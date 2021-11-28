 Политолог об уроках войны в Донбассе: ″Нормандский формат″ основан на иллюзиях | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 29.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Политолог об уроках войны в Донбассе: "Нормандский формат" основан на иллюзиях

Меркель уходит из политики. Был ли адекватным ответ Запада на аннексию Россией Крыма и конфликт в Донбассе, который был дан с активным участием канцлера. Об этом в ФРГ выйдет книга. Один из авторов дал интервью DW.

Пророссийские сепаратисты на танке с российским триколором под Донецком, 2015 год

Пророссийские сепаратисты на танке с российским триколором под Донецком, 2015 год

В декабре в Германии выйдет книга "Уроки конфликта вокруг Украины" (Lehren aus dem Ukrainekonflikt). В сборнике представлены статьи ведущих немецких политологов, специализирующихся на Восточной Европе. Исследователи подробно проанализировали, какие выводы следует сделать западным политикам, а также организациям, таким как НАТО или ОБСЕ, из затяжного конфликта в Донбассе и безуспешных попыток Запада его урегулировать.

DW пообщалась с одним из составителей и соавторов книги, профессором Боннского университета Андреасом Гайнеманном-Грюдером (Andreas Heinemann-Grüder) о вызовах, на которые в данном случае придется дать ответ новому немецкому правительству.

Deutsche Welle: Господин профессор, после аннексии Крыма Россией и с начала конфликта в Донбассе прошло уже более семи лет. Думаете, сейчас самое время делать выводы относительно того, насколько адекватна реакция Запада на ревизионистскую политику России в Европе?

Андреас Гайнеманн-Грюдер: Мы видим, что с 2014 года конфликт только администрируется. Нет никаких трансформаций, ситуация лишь кое-как держится под контролем. И всегда остается страх эскалации. Для нас ключевой вопрос: чему научил этот конфликт такие институции, как НАТО, ЕС, ОБСЕ, министерства иностранных дел задействованных стран. Ведь к этому конфликту Запад оказался совершенно неготовым.

Андреас Гайнеманн-Грюдер

Андреас Гайнеманн-Грюдер

Развитие событий в Украине в 2014 году стало для Запада неожиданностью и важно понять, какие выводы из этого были сделаны. Есть ли готовность анализировать ошибки и делать выводы? Это дало бы шанс как Евросоюзу, так и новому правительству Германии выработать новый подход к конфликту вокруг Украины.

- В своей книге Вы и Ваши соавторы уделили значительное внимание тому, чтобы убедиться, появилось ли в немецком политикуме после семи лет этого конфликта хотя бы понимание мотивов, которыми руководствуется Россия, которая в 2014 году аннексировала Крым и, как Вы пишете, взяла под контроль часть Донбасса. Одни говорят, что Москва делает только то, что позволяет сделать слабая реакция Запада. Есть и те, кто поддерживает российский нарратив, что Россия реагирует на экспансию Запада. Какое видение вам кажется наиболее реалистичным?

- Мотивы России формируются рядом факторов. Ключевой из них - это политическая система России. Авторитарная и репрессивная в отношении своих граждан. Ее определяет страх перед демократизацией и либерализацией. Российские власти будут делать все, чтобы защитить этот авторитарный режим. В Москве увидели, как быстро посыпался режим Януковича в Украине, такого сценария Москва во что бы то ни стало не хочет допустить.

На мой взгляд, главный мотив агрессивной внешней политики России состоит во внутренней политике, не в действиях Запада. Москва не упускает никакого повода для эскалации, чтобы проверить реакцию Запада. Там, где нет противодействия, Россия использует возможности для расширения своего поля для маневра.

Иллюзии "нормандского формата"

- Уходящая с должности федерального канцлера Ангела Меркель (Angela Merkel) более семи лет пыталась за столом переговоров, в частности в "нормандском формате", урегулировать конфликт в Донбассе. Делалась ставка на санкции, с одной стороны, и на конструктивный диалог - с другой. Этот подход оказался наивным?

- В итоге остается большое отрезвление. Минские соглашения основываются на надежде, что можно вернуться к статусу-кво, существовавшему до 2014 года. Что Россия согласится на возвращение Киеву контроля над Донбассом на условиях автономии или децентрализации не только де-юре, но и де-факто. Все это иллюзии. Пока Россия будет сохранять за собой военный контроль над этими территориями, она их не отдаст.

