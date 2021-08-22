 Меркель в Киеве: немецкие СМИ о попытке спасти то, что еще можно | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 23.08.2021

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Германия

Меркель в Киеве: немецкие СМИ о попытке спасти то, что еще можно

Немецкая пресса комментирует идею нового саммита по Восточной Украине в "нормандском формате" и задается вопросом, достаточно ли Германия сделала для украинского народа.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский во время переговоров в Киеве 22 августа 2021 года

Ангела Меркель и Владимир Зеленский во время переговоров в Киеве 22 августа 2021 года

Немецкие СМИ уделили состоявшемуся 22 августа визиту в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) меньше внимания, чем ее поездке в Москву двумя днями раньше. Тем не менее целый ряд ведущих изданий выступил с комментариями и оценками.

Меркель в Киеве и верность "Северному потоку - 2"

"Хорошо, что федеральный канцлер вскоре после визита к российскому президенту Владимиру Путину отправилась и в Украину. Она никогда не оставляла сомнений, что поддерживает Киев в возникшем по вине России конфликте на востоке Украины. А в том, что его урегулирование по-прежнему очень далеко, виновата не она", - указывает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в комментарии под заголовком "Удивительная верность".

Переговоры Ангелы Меркель и Владимира Путина 20 августа 2021 года в Москве

Переговоры Ангелы Меркель и Владимира Путина 20 августа 2021 года в Москве

Его автор считает весьма странным, что канцлер ФРГ, всегда активно поддерживавшая Украину, одновременно демонстративно хранила верность проекту российского газопровода "Северный поток - 2".

"Удивительно, насколько непоколебима Меркель в своей приверженности этому проекту. Ведь теперь даже до некоторых из тех, кто всегда говорил о нем как о "чисто экономическом" проекте, стало доходить, что дело тут в чистейшей геополитике. Этот газопровод осложняет ту поддержку Украины, в которой эта страна срочно нуждается. Поддержку, которую, хочется надеется, продолжит преемник или преемница Меркель", - подчеркивает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Саммит в "нормандском формате" перед самым уходом Меркель 

"Германия оказывает Украине финансовую поддержку и стремится ограничить те негативные эффекты, которых Киев опасается из-за спорного проекта газопровода "Северный поток - 2", - напоминает, в свою очередь, газета Süddeutsche Zeitung. В то же время она констатирует, что "при всем понимании украинской озабоченности, в Берлине постепенно начинает чувствоваться некоторое раздражение из-за нежелания Киева проявить немного уступчивости".

Последний по времени саммит нормандской четверки 9 декабря 2019 в Париже

Последний по времени саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря 2019 в Париже

"Отношения с Украиной выглядят в конце срока пребывания Меркель на своем посту как стройка, при виде которой еще не совсем понятно, возникло ли тут что-то новое или это всего лишь нагромождение техники". Поэтому на заключительной пресс-конференции гостья из Берлина выступила с предложением, которое газета в комментарии, озаглавленном "До последнего дня", расценивает как попытку Меркель "в самый последний раз взять в руки лопату".

Речь о ее предложении еще до окончания своего канцлерства провести новую встречу на высшем уровне в "нормандском формате" - с участием президентов Украины, России и Франции. "Так что Украина останется важной темой для Меркель и после ее отлета из Киева. Весьма вероятно даже до самого последнего дня", - предполагает Süddeutsche Zeitung.

Ангела Меркель пытается сохранить свое политическое наследие

Правда, Frankfurter Allgemeine Zeitung в уже упомянутом комментарии выражает сомнения в результатах такого саммита. По ее мнению, российский президент Путин, который "засел в своей воображаемой осажденной крепости и теперь видит вокруг только врагов, не пойдет на уступки. Скорее он попытается воспользоваться сменой правительства в Германии и приближающимися президентскими выборами во Франции для расширения своих политико-пропагандистских позиций". 

Участники минских переговоров в нормандском формате в феврале 2015-го

Февраль 2015 года. "Нормандская четверка" согласовывает минские договоренности

Со своей стороны, комментатор информационного агентства Reuters видит в предложенном Меркель саммите, как и в целом в ее внешнеполитической активности в последние недели до выборов в бундестаг 26 сентября, попытку сохранить свое политическое наследие. "Визит в Украину явился необходимым противовесом к встрече c Путиным, поскольку в восточной политике Германии самое позднее со времени российско-украинского конфликта в 2014 году появился новый компонент: федеральное правительство тогда впервые взяло на себя роль ключевого посредника в войне. Семь лет спустя Меркель на фоне зашедшей в тупик ситуации в Восточной Украине пытается спасти то, что еще можно спасти", - считает Reuters.

Для евроинтеграции Украины следует ускорить ее прием в НАТО

Газета Die Welt под рубрикой "Мнения" публикует статью, приуроченную не столько к визиту канцлера ФРГ в Киев, сколько к 30-летию независимости Украины 24 августа. Она озаглавлена: "Почему Берлин должен помочь Украине". Ее авторы - многолетний профессор Кельнского университета Герхард Зимон (Gerhard Simon) и основательница "Киевского диалога" Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer).

Корабли стран НАТО во время совместных с Украиной маневров в Черном море в июле 2021 года

Корабли стран НАТО во время совместных с Украиной маневров в Черном море в июле 2021 года

Они напоминают, что Украина все годы своей независимости стремится в сторону Запада. "Тем не менее Германия не готова безоговорочно содействовать интеграции Украины в Запад - и следует тем самым российской аргументации", - приходят к выводу авторы, указывая на утверждение президента России Путина, что русские и украинцы - это "один народ". "На самом деле за исторической аргументацией кроется подлинная причина: отделение Украины означает для России огромную потерю власти", - говорится в статье.

"30 лет назад желание и намерение стать частью Запада были в Украине не бесспорными. Сегодня это преобладающий консенсус. Этому способствовала и угроза со стороны России, которая в принципе оспаривает право на существование суверенной Украины", - подчеркивают авторы и призывают ускорить прием Украины в НАТО. С учетом опыта балканских стран членство в этой структуре Запада представляется им сейчас - "при наличии политической воли со стороны Германии" - более реалистичной перспективой, чем членство в ЕС.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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