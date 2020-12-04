Немка на посту генсека ОБСЕ: что известно о Хельге Шмид

Даже в кругу тех, кто занимается европейской политикой, мало кому известно имя Хельги Шмид (Helga Schmid). Несмотря на то, что 59 -летняя немка и до своего назначения на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимала важную должность в Европейской службе внешнеполитической деятельности. Эта служба выполняет роль своеобразного министерства иностранных дел ЕС, поэтому ее еще называют Европейской дипломатической службой.

Дипломатическая карьера Хельги Шмид

Хельга Шмид изучала романские языки, историю и политику в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана и парижской Сорбонне, а затем международное и европейское право в Дипломатической академии в Вене. В 1988 году она начала свою карьеру дипломата в министерстве иностранных дел ФРГ. За вклад в систематическую работу по осмыслению национал-социалистического прошлого Германии она была удостоена похвалы тогдашнего министра иностранных дел Йошки Фишера (Joschka Fischer).

Хайко Мас

Официальный Берлин будет всеми силами поддерживать Шмид, подчеркнул министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), комментируя ее назначение. И добавил, что не может представить себе "лучшей кандидатуры" на пост генсека ОБСЕ, особо выделив "большое доверие" к Шмид.

В Европейской дипломатической службе Хельга Шмид с сентября 2016 года была генеральным секретарем, вторым лицом европейской дипломатии. На этом посту она занималась, в частности, переговорами между ЕС и Ираном по иранской ядерной программе, а также отношениями Украины и России после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе.

В обоих случаях дополнительной проблемой для европейской дипломатии являлась позиция США, несмотря на то, что в то время президентом был Барак Обама. Америка настаивала на том, чтобы оказывать большее давление на Иран и Россию, а ЕС, напротив, был готов к компромиссам.

Флаги у штаб-квартиры ОБСЕ в Вене

Тогда Хельга Шмид единственный раз оказалась в центре внимания. На YouTube до сих пор можно найти ролик, в котором речь идет о прослушке телефонного разговора Хельги Шмид с Яном Томбинским, тогдашним главой представительства ЕС в Украине. Дипломаты критикуют во время разговора позицию американцев, настаивающих на применении санкций и упрекающих европейцев в мягкости.

После того, как ролик появился в Сети, стала известна и скандальная реакция Виктории Нуланд, тогдашнего помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В разговоре с послом в Киеве, который, как выяснилось, тоже прослушивался, она произнесла скандальную фразу: "F**k the EU". Все это негативно отразилось на отношениях ЕС и США, которые окончательно испортились после того, как президентом США стал Дональд Трамп.

Задачи на посту генсека ОБСЕ

На посту генсека ОБСЕ Хельге Шмид придется решить ряд нелегких задач. Кроме того, что ей вновь предстоит заняться вопросом урегулирования конфликта в Украине и отношениями с Ираном, ей нужно будет решать и внутренние проблемы ОБСЕ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, членами которой являются 57 государств Европы, Азии и Северной Америки, была основана в 1975 году. Штаб-квартира и секретариат ОБСЕ расположены в Вене. Ее основной целью, как следует из названия, было обеспечение мира и взаимопонимания и регулирование конфликтов.

Эди Рама

Тогда Европа была расколота и поделена на страны Восточного и Западного блоков. Сейчас раскол происходит внутри организации. Эди Рама, премьер Албании, председательствующей сейчас в ОБСЕ, заявил на открытии ежегодного саммита министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, что между членами организации имеет место конфронтация, напоминающая холодную войну. И это отражается на таких вопросах, как урегулирование конфликтов в Нагорном Карабахе и в Украине. Между тем в международной дипломатии ОБСЕ играет очень важную роль.

Страны-члены ОБСЕ не могли договориться о том, кто должен занять пост генерального секретаря. Мандат швейцарцу Томаса Гремингеру продлить не удалось, потому что против него выступала Россия и центральноазиатские государства, которые хотели видеть на этом посту человека из своего региона. Долгое время в организации существовал вакуум власти. Сейчас Хельге Шмид предстоит заняться вопросом укрепления единства внутри ОБСЕ.

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