 В ФРГ генсек правящей партии призвал не смешивать вопрос об ″СП-2″ с политикой | Новости из Германии о Германии | DW | 08.01.2022

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Германия

В ФРГ генсек правящей партии призвал не смешивать вопрос об "СП-2" с политикой

"Северный поток - 2" почти подключен к сети, на определенном этапе в таких дискуссиях необходим мир с политической и правовой точки зрения, заявил Кевин Кюнерт.

Труба с логотипом компании Nord Stream 2 на заводе в Челябинске

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) призвал не смешивать ситуацию вокруг газопровода "Северный поток - 2" ("СП-2") и разногласия с Москвой в политической области, а также по вопросам, связанным с защитой прав человека. Интервью с политиком агентство Reuters опубликовало в субботу, 8 января.

"Северный поток - 2", так сказать, почти подключен к сети, и только отсутствие юридических разрешений препятствует окончательному началу работы",  - констатировал Кюнерт в беседе с агентством. "На определенном этапе в таких дискуссиях необходим мир с политической и правовой точки зрения", - добавил он.

Генсек СДПГ Кевин Кюнерт

Генсек СДПГ Кевин Кюнерт

Кюнерт отметил, что проект "СП-2" не стоит смешивать с реакцией на разногласия между Россией и Украиной. В плане этих вопросов у Берлина есть четкая позиция и дипломатическая стратегия, подчеркнул социал-демократ.

"Северный поток - 2" готов к работе

В конце декабря 2021 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер во время совещания президента РФ Владимира Путина на тему отопительного сезона объявил, что газопровод "Северный поток - 2" полностью готов к началу эксплуатации. 

В Германии, однако, как и в Евросоюзе в целом, пока нет единого мнения о допустимости начала работы газопровода. Противники проекта, в первую очередь, Польша и балтийские страны, опасаются, что из-за него усилится энергетическая зависимость ЕС от России, и считают необходимым наложить на РФ санкции, в том числе за создание напряженности на украинской границе, отказавшись от запуска "Северного потока - 2".

Со своей стороны, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), так же, как и Кюнерт, представляющий партию СДПГ, не раз подчеркивал, что считает "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом, не связанным с геополитикой. Аналогичную позицию занимала и его предшественница на посту главы правительства Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Сертификация "Северного потока - 2"

Ранее, в середине декабря 2021 года, глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Хоман (Jochen Homann) предупредил, что в первые шесть месяцев 2022 года окончательного решения по сертификации "СП-2" принято не будет.

Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

Процесс сертификации "СП-2", рассчитанный на четыре месяца, должен был завершиться в январе 2021 года. Однако, поскольку время приостановки в срок не засчитывается, оставшиеся менее чем два месяца начнут отсчитывать лишь после возобновления этого процесса.

Решение, принятое BNetzA, будет передано в Еврокомиссию, которая сможет изучать его еще четыре месяца. Когда европейский регулятор, наконец, предоставит свое заключение, у германского регулятора появится еще два месяца для принятия решения по сертификации "СП-2".

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    Автор: Андрей Гурков


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