Бербок отметила, что признание суверенитета Украины остается основой для всех действий ЕС и для всех переговоров с Россией. По ее словам страны-участницы "группы семи" (G7) готовы попытаться вернуться к "нормандскому" формату переговоров с Россией.

Угроза эскалации российско-украинского конфликта

Летом 2021 года власти США и Германии в совместном заявлении предостерегли Москву от "использования энергоресурсов в качестве оружия или совершения дальнейших агрессивных действий против Украины". В противном случае Германия будет "действовать на национальном уровне и на уровне Европейского Союза и добиваться принятия эффективных мер, включая санкции, для того чтобы ограничить возможности России по экспорту в энергетический сектор Европы, включая экспорт газа", говорилось в заявлении.

За последние пару недель Россия разместила десятки тысяч солдат на украинской границе, что вызвало опасения Киева и западных стран по поводу возможного вторжения российских войск на территорию Украины.

В частности, лидеры Германии, США, Франции, Великобритании и Италии озвучили обеспокоенность массированным наращиванием военного присутствия России на границе с Украиной, а также выразили безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали Москву разрядить напряженность. С заявлением выступила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). 

На "любую новую агрессию и нарушение международного права" в отношении стран ЕС или их соседей, в частности Украины, Брюссель отреагирует ужесточением санкционного режима, заявила она.

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    Автор: Андрей Гурков


 

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