Электроэнергетика России в будущем: ветер и солнце вместо газа и атома?

Россия рассчитывает добиться углеродной нейтральности своей экономики самое позднее к 2060 году, объявил в середине октября российский президент Владимир Путин. Несколько дней спустя он поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве в Архангельской области, в Хабаровском крае и на Камчатке трех приливных электростанций для производства и экспорта "зеленого" водорода. Это, пожалуй, самый свежий пример растущего в РФ интереса к возобновляемой энергетике.

Сценарий возможного перехода России на 100% ВИЭ к 2050 году

Углеродная или климатическая нейтральность предполагает, естественно, широкомасштабное, практически повсеместное использование на обширной российской территории возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Приливы и отливы играют среди них далеко не главную роль. А вот солнце и особенно ветер - вместе с гидроэнергией, биомассой и геотермальной энергией - способны полностью, даже с огромным избытком обеспечить электричеством население и промышленность России. В этом убеждены российские специалисты, представившие сценарий, при котором электроэнергетика РФ в 2050 году могла бы на 100% состоять из ВИЭ.

Адыгейская ВЭС компании "Росатом" действует с марта 2020 и состоит из 60 ветрогенераторов высотой 150 метров

"Согласно как старым, так и новым исследованиям, Россия обладает самым большим в мире техническим потенциалом развития ветровой энергетики", - подчеркивается в исследовании, подготовленном в рамках германо-российского проекта "Устойчивая Россия - пути к диверсифицированной и климатически ориентированной экономике".

Вместе с двумя другими научными работами оно было представлено в ходе виртуального семинара, проведенного 18 октября Германской ассоциацией по исследованиям Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGO). DW уже рассказывала об этом мероприятии в статье "Сценарии неизбежной декарбонизации: Россия на пути к зеленой экономике". Теперь речь пойдет только об исследовании "Потенциал ветровой и солнечной энергии и биомассы, а также возможная роль атомной промышленности в постископаемом сценарии".

Потенциал РФ для развития ветряной и солнечной энергетики

"Основное препятствие для развития ВИЭ в России - это нежелание этим заниматься, нежелание что-либо менять", - рассказала участникам семинара Татьяна Ланьшина, научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), соучредитель и генеральный директор ассоциации участников рынка энергии "Цель номер семь". Имеется в виду седьмая цель программы устойчивого развития ООН: "Недорогостоящая и чистая энергия".

Татьяна Ланьшина, научный сотрудник РАНХиГС и генеральный директор ассоциации "Цель номер семь"

Над исследованием она работала вместе с аналитиком ассоциации Софьей Стрелковой, а таже сопредседателем российской общественной организации "Экозащита!" Владимиром Сливяком. В ходе семинара лауреат альтернативной Нобелевской премии 2021 года пояснил: "Эта работа - попытка представить, как можно было бы поменять структуру электроэнергетики".

В докладе приводятся данные, опровергающие широко распространенное среди россиян мнение, что в России - неблагоприятные географические условия для развития ВИЭ. "На значительной части территории страны, в том числе в густонаселенной европейской части, среднегодовая скорость ветра превышает 7 м/с", - констатируют авторы и уточняют, что на высоте 100 метров такой показатель свидетельствует об отличных условиях для промышленной ветроэнергетики.

Одновременно "во многих регионах, особенно на юге европейской части страны, Сибири и Дальнего Востока, суммарная среднегодовая солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность, составляет 3,5-4 кВт*ч/м2 в день, что больше, чем в Германии, где за счет солнечных панелей производится каждый десятый киловатт-час".

Субсидирование ископаемого топлива и конкурентоспособность ВИЭ

Так что "с технической точки зрения развитие солнечной и ветровой энергетики перспективно во всех федеральных округах", указывается в исследовании. В качестве примера успешного внедрения ВИЭ приводится Ульяновская область, многообещающими считаются Сахалинская область, где задались целью достигнуть углеродной нейтральности к 2025 году, и Кемеровская область, которой по мере свертывания добычи угля понадобится диверсификация экономики.

В России также широко распространено мнение, что ВИЭ дорого стоят и без госсубсидий существовать не могут. "Однако недавний конкурсный отбор проектов в этой сфере показал, что ветряная энергетика уже конкурентоспособна, а солнечная энергетика близка к этому. Если бы ископаемое топливо не субсидировалось, то разговоры о неконкурентоспособности ВИЭ вообще бы прекратились", - подчеркнула на семинаре Татьяна Ланьшина.

