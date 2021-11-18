МИД РФ опубликовал переписку с ФРГ и Францией. Как реагируют в Европе?

МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции Хайко Масом (Haiko Maas) и Жан-Ивом Ле Дрианом. Решение предать гласности переписку, в которой шла речь об организации встречи в "нормандском формате", российское дипломатическое ведомство объяснило тем, что позиция РФ на этих переговорах в последнее время "искажается". Как отреагировали на это в Париже, Берлине и Киеве?

"Шаг, противоречащий дипломатическим правилам и обычаям"

"Шагом, противоречащим дипломатическим правилам и обычаям" назвали в Париже публикацию дипломатической переписки главы российского МИДа с французским и немецким коллегами. Как заявил в четверг, 18 ноября, официальный представитель французского внешнеполитического ведомства, во Франции "приняли к сведению это решение министра иностранных дел России Лаврова".

"Германия и Франция уже несколько месяцев работают над продолжением переговоров и реализацией конкретной мирной повестки дня на основе Минских соглашений, предоставив несколько конкретных предложений для министерской встречи в "нормандском формате", как было согласовано между канцлером ФРГ Меркель, президентом Франции Макроном и президентом РФ Путиным в октябре. Россия отказалась участвовать в такой встрече", - говорится далее в заявлении. МИД Франции призвал Россию вернуться за стол переговоров и продолжить дискуссии в согласованных форматах и в соответствии с согласованными принципами.

Россия добивает "нормандский формат"

В свою очередь в Киеве заявили, что, обнародовав дипломатические письма из Франции и Германии, Россия продемонстрировала свою незаинтересованность в развитии "нормандского формата".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, фото из архива

"Россия своими действиями просто добивает "нормандский формат" (...) и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе", - отметил 18 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "То, что России после такой публикации не могут доверять даже дипломаты, безусловно, дополнительно усложнит эту работу, но мы будем работать, потому что Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности", - подчеркнул он.

"Акт отчаяния, который приведет к обратному результату"

DW направила соответствующий запрос в МИД Германии, однако к моменту публикации материала не получила ответа. Между тем и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) достаточно спокойно отреагировала на публикацию российским МИДом дипломатической переписки. На встрече с журналистами 18 ноября в ответ на вопрос DW она отметила, что нет ничего удивительного в том, что подобную корреспонденцию предают гласности. "Многие мои письма я тоже могла прочесть в газетах, так что в этом отношении никому ничего не стоит скрывать", - заявила Меркель.

В то же время она выразила сожаление отсутствием встречи министров иностранных дел в "нормандском формате". "Я хотела даже встретиться на уровне глав правительств, но этого, увы, не произошло. И я очень об этом сожалею", - подчеркнула Меркель. И.о. главы правительства отметила, что у подобных встреч всегда есть "собственная динамика", и именно поэтому они так "хороши и важны". "Так что мне очень жаль, что их не было в последнее время", - подчеркнула и.о. канцлера ФРГ.

Меркель сожалеет об отсутствии втречи министров иностранных дел в "нормандском формате"

В свою очередь член внешнеполитической комиссии бундестага Рената Альт (Renata Alt) в интервью DW назвала публикацию переписки Лаврова, Маса и Ле Дриана "неслыханной наглостью и нарушением всех дипломатических норм".

Вместе с тем это еще и "акт отчаяния, который приведет к обратному результату", заявила немецкий политик. "Ведь письма ясно показывают, что если Германия и Франция выступают в роли честных брокеров, Россия пытается получить максимальную выгоду для себя и своих приспешников на востоке Украины и выхолостить существующие правила, такие как беспрепятственный доступ миссии наблюдателей ОБСЕ", - говорит Рената Альт.

По ее словам, и решение о публикации переписки, и содержание писем ясно показывают: диалог для Москвы ничего не стоит. Цель России - найти предлог для возобновления эскалации и поставить Украину на колени.

Чем не доволен МИД РФ?

Дипломатическая переписка Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции, посвященная организации очередной встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" с целью урегулирования конфликта в Донбассе, внезапно появилась на сайте МИД России 17 ноября.

В общей сложности опубликованы три письма Лаврова Масу и Ле Дриану от 29 октября, 6 и 16 ноября, и российский проект совместного заявления глав МИД "нормандской четверки" по итогам будущей встречи. В открытый доступ также выложены ответы французской и немецкой стороны: вербальная нота посольства ФРГ, совместное письмо послов Германии и Франции и совместный ответ министров иностранных дел двух государств с приложенным к нему альтернативным проектом итоговых договоренностей.

О намерении опубликовать всю переписку на следующий день на сайте МИДа РФ Сергей Лавров объявил немецкому и французскому коллегам в письме 16 ноября. Он объяснил свое решение тем, что якобы "передергиваются российские подходы к созыву "нормандской встречи" и "все чаще искажается позиция России и ее роль в урегулировании внутриукраинского конфликта".

Глава МИД России Сергей Лавров

Публикация дипломатических документов, как заявил в письме Лавров, должна поспособствовать "формированию политической воли в Германии и Франции" в пользу урегулирования конфликта в Донбассе". Лавров обвинил Берлин и Париж в том, что они идут "на поводу у Киева, взявшего курс на саботаж своих обязательств".

На встрече с журналистами 18 ноября Лавров заявил о нежелании России участвовать в "нормандской" встрече в ближайшее время. По его словам, Москва будет "готова к новой встрече в этом формате только после того, как "нам доложат", что Киев выполнил обязательства, взятые в ходе предыдущих встреч.

Берлин и Париж не согласны с российским тезисом о "внутриукраинском" конфликте

Как следует из выложенной на сайте МИДа РФ дипломатической переписки, в ответе Хайко Маса и Жан-Ива Ле Дриана на российский проект итогового заявления отмечается, что он содержит ряд положений, с которыми ФРГ и Франция не могут согласиться. Речь, в частности идет о тезисах о "внутриукраинском" характере конфликта или о "посреднической роли России наряду с ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе".

Кроме того, Берлин и Париж указывают на "положения, которые, не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе, о "налаживании прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском". В письме от 6 ноября российский министр, в числе прочего, отметил, что ответ Германии и Франции его "разочаровал".

Смотрите также:

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Проверка систем вооружения Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российская самоходная гаубица.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Запад выражает поддержку Украине Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Войска подтягивают к Донбассу В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Американские эсминцы уже в Черном море США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Война, которая длится уже семь лет Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Разбомблены и разрушены Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Столкновения и погибшие несмотря на перемирие Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Зеленский вручил награды украинским солдатам 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Российское гражданство по упрощенной процедуре В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года. Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс

