 Диалог и красные линии: что Меркель скажет Путину и Зеленскому на прощание | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.08.2021

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Россия

Диалог и красные линии: что Меркель скажет Путину и Зеленскому на прощание

В конце своего 16-летнего правления канцлер Германии Ангела Меркель совершает визиты в Москву и Киев. К традиционным темам Донбасса и транзита российского газа добавилась новая - Афганистан.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Германии, 2018 год

Путин и Меркель на встрече в Германии, август 2018 года

Ангела Меркель (Angela Merkel) верна себе. Когда в июне, вдохновившись примером президента США Джо Байдена, канцлер Германии вместе с президентом Франции предложила провести саммит ЕС - Россия, стало понятно, что она хочет еще раз встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным еще до выборов в бундестаг 26 сентября, после которых ее 16-летнее правление закончится. ЕС идею не поддержал, и в пятницу, 20 августа, Меркель летит в Москву одна. Спустя два дня, 22 августа, она посетит Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Визиты накануне завершения "Северного потока-2"

Так совпало, что ее - очевидно, последние в должности канцлера - встречи с Путиным и Зеленским проходят на фоне круглых дат. Это и 30-й юбилей августовского путча, давшего толчок развалу СССР и независимости Украины, и годовщина отравления оппозиционера Алексея Навального, в спасении которого Меркель сыграла не последнюю роль.

Трубы для Северного потока - 2, архив

Строительство "Северного потока - 2" близится к завершению

Хотя визит прощальный, канцлер продолжает свою линию на диалог с Россией, несмотря на сильно охладевшие отношения, говорит Сюзан Стюарт (Susan Stewart), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). По ее словам, для Берлина важны актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки. Так, Меркель едет в Москву и Киев за считанные дни до предполагаемого завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", который годами был предметом международных споров.

В связи с этим ожидается, что одной из главных тем встречи Меркель с Путиным будет реализация договоренностей, достигнутых ею в июле с президентом США Джо Байденом. В обмен на отказ Вашингтона от новых санкций против проекта Берлин, помимо прочего, обязался добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истекает нынешний контракт.

Что с продлением украинского транзита?

ФРГ пообещала уже до 1 сентября начать договариваться с Москвой о продлении контракта. В преддверии визита правительство назначило спецпредставителя по вопросам транзита газа через Украину. Им стал гамбургский бизнесмен Георг Вальдерзее (Georg Graf Waldersee), который уже занимался этим вопросом.

Эксперт берлинского фонда Наука и политика Сюзан Стюарт

Сюзан Стюарт

Россия пока принципиально не возражала против продления транзита. Хотя некоторые эксперты ожидают, что теперь, когда "Северный поток - 2" почти готов, США отказались от новых санкций, а время правления Меркель истекает, Путин вряд ли пойдет на конкретные обещания. "Шансы на договоренность с Кремлем плохие", - говорит Сюзан Стюарт. В то же время, по ее словам, для Меркель важно "заложить основу будущей договоренности", которой займется уже новое правительство ФРГ.

Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований института Европы РАН, не считает, что у Меркель слабые позиции на встрече с Путиным: "Северный поток - 2" еще не достроен, США не отказались от санкций, а Меркель - не "хромая утка", а политик, передающий эстафету будущему правительству". По словам Белова, в Москве канцлера встретят с "положительными чувствами".

Донбасс, Беларусь, Навальный, Афганистан

Ожидается, что Меркель обсудит с Путиным и выполнение минских договоренностей по Донбассу, где весной было обострение ситуации, а реализация политических аспектов соглашения фактически стоит на месте. Стюарт из SWP не ожидает прорыва: "Не думаю, что российская сторона изменит свою позицию. Скорее мы видим фактическую интеграции этих территорий в Россию, паспорта РФ были выданы сотням тысяч жителей неподконтрольных Киеву регионов". 

Российские войска у границ Украины, апрель 2021 года

Российские войска у границ Украины, апрель 2021 года

Эксперт полагает, что Меркель будет говорить с Путиным и о политической ситуации в России, где незадолго до сентябрьских выборов в Госдуму произошло то, что эксперт назвала репрессиями против оппозиции, включая Навального, находящегося в заключении. Канцлер коснется и сотрудничества на уровне гражданского общества после объявления нескольких немецких НКО в РФ нежелательными. Наконец, Меркель планирует обсудить с хозяином Кремля ситуацию в Беларуси, включая миграционный кризис на границе с ЕС, в котором Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко.

