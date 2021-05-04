 Украина делает ставку на США. Что будет с ″нормандским форматом″? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 05.05.2021

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Украина

Украина делает ставку на США. Что будет с "нормандским форматом"?

Берлин и Париж в течение нескольких лет выступали посредниками в урегулировании конфликта Украины и России, действуя в рамках "нормандского формата". Могут ли эту роль взять на себя США?

На встрече нормандской четверки, декабрь 2019 года

На встрече "нормандской четверки", декабрь 2019 года

Похоже, снова появилась надежда на урегулирование конфликта между Россией и Украиной: президент РФ Владимир Путин не отказался встретиться предстоящим летом с президентом США Джо Байденом. Прозвучавшее в середине апреля на фоне наращивания российских войск у границы с Украиной предложение Байдена Путину встретиться в третьей стране было "воспринято позитивно", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров российским СМИ. В роли организаторов саммита Байдена и Путина предложили выступить нейтральные, с военной точки зрения, страны - Австрия и Финляндия.

5-6 мая глава Госдепа США Энтони Блинкен посещает с визитом Украину, чтобы, по словам пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства, выразить "непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся российской агрессии".

Украина чувствует серьезную угрозу со стороны России. В конце апреля Кремль стянул войска на границу с Украиной и в аннексированный Крым, как предполагают некоторые эксперты, чтобы отработать блокирование выхода судов из украинских портов, в частности, Мариуполя через Азовское в Черное море. В Донбассе Россия поддерживает сепаратистов непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР".

Что будет с "нормандским форматом"?       

На протяжении нескольких лет правительства Германии и Франции стремятся урегулировать конфликт России и Украины, начавшийся после аннексии Крыма в 2014 году. В рамках "нормандского формата" с этой целью встречаются главы государств и правительств четырех стран: России, Украины, Германии и Франции. Спустя год после первой встречи "нормандской четверки" было подписано мирное соглашение, однако конфликт в Донбассе по-прежнему продолжается, то и дело происходит его новая эскалация.

Михаэль Галер

Михаэль Галер

На фоне актуальной угрозы, исходящей со стороны России, президент Владимир Зеленский хватается за каждую соломинку. После переговоров с Парижем и Берлином он по-прежнему настаивает на проведении нового саммита в "нормандском формате". При этом в интервью британской Financial Times он выступил за усиление роли США в урегулировании конфликта. Означает ли это, что Германия и Франция теряют дипломатическую инициативу? А США будут играть в этом процессе роль первой скрипки?

Депутат Европарламента, немецкий христианский демократ Михаэль Галер (Michael Gahler) не видит в этом "никакого конфликта". Он вполне согласен с тем, что США "включаются в этот процесс", заявил евродепутат в интервью DW. Германия и Франция уже и раньше в рамках переговоров в "нормандском формате" действовали заодно с США. Но существует определенный психологический аспект, подчеркивает Галер: "Возможно, из чувства собственного достоинства Путин нуждается в таком партнере по переговорам, как США, чтобы согласиться принять решение".

Что думают о конфликте РФ и Украины в Берлине?   

Движущей силой "нормандского формата" была канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Но сейчас она - "хромая утка": в сентябре этого года в Германии пройдут выборы в бундестаг, на которых Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. У политиков в Берлине, похоже, нет единого мнения на этот счет. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) хочет, прежде всего, избежать новой эскалации ситуации и высказывается против введения дополнительных санкций против РФ.

Владимир Зеленский в Донбассе

Владимир Зеленский в Донбассе

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в свою очередь считает, что "Украина должна знать, что может на нас положиться". Правда, не конкретизирует, что именно имеет в виду.

Между тем за продолжение переговоров в "нормандском формате" выступает кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock). При этом Бербок считает строительство газопровода "Северный поток - 2" неправильным, о чем она заявляла в интервью DW во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Как "Северный поток - 2" повлияет на посредническую роль ФРГ? 

В вопросе "Северного потока - 2" позиции США и Германии сильно расходятся. Берлин выступает за то, чтобы газопровод был достроен, США и ряд стран ЕС - против этого, поскольку, по их мнению, так Германия станет зависимой от России. Евродепутат Михаэль Галер также полагает, что строительство газопровода "было, скорее, ошибкой". По его мнению, это не повлияет на роль Германии в урегулировании конфликта, поскольку "весь мир знает, что мы не относимся одинаково к РФ и Украине". "Международное право нарушила Россия, и это ее войска находятся на территории другого государства. Германия считает Россию виновной в этом", - говорит Михаэль Галер.                         

Президент Владимир Зеленский думает о том, как обеспечить тесную связь Украины с Западом в долгосрочной перспективе. "Украина не может бесконечно сидеть в зале ожидания ЕС и НАТО", - заявлял он в начале апреля. "Перспектива вступления Украины в ЕС есть, но это долгий путь", - комментирует стратегию украинского президента Михаэль Галер. Что касается вступления Украины в НАТО, то в этом вопросе Запад столкнулся с дилеммой. "Вступление в НАТО может состояться только в том случае, если это принесет гарантии безопасности странам-членам альянса. Именно этого пытается не допустить Путин, не давая конфликту остыть. В некоторой степени мы делаем себя его заложниками", - говорит евродепутат Галер.

В 2008 году на саммите НАТО был отклонена просьба Украины о вступлении в Североатлантический альянс, хотя тогда ее поддерживал президент США Джордж Буш. Среди политиков, которые выступали против, была Ангела Меркель. Может быть, именно поэтому Владимир Зеленский сейчас надеется в большей степени на посредническую роль США.    

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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