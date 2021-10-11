 Меркель и Макрон поочередно обсудили Донбасс с Зеленским и Путиным | Новости из Германии об Украине | DW | 11.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Меркель и Макрон поочередно обсудили Донбасс с Зеленским и Путиным

Лидеры ФРГ и Франции провели отдельные переговоры с президентами Украины и России. Стороны выразили заинтересованность в проведении саммита в "нормандском формате".

На встрече нормандской четверки, декабрь 2019 года

На встрече "нормандской четверки", декабрь 2019 года

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон провели видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью активизации переговоров для окончания войны в Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки". Об этом пресс-служба главы правительства ФРГ сообщила в понедельник, 11 октября. Германия, Франция и Украина особо выделили необходимость выполнения минских соглашений и решений парижского саммита 2019 года.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил ФРГ и Францию за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за активное участие в переговорах в "нормандском формате", выразив надежду на такое же активное участие в будущем.

Меркель и Макрон также поговорили с Путиным

Отдельный телефонный разговор состоялся в тот же день у лидеров ФРГ и Франции с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении. Участники беседы также отметили важность реализации минских договоренностей "как безальтернативной основы урегулирования" и подчеркнули заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате".

Главы МИД России, Германии и Франции будут прорабатывать возможности и предпосылки организации встречи на высшем уровне, добавили в Кремле.

По итогам переговоров Меркель и Макрона с Зеленским и Путиным правительство ФРГ сообщило, что стороны договорились попросить министров иностранных дел своих стран встретиться в ближайшее время.

Смотрите также:

  • Путин, Олланд, Порошенко и Меркель позируют для фотографов в ходе саммита по урегулированию украинского кризиса в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Переговоры за закрытыми дверями

    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

  • Комплекс Дипсервис холл в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

  • Путин, Порошенко, Меркель и Олланд беседуют за столом на саммите нормандской четверки в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Война нервов

    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

  • Президент Украины Петр Порошенко зевает от усталости после ночных переговоров в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Разногласия между Россией и Украиной

    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


Смотреть видео 03:49

Украинские военные о войсках России на границе

Аудио- и видеофайлы по теме

Саакашвили о роли Путина и Зеленского в конфликте вокруг Украины. DW Новости (03.05.2021)  

Отставной британский генерал о реакции Запада на угрозу войны РФ с Украиной  

Реклама

Самые читаемые

В Нюрнберге началась конференция о преступлениях режима Лукашенко  

СМИ: В Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов  

В США инженер хотел продать спрятанные в сэндвич данные об атомных подлодках  