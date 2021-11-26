Без пяти минут глава МИД Германии: с чем идет во власть Анналена Бербок
Анналена Бербок могла стать первым канцлером ФРГ от партии "зеленых". Но станет первой женщиной во главе немецкого МИДа. Каких новых импульсов во внешней политике Германии от нее можно ожидать?
Анналена Бербок должна скоро вступить в должность министра иностранных дел ФРГ
ОК, канцлером ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) стать не смогла, хотя шансы были - какое-то время на старте парламентской кампании именно ее партия "Союз-90/"зеленые" лидировала, согласно данным социологов. По итогам выборов в бундестаг 26 сентября "зеленые" оказались третьими после победивших социал-демократов и христианских демократов.
И все же, на самом деле, дела у Бербок и ее партии идут как никогда здорово. "Зеленые" показали лучший результат в своей истории, да и номинация Бербок на пост главы внешнеполитического ведомства Германии - это завидное достижение: мало того, что она станет первой женщиной на этом посту, она еще будет и самой молодой главой МИД. 15 декабря Бербок исполнится всего 41 год. До этого никакого опыта работы в структурах исполнительной власти у нее не было.
Бербок и ее темы: защита климата и внешняя политика
Анналена Бербок и Роберт Хабек - сопредседатели партии "зеленых"
В ходе избирательной кампании Анналена Бербок как кандидат в канцлеры от партии "зеленых" ставила на первое место, что неудивительно, проблему защиты климата. Но также она регулярно поднимала в своих выступлениях и внешнеполитические темы, подчеркивая, что не рассматривает климатическую политику без отрыва от внешней, так как, по ее убеждению, защита климата может быть эффективной только в случае международных усилий.
Климатический кризис, заявила Анналена Бербок на представлении коалиционного соглашения 24 ноября, является "самым большим вызовом нашего времени". Углеродная нейтральность, то есть устранение вредного для окружающей среды воздействия выбросов углекислого газа, должна стать общей целью политики и международного сотрудничества, включая политику безопасности, добавила она.
Изменится ли отношение МИД к "Северному потоку - 2"?
Насколько сильно отличаются взгляды представителя "зеленых" на внешнюю политику страны от позиций других ведущих партий Германии? Если судить по публичным выступлениям самой Бербок, например, в ходе теледебатов с двумя другими кандидатами на пост канцлера, то никаких принципиальных отличий между ними нет. Только по отдельным вопросам позиции расходятся, и это касается, например, важного как для России, так и для Германии проекта "Северный поток - 2". Анналена Бербок давно выступает против этого газопровода, в то время будущий канцлер социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) его поддерживает.
Будущий канцлер Олаф Шольц и будущая глава МИДа ФРГ Анналена Бербок
Аргументы "зеленых": запуск газопровода, во-первых, противоречит целям защиты климата, потому что Германии необходимо отказываться от традиционных источников энергии; во-вторых, делает Германию слишком зависимой от России; в-третьих, Украина оказывается в проигрыше - Киев лишится поступлений за транзит российского газа. Неслучайно Украина упоминается в коалиционном соглашении как страна, которой требуется поддержка Германии для защиты от российских угроз - в этом фрагменте текста документа Россия не упоминается, но из контекста это очевидно.
Но все же Бербок еще до вступления в должность, судя по всему, пришлось как минимум ослабить критику "Северного потока-2" - в коалиционном соглашении о проекте нет ни слова. Считается, что на переговорах о создании правящей коалиции "зеленым" удалось добиться отказа от использования угля до 2030 года (социал-демократы хотели прекратить его делать лишь к 2038-му) только за счет компромисса - не препятствовать "Северному потоку-2". Косвенно это могут подтверждать так же и пассажи в коалиционном соглашении, которые предполагают строительство новых газовых электростанций в ФРГ.
Пекин может услышать более жесткий тон из Берлина
От Бербок, вступающую в должность главы МИД, ожидают проведения политики, больше ориентированной на ценности, а также того, что она чаще будет затрагивать тему соблюдения прав человека в таких странах, как Россия и КНР - важном партнере для Германии с точки зрения экономических и торговых интересов.
Ангела Меркель
Китай в глазах нового правительства ФРГ - не только конкурент. В коалиционном соглашении говорится и о "системном соперничестве" - это более резкое выражение. Перед внешнеполитическим ведомством ФРГ во главе с Бербок стоит задача разработать новую масштабную стратегию политики в отношении КНР, которая "могла бы реализовать наши ценности и интересы".
