 ″Евротройка″ отвергла предложение США возобновить санкции против Ирана | Новости из Германии о Германии | DW | 19.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

"Евротройка" отвергла предложение США возобновить санкции против Ирана

Германия, Франция и Великобритания отвергли требований США о возобновлении санкций ООН против Ирана. Госсекретарь США заявил о планах вернуть санкции.

Заседание Совета безопасности ООН

Заседание Совета безопасности ООН (фото из архива)

Германия, Франция и Великобритания не считают правомерным требование США восстановить санкции ООН против Ирана. Об этом говорится в письме постоянных представителей стран "европейской тройки", адресованном Совету Безопасности ООН. О его содержании стало известно в пятницу, 18 сентября.

Как подчеркивается в письме, большая часть членов Совбеза поддерживает позицию "евротройки". Между тем Вашингтон намерен активировать механизм восстановления штрафных мер ООН в отношении Тегерана.

Помпео заявил о планах вернуть санкции

Режим санкций в отношении Ирана несомненно будет возобновлен, после чего "мир станет безопаснее", заявил госсекретарь США Майк Помпео 20 августа в эфире телеканала Fox News. "У иранцев не будет возможности приобретать российские средства ПВО, китайские танки и все, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке", - подчеркнул Помпео. Он также пригрозил санкциями России и Китаю, если они выступят против требований США.

Механизм восстановления санкций

Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео

Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН, которая ратифицировала ядерную сделку с Ираном, согласованную в 2015 году. В соответствии с этим пунктом, в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников может затребовать восстановление штрафных мер - и другие стороны не могут наложить вето на это требование.

Однако Соединенные Штаты заявили об одностороннем выходе из соглашения по иранской ядерной программе еще в 2018 году. В связи с этим Великобритания, Германия и Франция и другие полагают, что США более не считаются участником сделки и не имеют правовой возможности требовать возобновления санкций ООН против Тегерана. В Белом доме, напротив, убеждены, что формально Вашингтон имеет право воспользоваться этим механизмом, так как участвовал в подписании резолюции.

Ранее, в мае, США ввели санкции против главы МВД Ирана, а также против ряда лиц и организаций, связанных с иранскими правоохранительными органами.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:15

План Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке устроил не всех

Контекст

Комментарий: Санкции повышают цену расплаты за нарушения

Что могли бы изменить санкции против России и в какой мере? Использовать в этой дискуссии аргумент о том, что они бесполезны, необдуманно, считает обозреватель FAZ Андреас Росс.  

Коронавирус в Иране: власти расплачиваются за потерю доверия населения

Коронавирус SARS-CoV-2 распространяется по Ирану. Возможности властей по борьбе с ним на исходе. Население не верит ни правительству, ни экспертам, не воспринимая всерьез их предупреждения.  

Иранский кризис проявил беспомощность европейской дипломатии

Нынешний конфликт между США и Ираном обострился до взаимных угроз нанести военные удары. Европа и Германия пытаются посредничать, однако мало что могут предложить для разрешения кризиса.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самые жесткие санкции: в США собираются назвать Россию спонсором терроризма  

Трамп не стал отвечать военными действиями на ракетные удары Ирана  

Также по теме

USA I Mike Pompeo hält PK im Weißen Haus

США хотят восстановить санкции ООН против Ирана и грозят России и Китаю 20.08.2020

Вашингтон намерен активировать механизм восстановления штрафных мер ООН в отношении Тегерана. Госсекретарь Помпео пригрозил России и Китаю санкциями в случае несогласия с этим требованием.

EU-Außenministertreffen in Brüssel Heiko Maas

Берлин, Париж и Лондон запустят механизм спасения ядерной сделки с Ираном 15.01.2020

Страны ЕС решили обсудить нарушения ядерной сделки Тегераном с помощью механизма урегулирования споров. США поддерживают этот шаг, Россия против.

Syrien Aleppo Hilfskonvoi

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о гумпомощи Сирии 09.07.2020

Ранее Россия и Китай блокировали западный вариант резолюции по Сирии. У Совета Безопасности ООН остались ровно сутки, чтобы разработать документ, позволяющий продлить поставки гумпомощи Сирии.

Реклама

Самые читаемые

Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой? Что сейчас происходит на КПП  

Письмо Меркель и задорный смех: как в Германии хотят освободить Колесникову  

Протесты в Беларуси: в Минске ожидаются субботний женский марш и районные шествия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно