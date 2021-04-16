Зеленский о возможном саммите США-РФ: Обсуждать Украину без нас - неправильно

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и обсуждение с ним обострившейся ситуации на границе обеих стран. Такое заявление, как сообщают агентства dpa и Reuters, украинский лидер сделал после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу, 16 апреля. В мероприятии участвовала и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), присоединившись по видеосвязи.

Президент США Джозеф Байден несколькими днями ранее предложил Владимиру Путину встретиться на высшем уровне в "третьей стране" в ближайшие месяцы. Финляндия уже выразила готовность стать площадкой для саммита. Президент Зеленский в Париже приветствовал такую встречу.

В то же время, он не считает правильным вероятное обсуждение российским и американским президентами ситуации в Украине без участия этой страны. "Если они (Владимир Путин и Джозеф Байден. - Ред.) будут поднимать вопрос Украины, а я уверен, что такой вопрос может быть актуальным, то мне кажется, что это не так предметно будет, если они будут обсуждать вопрос Украины без нас", - приводит агентство"Українськi Новини"слова украинского лидера. "Большим по размеру странам кажется, что все вокруг них. Мне кажется, мир намного больше", - добавил Зеленский.

Зеленский сообщил о встрече советников лидеров "нормандской четверки"

Кроме того, Зеленский сообщил о запланированной на 19 апреля встрече дипломатических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германии, Франции, России и Украины), намеченную на 19 апреля. Участники мероприятия обсудят так называемые "кластеры" выполнения Минских соглашений, подготовленные Парижем и Берлином, указал украинский лидер. "Все четыре страны подготовят дополнения к этим "кластерам": с чем согласны, с чем нет", - добавил глава государства.

Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза ранее выразили обеспокоенность усилением российского контингента вдоль границы с Украиной. Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

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