В связи с положением в Афганистане Евросоюз опасается новой волны миграции. Это - новая тема для переговоров Меркель и Путина, которая может стать для Берлина одной из главных. Меркель хочет услышать, как в Кремле оценивают ситуацию в Афганистане, полагает Стюарт. "Без участия Москвы этот вопрос решить сложно", - добавляет Владислав Белов.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на саммите в Женеве, 16 июня

Путин и Байден на саммите в Женеве, 16 июня

По его словам, визитом в Москву канцлер "передает эстафету (следующему правительству ФРГ. - Ред.) со всеми красными линиями, санкциями, Навальным, химическими атаками - никто от этого не отказывается". Будет ли Меркель в Москве озвучивать, где именно проходят красные линии, как это сделал в Женеве Байден применительно к сфере кибербезопасности, не сообщается.

Тогда президент США назвал список объектов критической инфраструктуры, хакерские атаки на которые предположительно со стороны России Вашингтон не приемлет. Подвергалась подобным атакам и Германия, в том числе бундестаг, хотя Москва отвергает причастность к ним. С приближением выборов в ФРГ слышны опасения возможного вмешательства России, однако официальный Берлин молчит.

Меркель не приедет на саммит "Крымской платформы"

В отличие от Путина, с Зеленским Меркель встречалась совсем недавно, в середине июля, когда принимала президента Украины в Берлине. На этом фоне визит выглядит жестом в ответ на просьбу Киева прибыть на празднование 30-й годовщины независимости. Правда, на сами торжества, запланированные на 24 августа, Меркель не приедет.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине, июль 2021 года

Зеленский и Меркель в Берлине, июль 2021 года

Гораздо важнее для Киева было бы участие канцлера в намеченном на 23 августа первом саммите нового форума "Крымская платформа", призванного вернуть тему аннексии полуострова в международную повестку. Зеленский безуспешно звал Меркель на это мероприятие.

В Киеве разочарованы решением Берлина, признает Алена Гетманчук, директор киевского аналитического центра "Новая Европа". "Надеюсь, неучастие Меркель в "Крымской платформе" - это скорее ее желание иметь эксклюзивную программу визита в Украину и полноценные переговоры со своим визави, а не страх в очередной раз разозлить Путина", - указывает Гетманчук.

Украина разочаровалась в Меркель?

В Киеве у Меркель более обширная программа, чем в Москве. По данным правительства ФРГ, она возложит венок к могиле Неизвестного солдата, примет от Зеленского "Орден Свободы" и проведет с ним переговоры, после чего встретится с премьером Денисом Шмыгалем. Одной из главных тем обещает стать соглашение между США и ФРГ, касающееся минимизации последствий для Украины после завершения строительства "Северного потока - 2". Эта встреча знаковая, поскольку в конце августа Зеленский обсудит этот вопрос во время визита в Вашингтон.

Германия обязалась перед США инвестировать в развитие "зеленой" энергетики в Украине. Не исключено, что в Киеве могут быть обнародованы конкретные проекты. В целом в Украине восприняли соглашение Германии и США "крайне негативно", отмечает Гетманчук. По ее словам, оно сильно ударило по имиджу Меркель, и сегодня украинцы уже не выбрали бы ее иностранным политиком, которому доверяют больше других, как это показал опрос по заказу "Новой Европы" в 2020 году. 

Гетманчук считает, что для Киева строительство "Северного потока - 2" может омрачить итоги правления Меркель, которая "инвестировала много политического капитала" в Украину, включая санкции против РФ. Эксперт назвала газовый проект одним из двух "больших негативных эпизодов" - наряду с тем, как в 2008 году Меркель и президент Франции Николя Саркози на саммите НАТО в Бухаресте заблокировали предоставление Украине Плана действий по получению членства в альянсе (ПДЧ). Эксперт считает, что для "частичного выравнивания ситуации" Меркель могла бы под конец своего правления высказаться в поддержку членства Украины в ЕС. До сих пор канцлер избегала таких высказываний.

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  • Владимир Путин в интервью с главным редактором таблоида Bild

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  • Владимир Путин

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    Автор: Ян Вальтер, Марина Барановская


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