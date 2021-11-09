Россия отказывается от встречи в "нормандском формате"

Россия отказывается от встречи министров иностранных дел в "нормандском формате". Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-секретарь МИД Франции. При этом она опровергла российскую версию о том, что ни Франция, ни Германия не ответили на предложения России по проекту встречи. "Франция и Германия отреагировали на предложения России. Они предложили провести министерскую встречу в "нормандском формате", что было отклонено министром иностранных дел России", - подчеркнула пресс-секретарь.

В Берлине подтвердили информацию французской стороны, сообщает Reuters. Немецкие дипломатические источники указывают, что Россия отказывается от участия во встрече. При этом Москва занимает "обструкционистскую позицию" и выдвигает неприемлемые предварительные условия, пытаясь поменять собственную роль участника конфликта на позицию "нейтрального посредника". Это - старая тактика России, которую, однако, отвергают и Украина, и Германия, и Франция, подчеркивает агентство.

Российская версия срыва встречи

Ранее информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что российские предложения не учтены в подготовленном Францией и Германией проекте документа к встрече глав МИД "нормандской четверки". "28 октября мы им направили наш проект итогового документа, они нам 5-го числа прислали свой проект, в котором наши предложения были вообще не учтены", - сказал собеседник агентства. По его словам, 6 ноября Москва направила Берлину и Парижу письмо с комментариями и просьбой еще раз посмотреть на российский проект, на это письмо ответа пока получено не было.

В связи с этим, отметил источник, о встрече в ближайшее время речи не идет. 11 ноября, как ранее сообщалось, принять в ней участие главе МИД России не позволяет график. 12 ноября в Париже состоится международная конференция по Ливии, в которой, как ожидается, примет участие глава российского внешнеполитического ведомства, однако встреча в "нормандском формате" на ее полях также не планируется.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) неоднократно призывала провести встречу в "нормандском формате" не только на уровне министров иностранных дел, но и на уровне глав государств и правительств как можно скорее - по возможности еще в срок ее полномочий на посту главы германского правительства. Такая встреча обусловлена сохраняющейся напряженностью на востоке Украины, напоминает агентство Reuters.

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