Меркель и Макрон поочередно обсудили Донбасс с Зеленским и Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон провели видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью активизации переговоров для окончания войны в Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки". Об этом пресс-служба главы правительства ФРГ сообщила в понедельник, 11 октября. Германия, Франция и Украина особо выделили необходимость выполнения минских соглашений и решений парижского саммита 2019 года.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил ФРГ и Францию за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за активное участие в переговорах в "нормандском формате", выразив надежду на такое же активное участие в будущем.

Меркель и Макрон также поговорили с Путиным

Отдельный телефонный разговор состоялся в тот же день у лидеров ФРГ и Франции с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении. Участники беседы также отметили важность реализации минских договоренностей "как безальтернативной основы урегулирования" и подчеркнули заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате".

Главы МИД России, Германии и Франции будут прорабатывать возможности и предпосылки организации встречи на высшем уровне, добавили в Кремле.

По итогам переговоров Меркель и Макрона с Зеленским и Путиным правительство ФРГ сообщило, что стороны договорились попросить министров иностранных дел своих стран встретиться в ближайшее время.

Смотрите также: