 Международные наблюдатели подтверждают обострение ситуации в Донбассе | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 17.09.2021

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Украина

Международные наблюдатели подтверждают обострение ситуации в Донбассе

Случаи нарушения режима прекращения огня в Донбассе участились, выросло число жертв среди мирного населения. Таковы выводы СММ ОБСЕ и европейских участников международной мониторинговой миссии.

На линии разграничения в Донбассе

В первые недели сентября в зоне боевых действий в Донбассе количество обстрелов, по сравнению с августом, увеличилось на треть, сообщила специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. В свою очередь, девятая международная мониторинговая миссия, организованная благотворительным фондом "Восток SOS" в партнерстве с немецкой организацией DRA (Немецко-русский обмен) и при финансовой поддержке министерства иностранных дел ФРГ, показала, что режим прекращения огня нарушают не вооруженные силы Украины, а пророссийские боевики.

Жертвы среди мирного населения в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), финский дипломат Микко Киннунен заявил о нестабильной ситуации с безопасностью в зоне боевых действий в Донбассе. "В первые две недели сентября 2021 СММ ОБСЕ сообщала в среднем о 273 нарушениях режима прекращения огня ежедневно, что примерно на 30 процентов больше, чем в августе", - цитирует Киннунена сайт ОБСЕ. Финский дипломат обратил внимание на рост числа жертв среди гражданского населения. По его словам, в августе погибли 11 мирных жителей. "Это наибольшее количество жертв среди гражданского населения в месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении режима прекращения огня в июле 2020 года", - констатировал Киннунен.

Разрушенный дом в Станице Луганской (фото из архива)

Разрушенный дом в Станице Луганской (фото из архива)

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине сообщил, что Трехсторонний контактной группе пока не удалось согласовать "Дополнение к соглашению об усилении режима прекращения огня" из-за "разногласий о характере возможного нового механизма координации и верификации". СММ ОБСЕ не называет виновников увеличения обстрелов. В отличие представителей миссии, участники международной мониторинговой миссии от Чехии, Германии и Латвии, которые за последний месяц посетили населенные пункты вдоль всей линии фронта, однозначно возлагают ответственность за эскалацию обстрелов именно на "российские прокси-силы".

Обстрел объектов в тылу украинской армии

Исполнительный директор "Восток SOS" Константин Реуцкий, оглашая в Киеве 15 сентября предварительные результаты работы международной миссии, заявил об изменении тактики пророссийскими боевиками. Если все три предыдущих года обычно обстреливались передовые военные позиции, то сейчас, по словам Реуцкого, наблюдается "как российские прокси-силы обстреливают объекты глубоко в тылу украинской армии, расположенные в пяти-семи или даже в десяти километрах" от линии фронта. "Конечно, все это приводит к тому, что под огонь попадают и жилые массивы, и объекты гражданской инфраструктуры. Поэтому количество жертв среди мирного населения тоже угрожающе растет", - сказал Реуцкий.

Эти наблюдения подтвердила участница мониторинговой миссии из Латвии Эвия Дятковица. Она отметила, что обстрелы со стороны пророссийских сил случаются в любое время дня и не следуют каком-либо графику. По мнению эксперта, это лишь увеличивает риски местных жителей стать жертвами этих обстрелов.

В свою очередь, участник международной мониторинговой миссии из Германии, эксперт DRA Тим Бозе (Tim Bohse) сказал, что общение с жертвами обстрелов произвели на него удручающее впечатление: "Очень часто это пожилые люди, у которых нет возможности выехать, и они вынуждены жить в горячих точках. Последние три года все было более-менее спокойно, но сейчас обстрелы снова возобновились. И это страшно не только для тех людей, которые были ранены или потеряли родственников. Это страшно для всех жителей Авдеевки, которые в шоке и не понимают, что происходит", - сказал Бозе.

КПП на линии разграничения в Донбассе

"ЛНР"/"ДНР" не хотят пускать граждан на подконтрольную Украине территорию"

Реакция на позитивные изменения в Украине?

Усиление обстрелов может быть связано с тем, что по украинскую сторону линии разграничения в последние годы был достигнут определенный прогресс, не исключил участник мониторинговой миссии из Чехии, старший аналитик исследовательского центра "Европейские ценности" Давид Стулик. "Мы общались со многими людьми, которые пересекали линию разграничения в Станице Луганской и Новотроицком, и они признают, что в Украине сейчас лучше. Поэтому мы предполагаем, что "ЛНР"/"ДНР" не хотят пускать граждан на подконтрольную Украине территорию и что именно поэтому сейчас открыты только эти два пункта пропуска", - сказал Стулик.

Участник мониторинговой миссии из Чехии обратил внимание на такие факты, как не просто стабилизация, но и развитие крупнейших городов региона, а также обеспечение долгожданного доступа местных жителей к украинской прессе и телевидению. "Но мы также встретили еще много людей, которые до сих пор считают, что по ним бьет украинская армия. Этих людей очень трудно убедить, что это не так, потому что они до сих пор воспринимают российскую пропаганду(...) С молодежью, которая придерживается такой же точки зрения, мы не встречались", - рассказал Давид Стулик.

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    Автор: Анастасия Магазова


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