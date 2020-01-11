Берлин ожидает напряженной атмосферы во время визита Меркель в Москву

По оценке руководства Германии, предстоящий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Москву будет проходить в напряженной политической атмосфере. Запланированная на 20 августа поездка совпала с первой годовщиной отравления российского оппозиционера Алексея Навального, напомнил в среду, 18 августа, в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Это до сих пор не расследованное дело серьезным образом осложняет отношения с Россией", - заявил он. Призывы немецкой стороны расследовать обстоятельства отравления и наказать виновных по-прежнему остаются неуслышанными, указал он далее.

Во время краткого визита в российскую столицу канцлер ФРГ вместе с президентом РФ Владимиром Путиным возложит венки к могиле неизвестного солдата у кремлевской стены, затем состоятся переговоры и совместная пресс-конференция, сообщил Зайберт. По его словам, среди тем переговоров будут находиться двусторонние отношения, а также важные международные вопросы, в частности, ситуация в Афганистане, Беларуси и отношения РФ с Украиной.

В Киеве Меркель обсудит вопросы "Северного потока - 2"

В ходе последующего визита в Киев Меркель обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским проблемы вокруг проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". "Мы очень серьезно относимся к опасениям украинской стороны", - подчеркнул Зайберт и указал, что Германия по-прежнему выступает за то, чтобы Украина осталась страной-транзитером российского газа. В Киеве также запланирована совместная пресс-конференция и церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата, сообщил представитель Берлина.

О визитах Меркель в Россию и Украину стало известно несколько дней назад. В Москву она прибудет 20 августа, а спустя два дня посетит Украину. Оба визита будут однодневными.

Последние визиты в Россию и в Украину в статусе канцлера ФРГ

В прошлый раз канцлер Германии посещала Россию в январе 2020 года, а Украину - в январе 2018 года. Предстоящие визиты Меркель в Москву и Киев станут последними для нее на этом посту. Новый глава правительства ФРГ станет известен после выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября.

Отношения Германии и России в последние месяцы еще больше осложнились. В мае 2021 года Генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в стране три некоммерческие организации из ФРГ. Позднее немецкий оргкомитет форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" заявил о приостановке всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп на неопределенное время, увязав свою позицию с решением Генпрокуратуры РФ.

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