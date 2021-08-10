ООН: прифронтовым территориям Донбасса зимой грозит гуманитарный кризис
Во Всемирный день гуманитарной помощи ООН призвала международных доноров срочно выделить средства на финансирование помощи для уязвимых общин по обе стороны линии разграничения в Донбассе.
Разрушенный дом в Станице Луганской (фото из архива)
В четверг, 19 августа, по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA Ukraine) заявило о критической ситуации населения в зоне военного конфликта в Донбассе. Местные общины в прифронтовой зоне почти исчерпали свои ресурсы и теперь еще больше зависят от гуманитарной помощи, говорят в ООН. Согласно данным организации, критические гуманитарные потребности ощущают 3,4 миллиона человек по обе стороны линии разграничения.
Выживание в Донбассе зимой
Гуманитарная ситуация в Донецкой и Луганской областях Украины остается сверхсложной - в случае, если не будет привлечено дополнительное финансирование, без поддержки останутся самые незащищенные категории населения, заявила на пресс конференции в Киеве 19 августа координатор ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани. По ее словам, несмотря на объявленное перемирие в последнее время растет количество вооруженных инцидентов, жертвами которых становится гражданское население. "Без финансирования, гуманитарного доступа и гарантий безопасности мы не можем добраться до пострадавших и обеспечить им помощь, без которой они могут погибнуть уже этой зимой. Речь идет о предоставлении продуктов питания, лекарств, чистой воды, одеял, топлива для обогрева помещений и гигиенических наборов", - отметила Лубрани.
Она напомнила, что дополнительное осложнение ситуации в последние полтора года вызвали противоэпидемические мероприятия, приведшие к ограничению перемещения людей и осложнению доступа к медицинской и юридической помощи. Это подрывает и без того шаткую жизнестойкость общин по обе стороны линии разграничения. Для обеспечения минимальных потребностей этих категорий населения, среди которых почти половина - люди пожилого возраста и инвалиды, необходимо финансирование в 49 миллионов долларов США, которые могут оказать только международные доноры, заявила координатор ООН.
Кто и в какой помощи нуждается
В свою очередь, глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Игнасио Леон Гарсия заявил, что из запланированных на 2021 год 168 миллионов долларов для финансирования гуманитарных потребностей 1,9 миллиона человек получено лишь чуть более 45 миллионов, то есть менее трети от запланированного. При таких темпах план 2021 года может стать одним из наименее финансируемых с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, отметил Гарсия.
"Если мы получим деньги - сможем обеспечить школьными учебниками тысячи детей, продуктами питания более 33 тысячи человек, поможем 107 тысячам людей отремонтировать жилье, 36 тысячам пожилых людей - предоставим воду и санитарные средства, поможем в оборудовании больниц с обеих сторон линии разграничения", - пояснил Гарсия. Он предостерег, что эта финансовая помощь необходима уже в ближайшее время, так как зимой будет сложно добраться до пострадавших из-за отсутствия асфальтированных дорог в прифронтовой зоне.
Восстановить работу КПВВ
Еще одним способом облегчить положение гражданского населения в Донбассе является восстановление работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения, убеждены в ООН. Гарсия рассказал о своих встречах с людьми, которые были лишены возможности получить медицинскую помощь или не были допущены на похороны их родных. "Речь идет не только о невозможности для людей получить какие-то услуги, но и о трагедии в результате разрыва связей внутри семей", - отметил глава управления ООН.
Оснат Лубрани также напомнила, что все пять КПВВ на линии разграничения прекратили свою работу полтора года назад, после начала пандемии коронавируса и что сейчас работает только один пешеходный переход в Луганской области. "Введенные во время пандемии мероприятия противоэпидемической безопасности имели непропорционально сильное влияние на возможности передвижения людей", - сказала Лубрани и обратилась ко всем причастным сторонам с призывом разблокировать работу КПВВ.
