В Великобритании обещают усилить санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Великобритания усилит санкции против Москвы в случае ее "дальнейших действий" против Украины. Новые ограничительные меры при таком развитии событий коснутся бизнеса и отдельных лиц, "имеющих тесные связи с Кремлем". Такое заявление сделал главный секретарь казначейства Великобритании Саймон Кларк в понедельник, 31 января, в эфире телеканала Sky News.

Саймон Кларк

При этом Кларк выразил мнение, что Соединенное Королевство действует в плане санкций более решительно, чем многие страны Евросоюза. "Британия после "Брекзита" является одним из ведущих оппонентов действий режима (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина", - подчеркнул он. - Если вы посмотрите на ЕС, то такие страны, как Германия, тянут с ответом на этот кризис".

"Именно мы усиливаем санкционный режим, чтобы гарантировать поддержку нашим союзникам по НАТО и противостоять Путину способом, который, говоря откровенно, ведет за собой континент, а не следует за ним", - добавил британский политик.

Деньги из РФ в британской политике

При этом Саймон Кларк опроверг упреки в том, что Лондон компрометируют стекающиеся туда грязные деньги из России. Когда автор интервью Кей Бёрли спросила Кларка о пожертвованиях, которые сделала Консервативной партии Любовь Чернухина - бывший банкир, имеющая российское гражданство и британское подданство, - и о других жертвователях из России, Кларк ответил: "Денег от русских не брал никто".

"Давайте проясним ситуацию. Чтобы сделать пожертвование, нужно быть британским подданным. Все подобные пожертвования декларируются и надлежащим образом проверяются", - указал он. По словам политика, "ничего неправомерного не происходит, когда у какого-либо бизнесмена есть связи с какой-то страной, если его состояние приобретено законным путем". "Как такие бизнесмены решают потратить свои деньги, это их дело", - добавил главный секретарь казначейства Великобритании.

"Думаю, нам важно не мутить воду. Потому что поступать так, значит, подрывать доверие к политике. Я полагаю, что британская политика фундаментально чиста", - резюмировал он.

Санкции Британии против РФ по Украине

Ожидается, что британский МИД на этой неделе представит планы по ужесточению санкционного режима, направленного против финансовых интересов России.

Соединенное Королевство, Евросоюз и США неоднократно предостерегали Кремль, что введут серьезные санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

31 января премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал, что призовет Путина "сделать шаг назад" в конфликте вокруг Украины во время телефонного разговора с российским лидером, который запланирован на ближайшие дни.

Напряжение на российско-украинской границе

Ситуация на границе России и Украины начала обостряться в октябре 2021 года, после появления сообщений о стягивании в этот регион российских войск.

По данным западных спецслужб, Москва перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет Европу и США в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного нападения РФ на соседнее государство.

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