Весь "нормандский формат" базировался на этих иллюзиях. От них следует избавиться и сконцентрироваться по крайней мере на решении гуманитарных вопросов, чтобы облегчить жизнь гражданского населения этих территорий. Ни политического, ни экономического решения не будет, если никто не хочет воевать с Россией.

- То есть пока в Кремле Владимир Путин, Вы не видите выхода из ситуации?

- Все даже сложнее. Мы не знаем, что будет после Путина. К власти после него может прийти еще кто-нибудь из силовиков. Поскольку Запад не хочет воевать за Украину, а сама Украина не может противостоять России с военной точки зрения, то следует исходить из того, что контроль над Донбассом Москва будет сохранять еще очень долго.

Еще один центральный вопрос, который мы с соавторами подняли в книге, - это противоречивость политики в отношении России. С одной стороны мы вводим санкции, с другой - строим с Москвой "Северный поток-2". В Кремле это понимают так: западные политики говорят о санкциях, а думают о газе.

Как обеспечить способность Украины защищаться?

- В начале разговора вы отметили, что новому германскому правительству нужен новый подход к конфликту в Донбассе. Времени на раздумья, похоже, нет. Россия, как сообщается, снова стягивает значительные военные силы к украинской границе. Как на это должен реагировать Берлин? Будущая глава МИД до сих пор категорически исключала поставки оружия Украине, на которые надеются в Киеве. Удастся ли остановить Путина только более жесткой риторикой?

- Важная цель написания нашей книги состояла в том, чтобы быть откровенными. Если быть откровенными, надо признать: даже если Украина пока не в НАТО, у нее все равно есть легитимный интерес защищаться от такого агрессивного соседа как Россия. Поддерживать Украину - это и поддерживать ее обороноспособность. В рядах немецких "зеленых" есть пацифисты, которые постоянно жмут на тормоза в этом вопросе. А в рядах СДПГ есть люди, которые боятся провоцировать Путина.

Тем не менее я вижу всего два варианта поддержать Украину на фоне агрессивных действий России. Либо до конца этой парламентской каденции предоставить Украине План действий по членству в НАТО, что до сих пор блокировала Ангела Меркель. Либо же сказать, что мы будем бок о бок с нашими партнерами в США поддерживать обороноспособность Украины. Зеленым наконец придется определиться, как именно они готовы поддержать Украину.

- То есть ключевой вывод вашей книги - так, как Германия до сих пор помогала Украине отстаивать территориальную целостность, результата достичь невозможно?

- Вернуть Украине аннексированный Крым и оккупированный Донбасс невозможно, по меньшей мере пока у власти Владимир Путин. Но можно увеличивать давление на Россию. США готовы к этому. Не исключено, что Вашингтон будет поднимать этот вопрос, когда будет налажено сотрудничество с новым германским правительством.

В этом контексте на повестке дня снова может появиться вопрос "Северного потока-2". Если хотеть, этот проект еще вполне можно остановить. Это было бы разговором на том языке, который поймут в Кремле. Остановить этот проект - значит, забрать у России рычаг давления. Если Вашингтон вернется к этому вопросу, партиям новой коалиции придется определяться - либо они на стороне Джо Байдена, либо на стороне Владимира Путина.

Смотрите также:

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Путин и Шрёдер начинают вместе рулить

    Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

  • Шрёдер и Путин на праздновании 750-летия Калининграда 3 июля 2005 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Пост канцлера или пост в "Газпроме"?

    Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?

  • Подписание официального соглашения о Северном потоке 8 сентября2005 года в Берлине

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Подписание за десять дней до выборов

    Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Газпрома

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новый сотрудник "Газпрома"

    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:17

Что Зеленский ждет на самом деле от нового правительства Германии (26.11.2021)

Контекст

Без пяти минут глава МИД Германии: с чем идет во власть Анналена Бербок

Анналена Бербок могла стать первым канцлером ФРГ от партии "зеленых". Но станет первой женщиной во главе немецкого МИДа. Каких новых импульсов во внешней политике Германии от нее можно ожидать?  

Что нужно знать о планах будущего правительства Германии?

Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" завершили переговоры о формировании нового правительства и представили коалиционное соглашение - план работы на ближайшее время. О самом важном в нем - DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сигнал Путину: лидер немецких либералов о Навальном, санкциях и "Северном потоке-2". DW Новости (07.10.2021)  

Прощание с Меркель: о чем Зеленский хотел поговорить с канцлером (12.07.2021)  

Реклама