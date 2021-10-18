Киев назвал задержание наблюдателей ОБСЕ в Донбассе захватом заложников

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе расценила как захват в заложники удержание наблюдателей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в гостинице в Горловке, подконтрольной самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"), пишет "Интерфакс" в понедельник, 18 октября.

Киев призвал международное сообщество, в частности, руководство государств-участников "нормандского формата", дать инциденту соответствующую оценку. Неограниченный доступ СММ во все районы конфликта является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью, отмечают представители украинской делегации.

Наблюдателей ОБСЕ заблокировали в Горловке

СММ ОБСЕ в Украине накануне сообщила, что пророссийские сепаратисты заблокировали группу ее наблюдателей в помещении передовой патрульной базы в Горловке. Как говорится в сообщении, вечером 17 октября автомобильные ворота базы были заперты при помощи цепи и навесного замка, а южнее ворот была припаркована машина с голубой табличкой "ДНР", блокирующая выезд. Рядом с машиной наблюдатели также заметили двух вооруженных боевиков.

Владелец гостиницы, где расположена передовая патрульная база, сообщил сотрудникам миссии о том, что СММ не позволят покинуть помещение гостиницы, сославшись на "приказы от "мэра" Горловки". Он также сказал, что все выходы заблокированы членами вооруженных формирований. Позднее двое мужчин в гражданской одежде проинформировали сотрудников СММ, что им нельзя покидать территорию, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, задержанный 13 октября военными Украины в районе населенного пункта Золотое.

Сепаратисты требуют освободить представителя "ЛНР" в СЦКК

В минувшие выходные у штаб-квартиры миссии в Донецке, контролируемом сепаратистами, прошла акция с требованием освободить захваченного украинскими военными офицера представительства самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР") в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Как сообщалось, в протестах участвовали около 200 демонстрантов. Из соображений безопасности ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на востоке Украины после протестов, заявил в воскресенье агентству Reuters глава миссии в Украине Яшар Халит Чевик.

Украинские военные задержали Косяка 13 октября. Как заявила делегация Украины в ТКГ, представители "ЛНР" в СЦКК осуществляли разведку позиций, оставленных украинскими военными. После этого представительство "ЛНР" в СЦКК ограничило маршруты передвижения наблюдателей ОБСЕ. Согласно сведениям Службы безопасности Украины, Косяк был вооружен и проводил разведку позиций ВС Украины под видом разминирования.

В свою очередь, полпред РФ в контактной группе в связи с инцидентом заявил, что захват украинской стороной безоружного луганского наблюдателя в СЦКК усугубляет ситуацию на линии соприкосновения и минский переговорный процесс.

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