Путь к декарбонизации. Как России достичь углеродной нейтральности

В шотландском Глазго продолжается 26-я конференция ООН по изменению климата. Президент России Владимир Путин присутствовал на ней только онлайн, чем заслужил упрек от своего американского коллеги Джо Байдена. Хозяин Белого дома обвинил Москву в том, что та, по его мнению, недостаточно активно борется с изменением климата.

Между тем правительство РФ утвердило Стратегию социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов. Ее цель - достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Эксперты, в свою очередь, обращают внимание на то, что одной рукой власти субсидируют нефтегазовую отрасль, а другой - развитие "зеленых" технологий. Тем не менее ряд экологов считают, что у страны есть все шансы выполнить свое обещание и обеспечить углеродную нейтральность в указанный срок.

Субсидии нефтегазу в ущерб возобновляемой энергетике

"Разочарование связано с тем фактом, что Россия и Китай фактически не показались с точки зрения каких-либо обязательств по борьбе с изменением климата", - заявил журналистам президент США Байден по итогам двухдневного климатического саммита в Глазго. До этого некоторые экологические организации и даже генсек ООН Антониу Гутерриш скептически прокомментировали заявления стран-участниц G20 об их усилиях по борьбе с изменением климата. "Я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, они не похоронены окончательно", - написал Гутерриш в Twitter.

"Мне кажется, что это политизированная позиция, - так оценил заявление Байдена директор проектов российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. - Все страны идут примерно одинаково медленно. Соединенные Штаты, Россия, Китай, Индия - все они пока не показывают нужной динамики, чтобы можно было сказать, что они встали на путь (сохранения роста температуры на планете не более, чем на. - Ред.) 1,5 градуса". При этом Чупров констатирует, что Россия действительно пока не предпринимает решительных действий, чтобы встать на путь декарбонизации своей экономики.

Российский "зеленый" водород можно будет поставлять на мировой рынок

С одной стороны, в стране появляются потенциально успешные в "безуглеродном будущем" проекты. Чупров привел в пример Пенжинскую приливную станцию в Охотском море, проект которой сейчас находится на стадии разработки. Теоретически она сможет производить около 6 тонн "зеленого" водорода в год для поставок на японский, корейский и китайский рынки.

"Идет субсидирование (возобновляемой энергетики. - Ред.), до 2035 года отрасль получит 1,5-2 трлн рублей, - отмечает Чупров. - Но это гораздо меньше в сравнении с тем, что получает нефтегазовая отрасль". Например, "Газпромнефть" освобождена от платежей за сжигание попутного нефтяного газа на Приразломном месторождении. А на освоение Таймырского месторождения Минфин выделил "колоссальные субсидии", указал эколог.

Атомные электростанции - не выход?

Чтобы снижать выбросы парниковых газов, Россия планирует развивать, помимо прочего, и атомные электростанции, отмечается в принятой 1 ноября стратегии низкоуглеродного развития России. Эксперты говорят, что атомную энергетику невозможно оценить однозначно. "С одной стороны, это чистая энергия, она близка к углеродно-нейтральной. Но с общественной точки зрения, она кажется опасной", - замечает старший преподаватель Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев.

По его мнению, Россия будет больше инвестировать в развитие соответствующих технологий, если политики согласятся, что атомная энергетика может быть "чистой". Если к такому консенсусу прийти не удастся, то вложения, скорее всего, останутся на прежнем уровне, но точно не сведутся к нулю, считает Лебедев.

Владимир Чупров из Greenpeace заочно возражает, отмечая, что АЭС вообще едва ли можно серьезно рассматривать при обсуждении декарбонизации. Он обращает внимание на то, что на сегодня "доля атомной энергетики в генерации первичной энергии в России составляет порядка 5-6% - а это включает транспорт, отопление теплового хозяйства". Учитывая, что многие российские АЭС в ближайшее время устареют, то новые атомные электростанции, по мнению Чупрова, будут заменять действующие, а не создавать дополнительные мощности. Как результат, этого не хватит для достаточного производства тепла.

Россия демонстрирует реалистичный подход?

Убедительным в российской стратегии низкоуглеродного развития выглядит упор на увеличение поглощающей способности лесов, считает директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF - Россия) Алексей Кокорин. Он подчеркивает, что эту способность лесов можно увеличить в 2-2,5 раза: "Ученые и специалисты полагают, что это несложные технически меры, просто это затратно. Но такие деньги у России есть. С такими нефтяными доходами можно бросить их на рост поглощения (парниковых газов. - Ред.) лесами".

Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году

Планы России добиться углеродной нейтральности к 2060 году Кокорин называет реалистичными. "Все развитые страны и страны приложения №1 Конвенции ООН по климату планируют достичь углеродной нейтральности к 2050-му году, - напомнил эксперт. - Очень хорошо, что Россия не попыталась выдать желаемое за действительное". В качестве стран, которые, вероятно, не справятся с заявленными ими целями по декарбонизации экономики Кокорин приводит Индию (углеродная нейтральность к 2070 году) и Вьетнам (к 2050-му).

Коллега Кокорина из Greenpeace Владимир Чупров предполагает, что нынешняя нерешительность России в развитии низкоуглеродных технологий в ближайшие десять лет может вызвать турбулентность. Электрификация транспорта, внедрение энергосберегающих технологий и альтернативных способов утеплять дома в странах-потребителях российского ископаемого топлива может привести к тому, что пик потребления нефти будет достигнут уже к 2030 году, предупредил Чупров.

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