Предыдущее правительство под руководством Ангелы Меркель (Angela Merkel), по мнению критиков, делало слишком большой упор на (экономических и торговых) интересах, чем на ценностях. К тому же, несмотря на попытки предшественника Бербок на посту главы МИД Хайко Маса (Heiko Maas) расставлять акценты во внешнеполитическом курсе Берлина, считается, что прежде всего сама канцлер во многом определяла вектор внешней политики ФРГ. Как много пространства для маневра предоставит Анналене Бербок новый канцлер Шольц - открытый вопрос.
Бербок, возможно, будет непростым партнером и для США
Интересно будет наблюдать и за тем, как Анналена Бербок сумеет оживить трансатлантическое партнерство, которому был нанесен серьезный ущерб за годы президентства в США Дональда Трампа и которое не восстановилось полностью после прихода в Белый дом Джо Байдена.
Бербок придется определиться, последует ли она жесткой линии Байдена в отношениях с Китаем, или Берлин постарается избежать участия в этой конфронтации.
Проблематичным, в любом случае, будет реализация требования "зеленых" о выводе американского ядерного оружия с территории ФРГ, а также отказ от повышения расходов на оборону - ведь США уже на протяжении многих лет требуют от своих партнеров по НАТО роста таких ассигнований до отметки в 2% от ВВП.
Больше интеграции внутри Евросоюза
Анналена Бербок - убежденный европеец и давно призывает к тому, чтобы Евросоюз принимал больше участия в решении международных проблем, прежде всего в вопросах политики безопасности. Европа должна серьезнее отнестись к своей "роли миротворца", заявила как-то Бербок.
Анналена Бербок вместе с Робертом Хабеком возглавляет "Союз-90/"зеленые" с января 2018 года
В коалиционном соглашении говорится о необходимости "настоящей совместной внешней, оборонной политики и политики безопасности в Европе" и о большей интеграции армий отдельных государств ЕС.
Эти требования нового правительства повторяли и ранее в Берлине. Их разделяет и пытается реализовать в Брюсселе глава Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), но пока без особых успехов.
"Я скорее из сферы международного права"
Однажды, чтобы показать, насколько она отличается от своего коллеги, второго сопредседателя партии "зеленых" Роберта Хабека, который несколько лет проработал министром сельского хозяйства в земле Шлезвиг-Гольштейн, Анналена Бербок бросила: "У тебя там что было... свиней разводить, коров доить? Я же, скорее, из сферы международного права". Бербок, действительно, изучала политологию в Гамбурге, закончила магистратуру по международному праву в Лондонской школе экономики. Английским она владеет свободно.
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Духовный лидер буддистов Далай-Лама XIV - частый гость в Германии, где он бывал уже более 20-ти раз. Но до сих пор ни один из канцлеров или президентов ФРГ ни согласился встретиться с главой тибетского народа, проживающим в изгнании после оккупации его страны Китаем.
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Свежие фотографии 2005-го года из следственной комиссии бундестага в чем-то напоминают кадры 2001-го. Тогда Фишер выступал свидетелем в процессе по делу экс-террориста Ханса-Йоахима Кляйна. В 70-х годах Фишер участвовал в деятельности внепарламентской оппозиции и был знаком с ним. В 2001 году Кляйн предстал перед судом за нападение на венскую конференцию ОПЕК 1975-го года.
Пожалуй, самым трудным участком дипломатической работы были и остаются для Фишера трансатлантические отношения. Войну в Ираке Германия не только не поддержала, но и активно выступала против нее. Сейчас отношения постепенно нормализуются, но процесс требует дальнейших дипломатических и политических усилий.
Не прошло и двух лет с начала депутатской деятельности в бундестаге, как Фишер становится министром экологии в новом "красно-зеленом" кабинете федеральной земли Гессен. Церемония присяги 12-го декабря 1985 года вошла во все учебники новейшей истории Германии, а кроссовки, в которых представитель альтернативного движения дал клятву в ландтаге, теперь сданы в музей.
Против войны в Ираке активно выступала и Римско-католическая церковь. За несколько недель до начала вооруженного вторжения США и Великобритании в Ирак Йошка Фишер посетил Ватикан для встречи с Иоанном Павлом Вторым.
Как мы уже отмечали, Фишера уважают и на Ближнем Востоке. В 2002 году ему было присвоено звание почетного доктора израильского университета в Хайфе. Кстати, Фишер законченного высшего образования не имеет, но считается превосходным автодидактом, то есть самоучкой.
От вальяжного толстяка до заядлого марафонца… От марафонца до располневшего министра. В 1998 году он пробежал марафон в Гамбурге за 3 часа 41 минуту и 36 секунд. Политические марафоны Фишер и сейчас преодолевает без одышки…
В 1998-м году журналисты попытались переименовать новоиспеченного главу МИДа из Йошки в Йозефа, как в паспорте… Фишер остался верен себе и - на долгое время - остался самым популярным политиком Германии. Предлагаем вашему вниманию 30 фотографий из жизни вице-канцлера.
