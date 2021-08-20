 Зеленский ожидает от визита Меркель гарантий для Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 21.08.2021

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Украина

Зеленский ожидает от визита Меркель гарантий для Украины

В качестве примера таких гарантий Владимир Зеленский назвал возможное обещание России транспортировать некий минимальный объем газа через Украину.

Владимир Зеленский во время встречи с Ангелой Меркель в Берлине (фото из архива)

Владимир Зеленский во время встречи с Ангелой Меркель в Берлине (фото из архива)

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Киев гарантий для его страны. Об этом Зеленский заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, выдержки из которого опубликованы в субботу, 21 августа.

В качестве примера таких гарантий Владимир Зеленский назвал возможное обещание транспортировать через Украину некий минимальный объем газа. Он выразил надежду на то, что Меркель до приезда в Киев все же удастся достичь соответствующего соглашения с Владимиром Путиным. Зеленский охарактеризовал свои отношения с главой Германии как прагматичные. "Меня больше интересуют результаты, поддающиеся учету, пусть и в ограниченном количестве. Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками", - подчеркнул украинский президент.

В пятницу, 20 августа, Ангела Меркель встретилась в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Тема транзита газа через Украину также обсуждалась во время встречи, но приехать в Киев с гарантией того, что российско-украинский контракт будет продлен после 2024 года, у Меркель, судя по всему, не получится. Путин в качестве ответного шага требует от европейцев договориться об условиях поставок газа. Пока что газовый контракт приносит Украине ежегодный доход в размере около 2 млрд долларов.

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