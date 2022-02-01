 Джонсон: Вторжение в Украину обернется поражением Путина | Новости из Германии о Европе | DW | 01.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Джонсон: Вторжение в Украину обернется поражением Путина

Британский премьер, находясь в Киеве, предостерег РФ от агрессии против Украины, которая станет политической, гуманитарной и военной катастрофой. Он пригрозил санкциями против России в первые минуты войны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев во вторник, 1 февраля, пообещал Украине поддержку и предостерег Россию от военного вторжения в эту страну. "Мы видим сосредоточение большого количества войск, подготовку ко всякого рода операциям, указывающим на предстоящую военную кампанию", - заявил Джонсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, "дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой", причем как для России, так и для мира, а также "поражением для президента Путина". Джонсон призвал Россию "избрать путь дипломатии" в разрешении кризиса.

"Санкции вступят в силу, как только солдаты РФ перейдут границу Украины"

Джонсон в очередной раз пригрозил России санкциями в случае вторжения в Украину. "Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что санкции автоматически вступят в силу в ту минуту, когда нога российского солдата переступит украинскую границу", - сказал британский премьер. Он отметил, что штрафные меры согласованы с США и другими союзниками. Джонсон подчеркнул, что это делается "не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии".

"РФ пытается подорвать европейскую архитектуру безопасности"

По словам британского премьера, у него нет сомнений в том, чего добивается  хозяин Кремля, стягивая войска к украинским границам. "Запугивая Украину, Путин пытается заставить Запад изменить "взгляд на архитектуру европейской безопасности". Как заявил Джонсон, "Россия пытается подорвать такую архитектуру и перерисовать карту безопасности Европы, установить новые зоны влияния. И это будет касаться не только Украины, но и Грузии, Молдовы, других стран".

Премьер-министр Великобритании напомнил о праве Украины самостоятельно определять, как организовывать жизнь в своей стране и к какой организации присоединяться. По его словам, "будучи другом и партнером Украины, Соединенные Королевство всегда будет поддерживать осуществление этого права".

Создание альянса Украины, Польши и Великобритании

Во вторник, до начала визита британского премьера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал создание альянса Украины, Польши и Великобритании. "Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой", - написал Кулеба на своей странице в Facebook. По его словам, "новый формат не привязан к локальной географии - это объединение стран, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовы к конкретным действиям".

По данным министра, с инициативой создания союза выступила украинская сторона в октябре 2021 года. Объявить о его создании планировалось во время предстоящего визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Киев, однако его пришлось отложить из-за того, что она заразилась коронавирусом.

Смотрите также:

Смотреть видео 05:01

"Мать всех санкций" и удар по олигархам Путина: какие санкции готовит Запад против Кремля (31.01.2022)

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Новейшая "граница" в Европе

    Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Между двух миров

    Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

  • Очередь на пункте пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Поиск сепаратистов

    Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    За покупками - через КПП

    Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

  • Развалины дома на линии фронта

    Украина между миром и войной

    Линия фронта

    Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду

    Украина между миром и войной

    Глубинка

    Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению гуманитарную помощь

    Украина между миром и войной

    Новая стена

    Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

  • Село Сизое

    Украина между миром и войной

    Нехватка топлива

    Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

  • Доставка жителям села Сизое гуманитарной помощи

    Украина между миром и войной

    Буферная зона

    Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

  • Бронированная машина ОБСЕ

    Украина между миром и войной

    Средство передвижения - бронетехника

    Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

    Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают об угрозе войны жители Москвы, чьи родственники живут в Украине (31.01.2022)  

Остановит ли Путина дипломатия и зачем "Газпрому" пустые газохранилища в ЕС? DW Новости (01.02.22)  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Начало конца кремлевской "шрёдеризации" немецкой политики  

Коронавирус: в Германии зафиксирован новый пик заражений  

В партии канцлера ФРГ определили позицию СДПГ по Украине  