К середине 2005-го года стало ясно, что проект реформы ООН, предложенный Германией и рядом других государств, вряд ли имеет шансы на реализацию. И все же, он остается одним из важнейших внешнеполитических проектов "красно-зеленой" коалиции.
И Израиль, и власти Палестинской автономии высоко оценивают посреднические усилия Германии и лично Фишера в попытках урегулировать ближневосточный конфликт. Первый раз в регионе будущий глава МИДа побывал в ранней молодости: в 1969 году он, вместе с лидерами студенческого движения, участвовал в конференции Организации освобождения Палестины (ООП), на которой Ясир Арафат призывал к борьбе против Израиля до окончательной победы…
Йошка Фишер - фотогалерея
Фишер "после" …
… диеты. Перед началом предвыборной кампании 2005-го года Йошка Фишер снова стал сбрасывать вес, что стало заметно уже через несколько недель по ставшим более просторными костюмам. На этот раз политический марафон, по прогнозам, должен закончиться осенью.
Отношения между германской "красно-зеленой" коалицией и бурно развивающимся по капиталистическому пути коммунистическим Китаем сложились самые тесные. Экономические переговоры проходят, как правило, перед камерами, а обсуждение неприятных Пекину прав человека и ситуации в Тибете - без них, в рамках так называемого правового государственного диалога.
Йошка Фишер - фотогалерея
На неполитической кухне
Нет, это не Фишер 2005-го, а Фишер 1995-го года. Во время одной из самых популярных кулинарных передач в истории германского телевидения - Alfredissimo.
Значительное влияние на ситуацию в Афганистане оказывает соседний Пакистан. Йошка Фишер посетил эту страну в рамках турне, во время которого он вел переговоры о постоянном месте для Германии в Совете Безопасности ООН.
Знаменитый австрийский карикатурист Херхард Хадерер не смог пройти мимо "худого" и "толстого" Фишера. Он изобразил его в виде всемирно известных киноперсонажей Dick и Doof, которых на экране воплощали Оливер Харди и Лорел Стэн.
У "красно-зеленого" проекта, осуществляемого в немецкой федеральной политике с осени 1998-го года, есть два первых лица: канцлер Шредер и вице-канцлер Фишер. До сих пор этому тандему удавалось преодолевать все внутрипартийные, коалиционные и другие политические трудности.
Партия "Союз90/Зеленые" сложилась из альтернативных экологических и правозащитных групп. С приходом к власти ее представителям пришлось в повседневных решениях учитывать реалии практической политики. Противоречия между "реалистами" (Realos) и "зелеными" фундаменталистами (Fundis) обострялись неоднократно, выливаясь в бесконечные дебаты на партсъездах и конференциях.
Летом 2002 года все опросы говорили о том, что "красно-зеленый" проект завершится после первого избирательного периода. Но приближавшаяся война в Ираке, вызвавшая волну пацифизма в Германии, и наводнение в восточных федеральных землях подняли рейтинг СДПГ и Шредера. "Зеленые" с Фишером сумели еще больше укрепить свои позиции, обеспечив тем самым "красно-зеленой" коалиции второй срок.
Немецкие острословы в 1998 году любили спрашивать о том, что есть общего между новым канцлером Шрёдером и Фишером? И тут же сами отвечали на этот вопрос: оба четыре раза состояли в законном браке. Шрёдер до сих пор женат на Дорис Шрёдер-Кёпф, а вот Фишер после очередного развода предпочитает пока неформальные отношения.
Германия является одним из главных партнеров Кабула, помогающих в восстановлении Афганистана. В ФРГ уже дважды проходили международные конференции стран-доноров, оказывающих поддержку новому афганскому правительству.
Много времени Фишер проводит, общаясь с коллегами по ЕС. Одно время его даже прочили на - до сих пор не существующий - пост европейского министра иностранных дел… За пределами Германии Фишер является одним из самых известных действующих немецких политиков.
Фишер, как любой другой министр иностранных дел крупного государства, перемещается по мировой истории со скоростью современного самолета. Целью большинства последних турне были переговоры по реформе ООН - одной из важнейших внешнеполитических инициатив Германии.
Фишер входил в группу 28 "зеленых" депутатов, впервые попавших в бундестаг после выборов 1983 года. Партия преодолела тогда пятипроцентный барьер, набрав 5,6% голосов. Одна из самых известных цитат депутата Фишера в парламенте: "С Вашего позволения, господин председатель, Вы дырка в заднице".