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Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Мост через линию разграничения
Мост через Северский Донец в Станице Луганской был разрушен в 2015 году. Президент Украины Владимир Зеленский, который 7 июля совместно с главой Европейского совета Дональдом Туском посетил КПП, обещал как можно быстрее его восстановить. Для этого сепаратисты должны демонтировать свои укрепления. В "ЛНР" уже заявили, что односторонние действия по ремонту моста сорвут разведение сил.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Граница, созданная войной
Пункт пропуска через линию разграничения в Станице Луганской - единственный в Луганской области и один из пяти функционирующих в Донбассе. Ежедневно его пересекают в среднем 5-6 тысяч человек. Они идут на подконтрольную Киеву территорию пешком, чтобы получить пенсию, сделать покупки или проведать родных. Большинство в тот же день возвращается обратно.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Вынужденные переселенцы
Многие люди на переходе официально считаются переселенцами, хотя большинство из них по-прежнему живет в "ЛНР". Фиктивный статус беженцев необходим им, чтобы получать пенсии и социальные выплаты на подконтрольной Киеву территории. Чтобы не потерять этот статус, люди раз в два месяца обязаны пересекать линию разграничения. Президент Владимир Зеленский предложил увеличить этот срок до года.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Наиболее уязвимые
На переходе много людей в инвалидных колясках. Обычно на улицах украинских городов, не приспособленных для инвалидов, их не увидишь. Но жителям подконтрольных сепаратистам территорий, имеющим инвалидность, тоже приходится периодически пересекать линию разграничения, чтобы подтвердить фиктивный статус переселенца и получить пенсию.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Убийственная жара
Люди в очередях страдают от сильной жары. Медики говорят, что в летние дни в пункте пропуска "Станица Луганская" десятки мирных жителей получают тепловые удары. Бывают и смертельные случаи. 22 июня от инсульта здесь умер пожилой мужчина, который хотел попасть из "ЛНР" на подконтрольную правительству Украины территорию.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Между двумя "нулями"
Это - бывшие передовые укрепления украинской армии, так называемый "ноль". Позиции остались после недавнего разведения сил. Люди говорят, что теперь переходить на другую сторону стало психологически легче - они чувствуют себя в большей безопасности. Раньше часть пути пролегала между передовыми позициями ВСУ и сепаратистов, находившихся на расстоянии всего 400 метров друг от друга.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Напоминание о военных действиях
По обе стороны дороги - дома, разрушенные во время активных военных действий. Станица Луганская относится к населенным пунктам, наиболее сильно пострадавшим от обстрелов. Всего в Станично-Луганском районе было повреждено или разрушено почти 4000 зданий - примерно пятая часть всего жилого фонда.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Опасные сюрпризы
Остаток снаряда, который виден на фотографии, не опасен - в отличие от мин и неразорвавшихся боеприпасов, лежащих в земле или на обочине дороги. Сколько их - точно не знает никто.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Опасения вандализма
До разведения сторон памятник погибшим бойцам Национальной гвардии Украины находился на контролируемой украинской армией части перехода. Теперь он оказался в "серой зоне". Военные опасались, что сторонники сепаратистов могут повредить памятник. Но этого не произошло. Нетронутыми остались и флаги Украины на прежних передовых позициях ВСУ.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Станичные "рикши"
Людей, которым тяжело добраться до КПП пешком, за деньги подвозят так называемые "рикши" или "бабковозы". Внимание журналистов им явно не по душе - их бизнес нелегален. Впрочем, помешать им некому - власти в "серой зоне" нет. На саммите Украина - ЕС президент Владимир Зеленский пообещал пустить по переходу автобусы и электрокары. Но пока "рикши" остаются здесь единственным транспортом.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Руслан и его коляска
"Бабковоз" Руслан работает на переходе уже более четырех лет. Поездка от разрушенного моста до контрольного пункта украинских пограничников - а это около километра - стоит 50 гривен или 100 российских рублей, которые в ходу в "ЛНР". Как уверяет Руслан, он может подвезти и бесплатно, если у "пассажира" нет денег. Рассказывает, что услугами "рикш" иногда пользуется и молодежь - ради развлечения.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
Торговля несмотря на блокаду
Еще один распространенный на КПП бизнес - доставка товаров с подконтрольной Киеву территории в "ЛНР". Людей, которые этим занимаются, называют "тачечниками". В "ЛНР" везут в основном продукты питания и средства личной гигиены: на подконтрольной Киеву территории они дешевле и качественнее. Один человек может провезти не более 75 килограммов в сутки.
Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской
"Тачечник" -поэт
"Тачечник" Евгений Вальдман когда-то работал бухгалтером. Теперь он возит продукты из Станицы Луганской в "ЛНР". На фотографии в его тележке - 22 килограмма сыра. Он рассчитывает заработать 250 гривен (около 600 рублей - Ред.). Евгений пишет стихи о войне в Донбассе. Говорит, что после разведения сил атмосфера на переходе стала менее напряженной. И, как и все здесь, мечтает о мире.
Автор: Николай Бердник
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