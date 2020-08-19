 США хотят восстановить санкции ООН против Ирана и грозят России и Китаю | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.08.2020

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Мир

США хотят восстановить санкции ООН против Ирана и грозят России и Китаю

Вашингтон намерен активировать механизм восстановления штрафных мер ООН в отношении Тегерана. Госсекретарь Помпео пригрозил России и Китаю санкциями в случае несогласия с этим требованием.

Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео предостерег Россию и Китай от игнорирования требования США запустить механизм восстановления санкций ООН в отношении Ирана. Об этом он заявил в среду, 19 августа, в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос, грозят ли в противном случае санкции уже Москве и Пекину, Помпео сказал: "Совершенно верно". Ранее в этот день США американский президент Дональд Трамп заявил о планах вернуть штрафные меры ООН против Тегерана. В Госдепартаменте уточнили, что Помпео отправится 20-21 августа в Нью-Йорк, чтобы инициировать восстановление санкций в Совбезе ООН. Речь идет в том числе и об оружейном эмбарго.

В своем выступлении Помпео заявил, что режим санкций в отношении Ирана несомненно будет возобновлен, после чего "мир станет безопаснее". "У иранцев не будет возможности приобретать российские средства ПВО, китайские танки и все, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке", - сказал госсекретарь США.

Могут ли США требовать санкций ООН против Ирана

Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН, которая ратифицировала ядерную сделку с Ираном, согласованную в 2015 году. В соответствии с этим пунктом, в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников может затребовать восстановление штрафных мер - и другие стороны не могут наложить вето на это требование.

Однако Соединенные Штаты заявили об одностороннем выходе из соглашения по иранской ядерной программе еще в 2018 году. В связи с этим Великобритания, Германия и Франция и другие полагают, что США более не считаются участником сделки и не имеют правовой возможности требовать возобновления санкций ООН против Тегерана, отмечает агентство AFP. В Белом доме, напротив, убеждены, что формально Вашингтон имеет право воспользоваться этим механизмом, так как участвовал в подписании резолюции.

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    Автор: Наталья Позднякова


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