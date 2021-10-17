 ОБСЕ приостановила мониторинг на востоке Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 17.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

ОБСЕ приостановила мониторинг на востоке Украины

Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ приостановлена из соображений безопасности после протестов, прошедших у ее штаб-квартиры в Донецке.

Флаг ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою миссию по  мониторингу на востоке Украины  после протестов у ее штаб-квартиры в Донецке, контролируемом сепаратистами. Об этом в воскресенье, 17 октября, агентству Reuters заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

"Из-за обеспокоенности за нашу безопасность и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность", - отметил он.

Уточняется, что такое решение было принято после того, как у штаб-квартиры миссии в Донецке прошла акция с требованием освободить захваченного украинскими военными офицера представительства самопровлзглашенной  "Луганской народной республики"  ("ЛНР") в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Как сообщается, в протестах участвовали около 200 демонстрантов.

Задержание представителя "ЛНР" в СЦКК

Украинские военные задержали Косяка 13 октября. Как заявила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, представители "ЛНР" в СЦКК осуществляли разведку позиций, оставленных украинскими военными. После этого представительство "ЛНР" в СЦКК ограничило маршруты передвижения наблюдателей  ОБСЕ. Согласно сведениям Службы безопасности Украины, Косяк был вооружен и проводил разведку позиций ВС Украины под видом разминирования.

В свою очередь, полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) в связи с инцидентом заявил, что захват украинской стороной безоружного луганского наблюдателя в СЦКК усугубляет ситуацию на линии соприкосновения и "минский" переговорный процесс.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 03:31

Немецкая помощь для украинской армии: что сказал лидер "зеленых" ФРГ после поездки в Донбасс

Аудио- и видеофайлы по теме

Родственники жертв сбитого "Боинга" MH-17 выступят в суде (03.09.2021)  

Западные кремлинологи об итогах визита Меркель в Москву и Киев (23.08.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Почему "Карта доносов" взбудоражила белорусское общество?  

Так казнили главных нацистских преступников  

СМИ ФРГ о газовом кризисе, зависимости от России, роли Шрёдера и Меркель  