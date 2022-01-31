США и их союзники готовят санкции против окружения Путина

США и их союзники готовят персональные санкции в отношении лиц из окружения президента РФ Владимира Путина на случай российского вторжения в Украину. "Эти физические лица входят в ближний круг Кремля и играют роль в принятии правительственных решений, или же как минимум участвуют в дестабилизирующих действиях Кремля", - сообщил в понедельник, 31 января, на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена, которого цитируют Reuters и Financial Times.

По его словам, санкции готовятся как в отношении представителей российской элиты, соответствующих выше названным критериям, так и членов их семей. Конкретные имена он не назвал. "Существует длинный список лиц, на которых могут быть наложены штрафные меры", - заявил американский чиновник. По его словам, некоторые из них уже упоминались в так называемом кремлевском докладе Минфина США, представленном Конгрессу в 2018 году. Он содержал перечень из 35 высокопоставленных российских чиновников, а также предпринимателей и представителей прокремлевских СМИ.

Россияне "с глубокими финансовыми связями с Западом"

Как отметил чиновник, многие из этих людей являются "уязвимыми целями из-за их глубоких финансовых связей с Западом". "Приспешники Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи для уклонения от санкций. Штрафные меры отрежут их от международной финансовой системы и гарантируют, что ни они, ни члены их семей не смогут пользоваться привилегией хранить свои деньги на Западе и учиться в элитных западных университетах", - добавил он.

Власти Великобритания в понедельник также заявили о возможных новых санкциях в отношении бизнеса и отдельных лиц, "имеющих тесные связи с Кремлем", если Россия предпримет враждебные действия против Украины.

Ранее президент США Джо Байден не исключил введения санкций и в отношении Путина. Кроме того, как не раз подчеркивали в Белом доме, США и союзники готовят экономические санкции в отношении России.

Напряжение на российско-украинской границе

Ситуация на границе России и Украины начала обостряться в октябре 2021 года, после появления сообщений о стягивании в этот регион российских войск.

По данным западных спецслужб, Москва перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет Европу и США в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного нападения РФ на соседнее государство.

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