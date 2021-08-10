ООН: прифронтовым территориям Донбасса зимой грозит гуманитарный кризис

В четверг, 19 августа, по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA Ukraine) заявило о критической ситуации населения в зоне военного конфликта в Донбассе. Местные общины в прифронтовой зоне почти исчерпали свои ресурсы и теперь еще больше зависят от гуманитарной помощи, говорят в ООН. Согласно данным организации, критические гуманитарные потребности ощущают 3,4 миллиона человек по обе стороны линии разграничения.

Выживание в Донбассе зимой

Гуманитарная ситуация в Донецкой и Луганской областях Украины остается сверхсложной - в случае, если не будет привлечено дополнительное финансирование, без поддержки останутся самые незащищенные категории населения, заявила на пресс конференции в Киеве 19 августа координатор ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани. По ее словам, несмотря на объявленное перемирие в последнее время растет количество вооруженных инцидентов, жертвами которых становится гражданское население. "Без финансирования, гуманитарного доступа и гарантий безопасности мы не можем добраться до пострадавших и обеспечить им помощь, без которой они могут погибнуть уже этой зимой. Речь идет о предоставлении продуктов питания, лекарств, чистой воды, одеял, топлива для обогрева помещений и гигиенических наборов", - отметила Лубрани.

Она напомнила, что дополнительное осложнение ситуации в последние полтора года вызвали противоэпидемические мероприятия, приведшие к ограничению перемещения людей и осложнению доступа к медицинской и юридической помощи. Это подрывает и без того шаткую жизнестойкость общин по обе стороны линии разграничения. Для обеспечения минимальных потребностей этих категорий населения, среди которых почти половина - люди пожилого возраста и инвалиды, необходимо финансирование в 49 миллионов долларов США, которые могут оказать только международные доноры, заявила координатор ООН.

Кто и в какой помощи нуждается

В свою очередь, глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Игнасио Леон Гарсия заявил, что из запланированных на 2021 год 168 миллионов долларов для финансирования гуманитарных потребностей 1,9 миллиона человек получено лишь чуть более 45 миллионов, то есть менее трети от запланированного. При таких темпах план 2021 года может стать одним из наименее финансируемых с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, отметил Гарсия.

"Если мы получим деньги - сможем обеспечить школьными учебниками тысячи детей, продуктами питания более 33 тысячи человек, поможем 107 тысячам людей отремонтировать жилье, 36 тысячам пожилых людей - предоставим воду и санитарные средства, поможем в оборудовании больниц с обеих сторон линии разграничения", - пояснил Гарсия. Он предостерег, что эта финансовая помощь необходима уже в ближайшее время, так как зимой будет сложно добраться до пострадавших из-за отсутствия асфальтированных дорог в прифронтовой зоне.

Восстановить работу КПВВ

Еще одним способом облегчить положение гражданского населения в Донбассе является восстановление работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения, убеждены в ООН. Гарсия рассказал о своих встречах с людьми, которые были лишены возможности получить медицинскую помощь или не были допущены на похороны их родных. "Речь идет не только о невозможности для людей получить какие-то услуги, но и о трагедии в результате разрыва связей внутри семей", - отметил глава управления ООН.

Оснат Лубрани также напомнила, что все пять КПВВ на линии разграничения прекратили свою работу полтора года назад, после начала пандемии коронавируса и что сейчас работает только один пешеходный переход в Луганской области. "Введенные во время пандемии мероприятия противоэпидемической безопасности имели непропорционально сильное влияние на возможности передвижения людей", - сказала Лубрани и обратилась ко всем причастным сторонам с призывом разблокировать работу КПВВ.

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