Диалог и красные линии: что Меркель скажет Путину и Зеленскому на прощание

Ангела Меркель (Angela Merkel) верна себе. Когда в июне, вдохновившись примером президента США Джо Байдена, канцлер Германии вместе с президентом Франции предложила провести саммит ЕС - Россия, стало понятно, что она хочет еще раз встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным еще до выборов в бундестаг 26 сентября, после которых ее 16-летнее правление закончится. ЕС идею не поддержал, и в пятницу, 20 августа, Меркель летит в Москву одна. Спустя два дня, 22 августа, она посетит Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Визиты накануне завершения "Северного потока-2"

Так совпало, что ее - очевидно, последние в должности канцлера - встречи с Путиным и Зеленским проходят на фоне круглых дат. Это и 30-й юбилей августовского путча, давшего толчок развалу СССР и независимости Украины, и годовщина отравления оппозиционера Алексея Навального, в спасении которого Меркель сыграла не последнюю роль.

Строительство "Северного потока - 2" близится к завершению

Хотя визит прощальный, канцлер продолжает свою линию на диалог с Россией, несмотря на сильно охладевшие отношения, говорит Сюзан Стюарт (Susan Stewart), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). По ее словам, для Берлина важны актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки. Так, Меркель едет в Москву и Киев за считанные дни до предполагаемого завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", который годами был предметом международных споров.

В связи с этим ожидается, что одной из главных тем встречи Меркель с Путиным будет реализация договоренностей, достигнутых ею в июле с президентом США Джо Байденом. В обмен на отказ Вашингтона от новых санкций против проекта Берлин, помимо прочего, обязался добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истекает нынешний контракт.

Что с продлением украинского транзита?

ФРГ пообещала уже до 1 сентября начать договариваться с Москвой о продлении контракта. В преддверии визита правительство назначило спецпредставителя по вопросам транзита газа через Украину. Им стал гамбургский бизнесмен Георг Вальдерзее (Georg Graf Waldersee), который уже занимался этим вопросом.

Сюзан Стюарт

Россия пока принципиально не возражала против продления транзита. Хотя некоторые эксперты ожидают, что теперь, когда "Северный поток - 2" почти готов, США отказались от новых санкций, а время правления Меркель истекает, Путин вряд ли пойдет на конкретные обещания. "Шансы на договоренность с Кремлем плохие", - говорит Сюзан Стюарт. В то же время, по ее словам, для Меркель важно "заложить основу будущей договоренности", которой займется уже новое правительство ФРГ.

Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований института Европы РАН, не считает, что у Меркель слабые позиции на встрече с Путиным: "Северный поток - 2" еще не достроен, США не отказались от санкций, а Меркель - не "хромая утка", а политик, передающий эстафету будущему правительству". По словам Белова, в Москве канцлера встретят с "положительными чувствами".

Донбасс, Беларусь, Навальный, Афганистан

Ожидается, что Меркель обсудит с Путиным и выполнение минских договоренностей по Донбассу, где весной было обострение ситуации, а реализация политических аспектов соглашения фактически стоит на месте. Стюарт из SWP не ожидает прорыва: "Не думаю, что российская сторона изменит свою позицию. Скорее мы видим фактическую интеграции этих территорий в Россию, паспорта РФ были выданы сотням тысяч жителей неподконтрольных Киеву регионов".

Российские войска у границ Украины, апрель 2021 года

Эксперт полагает, что Меркель будет говорить с Путиным и о политической ситуации в России, где незадолго до сентябрьских выборов в Госдуму произошло то, что эксперт назвала репрессиями против оппозиции, включая Навального, находящегося в заключении. Канцлер коснется и сотрудничества на уровне гражданского общества после объявления нескольких немецких НКО в РФ нежелательными. Наконец, Меркель планирует обсудить с хозяином Кремля ситуацию в Беларуси, включая миграционный кризис на границе с ЕС, в котором Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко.

