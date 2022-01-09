 Боррель: Цель ЕС - добиться от РФ деэскалации в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 09.01.2022

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Украина

Боррель: Цель ЕС - добиться от РФ деэскалации в Донбассе

"Разделению сфер влияния не место в 2022 году", - написал глава европейской дипломатии в своем блоге, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Верховнй представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в Станице Луганской в Донбассе, 5 января 2022 года

Жозеп Боррель в Станице Луганской в Донбассе

Главная "цель, забота и интерес" ЕС состоит в том, чтобы добиться от России деэскалации в Донбассе, написал в воскресенье, 9 января, в своем блоге верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, подводя итоги своей поездки в Украину с 4 по 6 января 2022 года. "Россия - это сторона конфликта (в Донбассе. - Ред.), а не посредник, как она сама это заявляет", - указал дипломат.

По словам Борреля, посетив Донбасс впервые за время своего пребывания на посту главы дипломатии ЕС, он убедился, что украинское правительство, международные организации и НПО проделали там большую работу, и увидел собственными глазами, как конфликт в этом регионе повлиял на жизни тысяч людей и разрушил много судеб.

Дипломат подчеркнул, что фундаментальным условием для достижения мира в Донбассе является выполнение Россией минских соглашений. "Мы продолжим оказывать поддержку дипломатическим усилиям по возрождению этого соглашения в рамках Трехсторонней контактной группы (Россия, Украина и ОБСЕ), а также "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция и Германия). Столь же важно и чтобы специальная наблюдательная миссия ОБСЕ могла в полной мере выполнять свой мандат", - указал Боррель.

Возможные последствия агрессии РФ в конфликте с Украиной

Он подчеркнул, что диалог является необходимым, но в той же мере важна и твердая поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. "Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и дорого стоить России, - заявил он, - Мы тесно координируем нашу позицию с трансатлантическими партнерами и другими нашими единомышленниками. Без безопасности Украины нет безопасности в Европе".

По мнению дипломата, руководство России, которое исключило ЕС из договоров относительно безопасности в Европе, обнародованных в декабре 2021 года, "судя по всему, хочет повернуть время вспять, вернувшись к логике холодной войны". "Такому разделению сфер влияния не место в 2022 году: Ялты - 2 быть не может", - подчеркнул он.

При этом Боррель отметил, что основной площадкой для обсуждения проблем европейской безопасности должна оставаться ОБСЕ.

Поддержка Украины со стороны ЕС

По словам Борреля, ситуация в сфере безопасности в Восточной Европе станет основной темой неформальных встреч глав МИД и Минобороны стран-членов Евросоюза, которые пройдут на следующей неделе во Франции.

"Украина может быть уверена, что мы продолжим поддерживать ее политически,  дипломатически и экономически", - резюмировал Жозеп Боррель.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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