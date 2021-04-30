Кремль сообщил о предложении Австрии принять саммит Байдена и Путина

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц видит Вену возможной площадкой для предполагаемой встречи президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. Соответствующее предложение Курц сделал российскому главе государства во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 30 апреля.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию на востоке Украины и в Беларуси, а также с оппозиционером Алексеем Навальным, резонансное отравление которого боевым веществом "Новичок" в России и заключение в колонию по делу "Ив Роше" вызвало шквал критики многих стран в адрес российских властей.

Возможность встречи Путина и Байдена в этот же день обсудили секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Встреча на фоне стягивания российских войск к границе Украины

Глава Белого дома 13 апреля предложил российскому коллеге встретиться на высшем уровне в "третьей стране" в ближайшие месяцы на фоне сообщений об усилении военного присутствия РФ на границе с Украиной. Финляндия уже выразила готовность стать площадкой для встречи. Швейцарские дипломаты тоже сообщали о желании своей страны стать государством-хозяином саммита.

Отношения России и ряда западных стран, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Москва ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

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