В связи с положением в Афганистане Евросоюз опасается новой волны миграции. Это - новая тема для переговоров Меркель и Путина, которая может стать для Берлина одной из главных. Меркель хочет услышать, как в Кремле оценивают ситуацию в Афганистане, полагает Стюарт. "Без участия Москвы этот вопрос решить сложно", - добавляет Владислав Белов.

Путин и Байден на саммите в Женеве, 16 июня

По его словам, визитом в Москву канцлер "передает эстафету (следующему правительству ФРГ. - Ред.) со всеми красными линиями, санкциями, Навальным, химическими атаками - никто от этого не отказывается". Будет ли Меркель в Москве озвучивать, где именно проходят красные линии, как это сделал в Женеве Байден применительно к сфере кибербезопасности, не сообщается.

Тогда президент США назвал список объектов критической инфраструктуры, хакерские атаки на которые предположительно со стороны России Вашингтон не приемлет. Подвергалась подобным атакам и Германия, в том числе бундестаг, хотя Москва отвергает причастность к ним. С приближением выборов в ФРГ слышны опасения возможного вмешательства России, однако официальный Берлин молчит.

Меркель не приедет на саммит "Крымской платформы"

В отличие от Путина, с Зеленским Меркель встречалась совсем недавно, в середине июля, когда принимала президента Украины в Берлине. На этом фоне визит выглядит жестом в ответ на просьбу Киева прибыть на празднование 30-й годовщины независимости. Правда, на сами торжества, запланированные на 24 августа, Меркель не приедет.

Зеленский и Меркель в Берлине, июль 2021 года

Гораздо важнее для Киева было бы участие канцлера в намеченном на 23 августа первом саммите нового форума "Крымская платформа", призванного вернуть тему аннексии полуострова в международную повестку. Зеленский безуспешно звал Меркель на это мероприятие.

В Киеве разочарованы решением Берлина, признает Алена Гетманчук, директор киевского аналитического центра "Новая Европа". "Надеюсь, неучастие Меркель в "Крымской платформе" - это скорее ее желание иметь эксклюзивную программу визита в Украину и полноценные переговоры со своим визави, а не страх в очередной раз разозлить Путина", - указывает Гетманчук.

Украина разочаровалась в Меркель?

В Киеве у Меркель более обширная программа, чем в Москве. По данным правительства ФРГ, она возложит венок к могиле Неизвестного солдата, примет от Зеленского "Орден Свободы" и проведет с ним переговоры, после чего встретится с премьером Денисом Шмыгалем. Одной из главных тем обещает стать соглашение между США и ФРГ, касающееся минимизации последствий для Украины после завершения строительства "Северного потока - 2". Эта встреча знаковая, поскольку в конце августа Зеленский обсудит этот вопрос во время визита в Вашингтон.

Германия обязалась перед США инвестировать в развитие "зеленой" энергетики в Украине. Не исключено, что в Киеве могут быть обнародованы конкретные проекты. В целом в Украине восприняли соглашение Германии и США "крайне негативно", отмечает Гетманчук. По ее словам, оно сильно ударило по имиджу Меркель, и сегодня украинцы уже не выбрали бы ее иностранным политиком, которому доверяют больше других, как это показал опрос по заказу "Новой Европы" в 2020 году.

Гетманчук считает, что для Киева строительство "Северного потока - 2" может омрачить итоги правления Меркель, которая "инвестировала много политического капитала" в Украину, включая санкции против РФ. Эксперт назвала газовый проект одним из двух "больших негативных эпизодов" - наряду с тем, как в 2008 году Меркель и президент Франции Николя Саркози на саммите НАТО в Бухаресте заблокировали предоставление Украине Плана действий по получению членства в альянсе (ПДЧ). Эксперт считает, что для "частичного выравнивания ситуации" Меркель могла бы под конец своего правления высказаться в поддержку членства Украины в ЕС. До сих пор канцлер избегала таких высказываний.

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