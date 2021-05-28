Генсек ОБСЕ Шмид обеспокоена обострением напряженности в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид (Helga Schmid) в понедельник, 31 мая, по итогам ее пятидневного визита в Украину. За последние месяцы напряженность в Донбассе обострилась, а число нарушений режима прекращения огня увеличилось, отметила генсек ОБСЕ. "Это - напоминание о том, насколько хрупкая сложилась ситуация", - подчеркнула она.

ОБСЕ продолжит делать все возможное, но для окончания кризиса требуется твердая политическая воля, заявила Хельга Шмид. По ее словам, жители региона "заслуживают продолжительной стабильности и безопасности в повседневной жизни".

Генсек ОБСЕ высказалась в поддержку беспрепятственного доступа гуманитарных организаций в районы, не контролируемые официальным Киевом. Кроме того, Шмид указала на ограничения, мешающие Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выполнять свои задачи. Миссия должна иметь возможность работать в безопасности по обе стороны от линии соприкосновения, подчеркнула генсек организации.

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