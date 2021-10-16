Cценарии неизбежной декарбонизации: Россия на пути к зеленой экономике

Защита глобального климата долго мало кого волновала в России, однако в этом году ситуация резко изменилась: руководство РФ и крупный бизнес серьезно озаботились углеродным следом российской экономики и снижением выбросов парниковых газов. Это связано с внешними факторами, с планами Евросоюза, США, Китая, Японии. У России, скорее всего, будет особый путь декарбонизации, хотя потенциал для использования ветра, солнца и других возобновляемых источников энергии (ВИЭ) у нее, вопреки широко распространенному мнению, просто огромный, так что делать ставку на атомную энергетику нет необходимости.

Германо-российский проект DGO: научные работы и семинары

Таковы в самой сжатой форме основные тезисы виртуального семинара, проведенного 18 октября Германской ассоциацией по исследованиям Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGO). На нем были представлены три первых исследования, подготовленных российскими учеными и экспертами в рамках проекта "Устойчивая Россия - пути к диверсифицированной и климатически ориентированной экономике". Сейчас готовятся еще четыре доклада, которые будут обсуждаться на аналогичных семинарах в ноябре, декабре и, по всей видимости, в январе-феврале.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разъясняет "Зеленый курс ЕС" (Брюссель, июль 2021 года)

Спонсором столь масштабного германо-российского исследовательского проекта выступило министерство иностранных дел ФРГ. Ведь энергетика является крайне важной сферой сотрудничества двух стран, а также между ЕС и РФ, но именно в этой сфере в ближайшие годы будут происходить кардинальные изменения, связанные с усиливающейся глобальной борьбой против изменения климата. Вот в Германии и хотят понять, как пойдет или могла бы пойти экологическая модернизация российской энергетики и экономики, а заодно способствовать экспертной дискуссии в самой России.

Одной из ключевых тем взаимоотношений РФ со всем Евросоюзом сейчас становится "Зеленый курс ЕС" (EU Green Deal) и предстоящее введение в ЕС механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР). В России его часто называют налогом на углеродный след или углеродным сбором. Это один из тех внешних факторов, из-за которых российской экономике в любом случае придется встать на путь декарбонизации и сокращения выбросов парниковых газов, убежден Георгий Сафонов, директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов московской Высшей школы экономики (ВШЭ).

России придется менять свою устаревшую бизнес-модель

Ведь одно дело, подчеркнул ученый во время презентации своего исследования в ходе семинара, выпускать продукцию для внутреннего рынка России, тут особых климатических требований пока нет, совсем другое дело - работать на экспорт. Здесь российский бизнес попадает "в зону чужого регулирования" и ему придется платить "цену за грязность производства", как выразился Георгий Сафонов. Он не сомневается, что России уже в скором будущем грозит снижение мирового спроса на ископаемые энергоносители уголь, нефть, газ и вообще на "карбоноемкую продукцию", произведенную со значительными выбросами в атмосферу парникового газа CO2.

Георгий Сафонов, директор Центра экономики окружающей среды Высшей школы экономики (ВШЭ)

Стратегии декарбонизации экономики разрабатывают сейчас более 120 стран, "выбрасывать углерод становится очень невыгодно, а значит, компаниям придется минимизировать потребление неэкологичных ресурсов и продукции", отмечается в исследовании Георгия Сафонова, посвященном политическим и правовым рамкам экологической модернизации российской экономики. По мнению ученого, России сейчас, по сути дела, предстоит смена бизнес-модели, поскольку упор на "природоэксплуатирующие отрасли" явно исчерпал себя.

В своем исследовании Сафонов представил сценарии декарбонизации российской экономики, разработанные специалистами ВШЭ и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). "Потенциал для зеленого перехода в стране колоссальный: и природно-ресурсный (самый большой в мире потенциал возобновляемых источников энергии), и технологический, и человеческий", - подчеркнул ученый. По его словам, "опыт многих государств демонстрирует, что переход на зеленую модель не просто возможен, он создает дополнительные стимулы и драйверы для развития".

Особый путь России при декарбонизации электроэнергетики

Сценарии экологической модернизации России и необходимые для этого реформы представил на семинаре и Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы ВШЭ и президент фонда "Институт энергетики и финансов" (ИЭФ). В написанном им исследовании предлагается, в частности, взимать в России с предприятий плату за выбросы парниковых газов, предоставлять налоговые льготы декарбонизационным проектам, поддерживать внедрение технологий по улавливанию CO2 и, конечно же, расширить программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ), поскольку именно на электроэнергетику приходятся основные выбросы парниковых газов в атмосферу.

Марсель Салихов, президент фонда "Институт энергетики и финансов" (ИЭФ)

Марсель Салихов напомнил, что у руководства России долго не было "климатических амбиций", однако за последний год "повестка стала сильно меняться". Буквально на днях президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия рассчитывает достичь углеродной нейтральности своей экономики не позднее 2060 года. Ученый считает, что такой политический поворот, пусть пока и декларативный, произошел под влиянием как ЕС, так и Китая, который тоже назвал эту дату.

"Однако у России будет особый путь декарбонизации в электроэнергетике, и он будет состоять в ставке на атомную энергетику и газ", - предположил в ходе семинара Марсель Салихов и указал на соответствующие заявления представителей российского руководства. ВИЭ тоже непременно будут развиваться, но их доля в производстве электроэнергии вряд ли превысит в среднесрочной перспективе 10%, поскольку упор при сокращении выбросов будет сделан на замену угля природным газом, полагает ученый.

Перспективы возобновляемой энергетики в России: ВИЭ могли бы заменить ТЭС и АЭС

Но доля возобновляемой энергетики могла бы оказаться в России и значительно выше, возможной была бы даже цель перехода на 100% ВИЭ к 2050 году, утверждается еще в одном исследовании, которое было представлено на организованном DGO семинаре.

Татьяна Ланьшина, научный сотрудник РАНХиГС и генеральный директор ассоциации "Цель номер семь"

"В России распространено мнение, что использование ВИЭ обходится непременно очень дорого. Однако недавний отбор проектов в этой сфере показал, что ветроэнергетика уже конкурентоспособна, а солнечная энергетика близка к этому. Если бы ископаемое топливо не субсидировалось, то разговоры о неконкурентоспособности ВИЭ вообще бы прекратились", - подчеркнула Татьяна Ланьшина, научный сотрудник РАНХиГС и генеральный директор ассоциации "Цель номер семь". Имеется в виду седьмая цель программы устойчивого развития ООН: "Недорогостоящая и чистая энергия".

В работе, написанной ею совместно с аналитиком ассоциации Софьей Стрелковой и сопредседателем российской общественной организации "Экозащита!" Владимиром Сливяком, подробно излагается "амбициозный и сложный для России", но все же выполнимый, по мнению авторов, сценарий перехода России на ВИЭ с учетом географических и региональных особенностей РФ.

К мерам, необходимым для успеха такого энергоперехода, относятся решительный отказ от строительства новых и модернизации действующих электростанций, работающих на ископаемом или ядерном топливе, и последовательный вывод из эксплуатации отработавших свой срок ТЭС и АЭС. Об этом исследовании DW подробно расскажет в отдельной статье, которая будет опубликована в ближайшие дни.

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