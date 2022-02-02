И оружие, и дипломатия. Как Польша и Великобритания помогают Украине

Великобритания будет и далее оказывать поддержку Украине, заверил британский премьер Борис Джонсон вечером во вторник, 1 февраля, во время визита в Киев. Он также заявил о недопустимости новой агрессии России против Украины и пригрозил Москве жесткими санкциями, которые будут введены, как только российские войска перейдут украинскую границу.

За несколько часов до этого свою поддержку Украине выразил посетивший Киев премьер Польши Матеуш Моравецкий, который объявил о готовности Варшавы предоставить вооружение Украине. В тот же день было анонсировано и создание "малого альянса" Британии, Польши и Украины.

Лондон и Варшава заявляют о помощи Украине

На итоговой пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Борис Джонсон подчеркнул, что согласно законопроекту, голосование по которому пройдет в британском парламенте 10 февраля, правительство получит возможность немедленно ввести жесткие санкции (против РФ в случае ее вторжения в Украину. - Ред.). В то же время он объяснил, что эти меры преследуют цель склонить Кремль к дипломатии.

"Это не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии", - отметил британский премьер. Кроме того, он сообщил о выделении Киеву дополнительно 88 миллионов фунтов стерлингов на укрепление украинской энергонезависимости.

Матеуш Моравецкий

В свою очередь, президент Зеленский рассказал, что обсудил с британским гостем средства сдерживания России от агрессии в отношении Украины, отметив, что ценит помощь Великобритании: "Это - 1,7 миллиарда фунтов стерлингов в поддержку ВМС Украины, построение современных военно-морских баз, пакет безопасности и вооружения".

О помощи Украине оружием в ходе визита в Киев говорил и польский премьер Матеуш Моравецкий. "Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и патронов, переносные зенитно-ракетные комплексы Grom, легкие минометы, а также дроны", - пообещал он.

"Оружие повышает цену вторжения"

Помощь с поставками оружия Украине трудно переоценить, указала в интервью DW глава парламентского комитета по евроинтеграции, депуптат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Оружие, которое предоставляет Великобритания, делает путинские танки очень уязвимыми и сразу значительно повышает для России цену возможного сухопутного вторжения", - полагает она.

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Что касается польской помощи, то, по мнению Климпуш-Цинцадзе, это именно то, что Украине сейчас больше всего нужно, в частности, снаряды и артиллерийские боеприпасы, а также зенитно-ракетные комплексы комплексы Grom, которыми можно защищаться от воздушных ударов: "Помимо этого, спасибо полякам за легкие минометы и разведывательные дроны, которые Польша планирует поставить. Это "глаза" нашей обороны, которые уменьшают вероятность неожиданного нападения".

Для Украины сейчас важен любой жест солидарности и поддержки со стороны других стран, заверил в комментарии для DW Александр Мережко, представитель фракции "Слуга народа", возглавляющий комитет Рады по вопросам внешней политики. "Вместе с тем военная и финансовая помощь Великобритании и Польши значительна, она серьезно усиливает нашу обороноспособность. Я надеюсь, что эта помощь будет расти и станет примером для других", - сказал Мережко.

"Малый альянс" Киева, Лондона и Варшавы

В то же время во вторник в Киеве речь шла не только о военной помощи Украине и перспективе введения санкций против России в случае военного вторжения. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что Лондон, Варшава и Киев планируют создать новый "малый альянс".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба главной целью этого альянса назвал укрепление пояса безопасности и усиление Балто-Черноморской оси. "Мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня", - уточнил министр. По его словам, официальное сообщение о новом формате сотрудничества ожидалось 2 февраля, но было отсрочено из-за внезапной болезни министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Дмитрий Кулеба

Премьер Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев пояснил, что новый "малый альянс" трех стран будет сотрудничеством по борьбе за безопасность в регионе: "Мы убедились в дестабилизации на восточном фланге НАТО. Великобритания сама убедилась в том, что такое длинные руки РФ и их спецслужбы. Наши министры работают ради этого формата".

Иванна Климпуш-Цинцадзе тоже приветствовала новую инициативу: "Любой формат поддержки Украины сейчас очень важен, особенно если он оформлен в конкретных договоренностях, которые, надеюсь, скоро станут известны. Это чрезвычайно важный и мощный политический сигнал и агрессору, что в случае его нового вторжения наши друзья готовы стать с нами бок о бок".

Новые форматы не должны быть чисто декларативными

В слове очередь, Александр Мережко охарактеризовал Великобританию и Польшу как "наиболее надежных стратегических партнеров" Украины. И добавил, что будущий альянс может оказаться полезным в политической, дипломатической и экономической сферах, а также в области безопасности. "Возможно также стоит подумать над тем, чтобы создать своего рода мини-НАТО. Это может быть жизнеспособным хотя бы потому, что Великобритания является одной из ведущих стран Европы, хотя и не входит в ЕС", - сообщил DW Мережко.

Теперь все будет зависеть от того, каким содержанием будет наполняться новый формат, продолжает политик и надеется, что такое содержание не будет чисто декларативным: "Нас сейчас прежде всего беспокоят вопросы безопасности, поэтому основным направлением может быть взаимодействие в военной сфере, возможно, даже создание гарантий безопасности для Украины и создание совместных военных подразделений по модели украинско-польско-литовского батальона".

Хотя Великобритания и Польша сейчас выступают в роли наиболее активных союзников Украины, у Киева есть разногласия с ними в оценке угроз, констатирует экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. По его мнению, Киеву следует убеждать обоих партнеров в важности не только военной, но и экономической помощи Украине. Грищенко предупредил, что экономический кризис может дестабилизировать страну изнутри, и тогда возникнут угрозы в военной сфере.

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