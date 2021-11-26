 Без пяти минут глава МИД Германии: с чем идет во власть Анналена Бербок | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 27.11.2021

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Германия

Без пяти минут глава МИД Германии: с чем идет во власть Анналена Бербок

Анналена Бербок могла стать первым канцлером ФРГ от партии "зеленых". Но станет первой женщиной во главе немецкого МИДа. Каких новых импульсов во внешней политике Германии от нее можно ожидать?

Анналена Бербок должна скоро вступить в должность министра иностранных дел ФРГ

Анналена Бербок должна скоро вступить в должность министра иностранных дел ФРГ

ОК, канцлером ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) стать не смогла, хотя шансы были - какое-то время на старте парламентской кампании именно ее партия "Союз-90/"зеленые" лидировала, согласно данным социологов. По итогам выборов в бундестаг 26 сентября "зеленые" оказались третьими после победивших социал-демократов и христианских демократов.

И все же, на самом деле, дела у Бербок и ее партии идут как никогда здорово. "Зеленые" показали лучший результат в своей истории, да и номинация Бербок на пост главы внешнеполитического ведомства Германии - это завидное достижение: мало того, что она станет первой женщиной на этом посту, она еще будет и самой молодой главой МИД. 15 декабря Бербок исполнится всего 41 год. До этого никакого опыта работы в структурах исполнительной власти у нее не было.

Бербок и ее темы: защита климата и внешняя политика

Анналена Бербок и Роберт Хабек - сопредседатели партии зеленых

Анналена Бербок и Роберт Хабек - сопредседатели партии "зеленых"

В ходе избирательной кампании Анналена Бербок как кандидат в канцлеры от партии "зеленых" ставила на первое место, что неудивительно, проблему защиты климата. Но также она регулярно поднимала в своих выступлениях и внешнеполитические темы, подчеркивая, что не рассматривает климатическую политику без отрыва от внешней, так как, по ее убеждению, защита климата может быть эффективной только в случае международных усилий.

Климатический кризис, заявила Анналена Бербок на представлении коалиционного соглашения 24 ноября, является "самым большим вызовом нашего времени". Углеродная нейтральность, то есть устранение вредного для окружающей среды воздействия выбросов углекислого газа, должна стать общей целью политики и международного сотрудничества, включая политику безопасности, добавила она.

Изменится ли отношение МИД к "Северному потоку - 2"?

Насколько сильно отличаются взгляды представителя "зеленых" на внешнюю политику страны от позиций других ведущих партий Германии? Если судить по публичным выступлениям самой Бербок, например, в ходе теледебатов с двумя другими кандидатами на пост канцлера, то никаких принципиальных отличий между ними нет. Только по отдельным вопросам позиции расходятся, и это касается, например, важного как для России, так и для Германии проекта "Северный поток - 2". Анналена Бербок давно выступает против этого газопровода, в то время будущий канцлер социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) его поддерживает.

Будущий канцлер Олаф Шольц и будущая глава МИДа ФРГ Анналена Бербок

Будущий канцлер Олаф Шольц и будущая глава МИДа ФРГ Анналена Бербок

Аргументы "зеленых": запуск газопровода, во-первых, противоречит целям защиты климата, потому что Германии необходимо отказываться от традиционных источников энергии; во-вторых, делает Германию слишком зависимой от России; в-третьих, Украина оказывается в проигрыше - Киев лишится поступлений за транзит российского газа. Неслучайно Украина упоминается в коалиционном соглашении как страна, которой требуется поддержка Германии для защиты от российских угроз - в этом фрагменте текста документа Россия не упоминается, но из контекста это очевидно.

Но все же Бербок еще до вступления в должность, судя по всему, пришлось как минимум ослабить критику "Северного потока-2" - в коалиционном соглашении о проекте нет ни слова. Считается, что на переговорах о создании правящей коалиции "зеленым" удалось добиться отказа от использования угля до 2030 года (социал-демократы хотели прекратить его делать лишь к 2038-му) только за счет компромисса - не препятствовать "Северному потоку-2". Косвенно это могут подтверждать так же и пассажи в коалиционном соглашении, которые предполагают строительство новых газовых электростанций в ФРГ.

Пекин может услышать более жесткий тон из Берлина

От Бербок, вступающую в должность главы МИД, ожидают проведения политики, больше ориентированной на ценности, а также того, что она чаще будет затрагивать тему соблюдения прав человека в таких странах, как Россия и КНР - важном партнере для Германии с точки зрения экономических и торговых интересов.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Китай в глазах нового правительства ФРГ - не только конкурент. В коалиционном соглашении говорится и о "системном соперничестве" - это более резкое выражение. Перед внешнеполитическим ведомством ФРГ во главе с Бербок стоит задача разработать новую масштабную стратегию политики в отношении КНР, которая "могла бы реализовать наши ценности и интересы".

Предыдущее правительство под руководством Ангелы Меркель (Angela Merkel), по мнению критиков, делало слишком большой упор на (экономических и торговых) интересах, чем на ценностях. К тому же, несмотря на попытки предшественника Бербок на посту главы МИД Хайко Маса (Heiko Maas) расставлять акценты во внешнеполитическом курсе Берлина, считается, что прежде всего сама канцлер во многом определяла вектор внешней политики ФРГ. Как много пространства для маневра предоставит Анналене Бербок новый канцлер Шольц - открытый вопрос.

Бербок, возможно, будет непростым партнером и для США

Интересно будет наблюдать и за тем, как Анналена Бербок сумеет оживить трансатлантическое партнерство, которому был нанесен серьезный ущерб за годы президентства в США Дональда Трампа и которое не восстановилось полностью после прихода в Белый дом Джо Байдена.

Бербок придется определиться, последует ли она жесткой линии Байдена в отношениях с Китаем, или Берлин постарается избежать участия в этой конфронтации.

Проблематичным, в любом случае, будет реализация требования "зеленых" о выводе американского ядерного оружия с территории ФРГ, а также отказ от повышения расходов на оборону - ведь США уже на протяжении многих лет требуют от своих партнеров по НАТО роста таких ассигнований до отметки в 2% от ВВП.

Больше интеграции внутри Евросоюза

Анналена Бербок - убежденный европеец и давно призывает к тому, чтобы Евросоюз принимал больше участия в решении международных проблем, прежде всего в вопросах политики безопасности. Европа должна серьезнее отнестись к своей "роли миротворца", заявила как-то Бербок.

С января 2018 года Анналена Бербок вместе с Робертом Хабеком возглавляет Союз-90/зеленые. На фото: Бербок держит высоко в руках зеленого орла - зеленый символ ФРГ

Анналена Бербок вместе с Робертом Хабеком возглавляет "Союз-90/"зеленые" с января 2018 года

В коалиционном соглашении говорится о необходимости "настоящей совместной внешней, оборонной политики и политики безопасности в Европе" и о большей интеграции армий отдельных государств ЕС.

Эти требования нового правительства повторяли и ранее в Берлине. Их разделяет и пытается реализовать в Брюсселе глава Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), но пока без особых успехов.

"Я скорее из сферы международного права"

Однажды, чтобы показать, насколько она отличается от своего коллеги, второго сопредседателя партии "зеленых" Роберта Хабека, который несколько лет проработал министром сельского хозяйства в земле Шлезвиг-Гольштейн, Анналена Бербок бросила: "У тебя там что было... свиней разводить, коров доить? Я же, скорее, из сферы международного права". Бербок, действительно, изучала политологию в Гамбурге, закончила магистратуру по международному праву в Лондонской школе экономики. Английским она владеет свободно. 

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