Берлин ожидает напряженной атмосферы во время визита Меркель в Москву

По оценке руководства Германии, предстоящий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Москву будет проходить в напряженной политической атмосфере. Запланированная на 20 августа поездка совпала с первой годовщиной отравления российского оппозиционера Алексея Навального, напомнил в среду, 18 августа, в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
"Это до сих пор не расследованное дело серьезным образом осложняет отношения с Россией", - заявил он. Призывы немецкой стороны расследовать обстоятельства отравления и наказать виновных по-прежнему остаются неуслышанными, указал он далее.
Во время краткого визита в российскую столицу канцлер ФРГ вместе с президентом РФ Владимиром Путиным возложит венки к могиле неизвестного солдата у кремлевской стены, затем состоятся переговоры и совместная пресс-конференция, сообщил Зайберт. По его словам, среди тем переговоров будут находиться двусторонние отношения, а также важные международные вопросы, в частности, ситуация в Афганистане, Беларуси и отношения РФ с Украиной.
В Киеве Меркель обсудит вопросы "Северного потока - 2"
В ходе последующего визита в Киев Меркель обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским проблемы вокруг проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". "Мы очень серьезно относимся к опасениям украинской стороны", - подчеркнул Зайберт и указал, что Германия по-прежнему выступает за то, чтобы Украина осталась страной-транзитером российского газа. В Киеве также запланирована совместная пресс-конференция и церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата, сообщил представитель Берлина.
О визитах Меркель в Россию и Украину стало известно несколько дней назад. В Москву она прибудет 20 августа, а спустя два дня посетит Украину. Оба визита будут однодневными.
Последние визиты в Россию и в Украину в статусе канцлера ФРГ
В прошлый раз канцлер Германии посещала Россию в январе 2020 года, а Украину - в январе 2018 года. Предстоящие визиты Меркель в Москву и Киев станут последними для нее на этом посту. Новый глава правительства ФРГ станет известен после выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября.
Отношения Германии и России в последние месяцы еще больше осложнились. В мае 2021 года Генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в стране три некоммерческие организации из ФРГ. Позднее немецкий оргкомитет форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" заявил о приостановке всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп на неопределенное время, увязав свою позицию с решением Генпрокуратуры РФ.
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Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Многообещающее начало
До этого они уже встречались, но эта встреча - первая с момента вступления Меркель в должность канцлера ФРГ. Позднее в 2005 году Меркель вспоминала: "Мы вели очень открытый диалог". Путин, в свою очередь, тоже призывал к продолжению добрых отношений после смены правительства в Берлине, заявив, что хочет "расширить сотрудничество во внешней политике, бизнесе и гуманитарных вопросах".
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Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Умение Меркель слушать
В рамках "Петербургского диалога" в Дрездене в конце 2006 года в интервью телеканалу MDR еще с двумя высокопоставленными политиками Путин сказал о канцлере ФРГ следующее: "Мы не знакомы очень близко, но меня впечатляет ее способность слушать". По его словам, среди политиков это умение - редкость, тем более ценно оно в Меркель.
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Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Невинное запугивание?
Три месяца спустя Путин знакомит Меркель со своим лабрадором Кони. При этом хорошо известно, что Меркель побаивается собак. "Хотя, как мне кажется, российский президент знал, что я не горю желанием знакомиться с его собакой, он привел ее с собой", - сказала Меркель в интервью газете Süddeutsche Zeitung восемь лет спустя. Многие сочли этот случай ярким примером умения Путина устраивать провокации.
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Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Петербургская обида
Свое мнение об отношении Путина к критически настроенным СМИ и представителям гражданского общества Меркель косвенным образом, но вполне ясно высказала на "Петербургском диалоге" в 2012 году. На прозвучавший из публики вопрос она ответила: "Если бы я обижалась каждый раз, когда дома открывала газету, я не пробыла бы канцлером и трех дней".
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Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Деловые отношения
"У нас деловые отношения, за последний год я встречался с ней семь раз, минимум 20 раз мы общались по телефону, - говорит Путин в 2015 году в интервью таблоиду Bild. - Я ей доверяю, она очень открытый человек. У нее, как и других, есть определенные ограничения. Но она честно пытается урегулировать кризисы, в том числе - на юго-востоке Украины".
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Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Путин зафиксировал разочарование Меркель
"Я никого не хочу оскорбить, но сказанное фрау Меркель - это проявление давно накопившегося гнева по поводу ограниченного суверенитета", - так охарактеризовал Путин речь Меркель в Мюнхене в июне 2017 года. Тогда, после саммита G7 на Сицилии, едва не завершившегося провалом из-за конфронтационного курса Дональда Трампа, Меркель заявила, что европейцам нужно учиться рассчитывать на собственные силы.
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Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Общение в силу необходимости
Букет от Путина - это, скорее, проявление уважения, а не галантности. И встреча в Сочи в мае 2018 года, скорее, необходимость, чем личное желание. Об этом сказано и в заявлении Меркель на совместной пресс-конфренции: "Даже если между нами есть серьезные разногласия по некоторым вопросам, нужно говорить друг с другом. Молчание будет означать возникновение все более глубокого непонимания".
Автор: Ян Вальтер, Марина Барановская