Ининская СЭС российской комапнии "Хевел" с декабря 2019 снабжает электричеством Республику Алтай

Поэтому на первое место в списке мер, призванных обеспечить энергопереход в России, авторы исследования поставили именно отказ от субсидирования ископаемого топлива, а также прекращение давно критикуемого перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Это когда предприятия вынуждены больше платить за электроэнергию, чтобы жителям оно обходилось дешевле. Для смягчения последствий роста цен на электричество, "чрезвычайно низких в сравнении с тарифами для населения в других странах", предлагается "адресная поддержка наименее обеспеченных домохозяйств".

План выведения из эксплуатации старых российских ТЭС

Дальнейшими ключевыми мерами для обеспечения успешного энергоперехода авторы исследования считают: отказ от строительства новых и существенной модернизации действующих электростанций, работающих на ископаемом или ядерном топливе; постепенный вывод таких ТЭС и АЭС из эксплуатации по мере того, как они будут вырабатывать свой ресурс, а также целенаправленную замену их на ВИЭ.

Авторы исследования проанализировали мощность и возраст всех российских электростанций. На основе своей базы данных они представили план до 2035 года. Он предусматривает, что на начальном этапе, до 2025 года, выводятся из эксплуатации энергоблоки ТЭС старше 50 лет, затем, в 2026-2035 годах, прекращают работу те, что старше 20 лет.

Город Киселевск в Кемеровской области. В угольном регионе Кузбасс электричество производят угольные ТЭС

При этом предлагается до 2030 года полностью отказаться от производства электроэнергии из угля. К этому времени прекратить использование наиболее вредного для климата ископаемого топлива намерено и большинство стран Европы. В России часть угольных электростанций могла бы перейти на биотопливо, а именно на пеллеты - древесные гранулы. Однако авторы подчеркивают, что производство этого возобновляемого энергоносителя должно быть основано на принципах устойчивого развития и использовать исключительно отходы деревообработки, чтобы избежать "вырубки лесов, деградации почв и конкуренции энергетических культур с продовольственными и кормовыми культурами за сельскохозяйственные земли".

АЭС в России: постепенный отказ от атомной энергии к 2060 году

Газовые электростанции не могут быть частью плана достижения углеродной нейтральности, считают авторы и ссылаются на научные работы, согласно которым "при сжигании природного газа в атмосферу выбрасывается лишь вдвое меньше парниковых газов, чем при сжигании угля, а при сравнении выбросов от всего жизненного цикла угольной и газовой генерации разница может вообще отсутствовать".

Владимир Сливяк, сопредседатель НКО "Экозащита!" и лауреат альтернативной Нобелевской премии

Поскольку атомные электростанции парниковых газов не выделяют, "мы видим сейчас серьезные лоббистские усилия атомной промышленности представить ее другом климата", указал во время семинара Владимир Сливяк. Но на планирование и строительство АЭС обычно уходят 10-20 лет, напомнил он, так что необходимому сейчас ускоренному сокращению выбросов CO2 новые атомные электростанции содействовать никак не смогут.

А если учесть "множество негативных экологических последствий" ядерной энергетики и связанные с ней суммарные расходы, включая хранение радиоактивных отходов и демонтаж отработавших АЭС, то она не может стать частью решения проблемы и в долгосрочном плане, считают авторы исследования. Однако они не предлагают ускоренного отказа от атомной энергетики в России. Согласно представленному плану, в 2021-2035 годах происходит поэтапное отключение блоков АЭС старше 40 лет, а самые последние из них, отработав свой ресурс, должны закрыться к 2060 году.

Российская гидроэнергетика: новые крупные ГЭС строить не надо

Что же касается такого важного направления возобновляемой энергетики, как гидроэнергетика, то "имеющиеся ГЭС в сценарии энергоперехода продолжают функционировать, при этом совокупная установленная мощность и выработка ГЭС немного увеличивается за счет строительства новых малых гидроэлектростанций". Но сооружать новые крупные плотины авторы исследования считают нецелесообразным, поскольку "они оказывают негативное влияние на биоразнообразие, экологию рек и на общее состояние окружающей среды, а также часто приводят к необходимости переселения людей с затапливаемых территорий".

Саяно-Шушенская ГЭС на Енисее - лидер российской гидроэнергетики

Так что магистральным направлением на пути к углеродной нейтральности электроэнергетики неизбежно становится использование именно ветра и солнца. Если учесть, что инвестиционные циклы в этой отрасли длятся 30-40 лет, то кардинальные решения о том, какие электростанции следует строить или модернизировать, необходимо принимать как раз сейчас, подчеркивают авторы исследования. Иначе российская электроэнергетика к 2035-2050 годам "будет состоять преимущественно из убыточных активов, поддержание работоспособности которых будет требовать все больше и больше государственных субсидий".

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