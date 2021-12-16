В ФРГ не ждут одобрения "Северного потока - 2" до середины 2022 года

Процесс одобрения газопровода "Северный поток - 2", вероятно, затянется до второй половины 2022 года, сообщило Федеральное агентство по сетям (BNetzA) в Бонне в четверг, 16 декабря.

По словам главы ведомства Йохена Хомана (Jochen Homann), германские власти ждут, когда базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом, чтобы возобновить процесс сертификации. Затем газопровод должен получить одобрение Еврокомиссии, "что означает, что решений по этому вопросу не будет в первой половине года", сказал он.

Правительство ФРГ пока против ввода газопровода в строй

Новое правительство Германии ранее пригрозило блокировкой работы "Северного потока - 2", если Россия пойдет на дальнейшую агрессию в отношении Украины. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 12 декабря заявила, что "в случае дальнейшей эскалации (российско-украинского конфликта. - Ред.) этот трубопровод не может быть подключен к сети". Кроме того, по ее словам, газопровод пока не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Ключевую роль в том, что "Северный поток - 2" достроили, сыграло предыдущее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Россия убеждена, что проект "Северный поток - 2" представляет интерес для всех европейских потребителей, сказал журналистам 16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона. В целом, мы убеждены, что так оно и есть, что он представляет большой интерес для всех европейских потребителей", - заявил представитель Кремля.

Приостановка сертификации "Северного потока - 2"

Строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1234 километра (2468 км по двум ниткам) было завершено 10 сентября. Он технически готов к перекачке российского природного газа в Европу, однако сырье по нему пока не поступает.

В середине ноября BNetzA приостановило необходимую процедуру сертификации "Северного потока - 2" до завершения создания дочерней компании Nord Stream 2 AG в Германии для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

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