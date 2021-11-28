Политолог об уроках войны в Донбассе: "Нормандский формат" основан на иллюзиях

В декабре в Германии выйдет книга "Уроки конфликта вокруг Украины" (Lehren aus dem Ukrainekonflikt). В сборнике представлены статьи ведущих немецких политологов, специализирующихся на Восточной Европе. Исследователи подробно проанализировали, какие выводы следует сделать западным политикам, а также организациям, таким как НАТО или ОБСЕ, из затяжного конфликта в Донбассе и безуспешных попыток Запада его урегулировать.

DW пообщалась с одним из составителей и соавторов книги, профессором Боннского университета Андреасом Гайнеманном-Грюдером (Andreas Heinemann-Grüder) о вызовах, на которые в данном случае придется дать ответ новому немецкому правительству.

Deutsche Welle: Господин профессор, после аннексии Крыма Россией и с начала конфликта в Донбассе прошло уже более семи лет. Думаете, сейчас самое время делать выводы относительно того, насколько адекватна реакция Запада на ревизионистскую политику России в Европе?

Андреас Гайнеманн-Грюдер: Мы видим, что с 2014 года конфликт только администрируется. Нет никаких трансформаций, ситуация лишь кое-как держится под контролем. И всегда остается страх эскалации. Для нас ключевой вопрос: чему научил этот конфликт такие институции, как НАТО, ЕС, ОБСЕ, министерства иностранных дел задействованных стран. Ведь к этому конфликту Запад оказался совершенно неготовым.

Андреас Гайнеманн-Грюдер

Развитие событий в Украине в 2014 году стало для Запада неожиданностью и важно понять, какие выводы из этого были сделаны. Есть ли готовность анализировать ошибки и делать выводы? Это дало бы шанс как Евросоюзу, так и новому правительству Германии выработать новый подход к конфликту вокруг Украины.

- В своей книге Вы и Ваши соавторы уделили значительное внимание тому, чтобы убедиться, появилось ли в немецком политикуме после семи лет этого конфликта хотя бы понимание мотивов, которыми руководствуется Россия, которая в 2014 году аннексировала Крым и, как Вы пишете, взяла под контроль часть Донбасса. Одни говорят, что Москва делает только то, что позволяет сделать слабая реакция Запада. Есть и те, кто поддерживает российский нарратив, что Россия реагирует на экспансию Запада. Какое видение вам кажется наиболее реалистичным?

- Мотивы России формируются рядом факторов. Ключевой из них - это политическая система России. Авторитарная и репрессивная в отношении своих граждан. Ее определяет страх перед демократизацией и либерализацией. Российские власти будут делать все, чтобы защитить этот авторитарный режим. В Москве увидели, как быстро посыпался режим Януковича в Украине, такого сценария Москва во что бы то ни стало не хочет допустить.

На мой взгляд, главный мотив агрессивной внешней политики России состоит во внутренней политике, не в действиях Запада. Москва не упускает никакого повода для эскалации, чтобы проверить реакцию Запада. Там, где нет противодействия, Россия использует возможности для расширения своего поля для маневра.

Иллюзии "нормандского формата"

- Уходящая с должности федерального канцлера Ангела Меркель (Angela Merkel) более семи лет пыталась за столом переговоров, в частности в "нормандском формате", урегулировать конфликт в Донбассе. Делалась ставка на санкции, с одной стороны, и на конструктивный диалог - с другой. Этот подход оказался наивным?

- В итоге остается большое отрезвление. Минские соглашения основываются на надежде, что можно вернуться к статусу-кво, существовавшему до 2014 года. Что Россия согласится на возвращение Киеву контроля над Донбассом на условиях автономии или децентрализации не только де-юре, но и де-факто. Все это иллюзии. Пока Россия будет сохранять за собой военный контроль над этими территориями, она их не отдаст.

Весь "нормандский формат" базировался на этих иллюзиях. От них следует избавиться и сконцентрироваться по крайней мере на решении гуманитарных вопросов, чтобы облегчить жизнь гражданского населения этих территорий. Ни политического, ни экономического решения не будет, если никто не хочет воевать с Россией.

- То есть пока в Кремле Владимир Путин, Вы не видите выхода из ситуации?

- Все даже сложнее. Мы не знаем, что будет после Путина. К власти после него может прийти еще кто-нибудь из силовиков. Поскольку Запад не хочет воевать за Украину, а сама Украина не может противостоять России с военной точки зрения, то следует исходить из того, что контроль над Донбассом Москва будет сохранять еще очень долго.

Еще один центральный вопрос, который мы с соавторами подняли в книге, - это противоречивость политики в отношении России. С одной стороны мы вводим санкции, с другой - строим с Москвой "Северный поток-2". В Кремле это понимают так: западные политики говорят о санкциях, а думают о газе.

Как обеспечить способность Украины защищаться?

- В начале разговора вы отметили, что новому германскому правительству нужен новый подход к конфликту в Донбассе. Времени на раздумья, похоже, нет. Россия, как сообщается, снова стягивает значительные военные силы к украинской границе. Как на это должен реагировать Берлин? Будущая глава МИД до сих пор категорически исключала поставки оружия Украине, на которые надеются в Киеве. Удастся ли остановить Путина только более жесткой риторикой?

- Важная цель написания нашей книги состояла в том, чтобы быть откровенными. Если быть откровенными, надо признать: даже если Украина пока не в НАТО, у нее все равно есть легитимный интерес защищаться от такого агрессивного соседа как Россия. Поддерживать Украину - это и поддерживать ее обороноспособность. В рядах немецких "зеленых" есть пацифисты, которые постоянно жмут на тормоза в этом вопросе. А в рядах СДПГ есть люди, которые боятся провоцировать Путина.

Тем не менее я вижу всего два варианта поддержать Украину на фоне агрессивных действий России. Либо до конца этой парламентской каденции предоставить Украине План действий по членству в НАТО, что до сих пор блокировала Ангела Меркель. Либо же сказать, что мы будем бок о бок с нашими партнерами в США поддерживать обороноспособность Украины. Зеленым наконец придется определиться, как именно они готовы поддержать Украину.

- То есть ключевой вывод вашей книги - так, как Германия до сих пор помогала Украине отстаивать территориальную целостность, результата достичь невозможно?

- Вернуть Украине аннексированный Крым и оккупированный Донбасс невозможно, по меньшей мере пока у власти Владимир Путин. Но можно увеличивать давление на Россию. США готовы к этому. Не исключено, что Вашингтон будет поднимать этот вопрос, когда будет налажено сотрудничество с новым германским правительством.

В этом контексте на повестке дня снова может появиться вопрос "Северного потока-2". Если хотеть, этот проект еще вполне можно остановить. Это было бы разговором на том языке, который поймут в Кремле. Остановить этот проект - значит, забрать у России рычаг давления. Если Вашингтон вернется к этому вопросу, партиям новой коалиции придется определяться - либо они на стороне Джо Байдена, либо на стороне Владимира Путина.

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