 США и их союзники готовят санкции против окружения Путина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.01.2022

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Мир

США и их союзники готовят санкции против окружения Путина

США и союзники составили список лиц из ближайшего окружения Путина, которые причастны к принятию решений или участвуют в дестабилизирующих действиях Кремля в отношении Украины.

Белый дом в Вашингтоне

Белый дом в Вашингтоне

США и их союзники готовят персональные санкции в отношении лиц из окружения президента РФ Владимира Путина на случай российского вторжения в Украину. "Эти физические лица входят в ближний круг Кремля и играют роль в принятии правительственных решений, или же как минимум участвуют в дестабилизирующих действиях Кремля", - сообщил в понедельник, 31 января, на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена, которого цитируют Reuters и Financial Times.

По его словам, санкции готовятся как в отношении представителей российской элиты, соответствующих выше названным критериям, так и членов их семей. Конкретные имена он не назвал. "Существует длинный список лиц, на которых могут быть наложены штрафные меры", - заявил американский чиновник. По его словам, некоторые из них уже упоминались в так называемом кремлевском докладе Минфина США, представленном Конгрессу в 2018 году. Он содержал перечень из 35 высокопоставленных российских чиновников, а также предпринимателей и представителей прокремлевских СМИ. 

Россияне "с глубокими финансовыми связями с Западом"

Как отметил чиновник, многие из этих людей являются "уязвимыми целями из-за их глубоких финансовых связей с Западом". "Приспешники Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи для уклонения от санкций. Штрафные меры отрежут их от международной финансовой системы и гарантируют, что ни они, ни члены их семей не смогут пользоваться привилегией хранить свои деньги на Западе и учиться в элитных западных университетах", - добавил он.

Власти Великобритания в понедельник также заявили о возможных новых санкциях в отношении бизнеса и отдельных лиц, "имеющих тесные связи с Кремлем", если Россия предпримет враждебные действия против Украины.

Ранее президент США Джо Байден не исключил введения санкций и в отношении Путина. Кроме того, как не раз подчеркивали в Белом доме, США и союзники готовят экономические санкции в отношении России.

Напряжение на российско-украинской границе

Ситуация на границе России и Украины начала обостряться в октябре 2021 года, после появления сообщений о стягивании в этот регион российских войск. 

По данным западных спецслужб, Москва перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет Европу и США в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного нападения РФ на соседнее государство.

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  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Новейшая "граница" в Европе

    Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Между двух миров

    Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

  • Очередь на пункте пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Поиск сепаратистов

    Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    За покупками - через КПП

    Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

  • Развалины дома на линии фронта

    Украина между миром и войной

    Линия фронта

    Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду

    Украина между миром и войной

    Глубинка

    Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению гуманитарную помощь

    Украина между миром и войной

    Новая стена

    Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

  • Село Сизое

    Украина между миром и войной

    Нехватка топлива

    Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

  • Доставка жителям села Сизое гуманитарной помощи

    Украина между миром и войной

    Буферная зона

    Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

  • Бронированная машина ОБСЕ

    Украина между миром и войной

    Средство передвижения - бронетехника

    Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

    Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина


 

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