Как будет работать углеродный сбор ЕС, и что он означает для России?

Идея ввести в Евросоюзе углеродный сбор от импорта была одной из наиболее обсуждаемых еще до того, как Еврокомиссия представила эту инициативу. Этот революционное нововведение затронет импорт в ЕС из всех стран мира. Детали механизма пограничного углеродного корректирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который также называют углеродным сбором или углеродным налогом, стали известны в среду, 14 июля. В этот день Еврокомиссия представила свой крупнейший пакет предложений для снижения выбросов СО2. Россия, Украина и Беларусь принадлежат к странам, на чей экспорт введение механизма повлияет больше всего.

Система торговли выбросами в Евросоюзе

Для того, чтобы понять, зачем нужен CBAM, следует сперва упомянуть систему торговли выбросами (ETS), действующую в Евросоюзе с 2005 года. Она распространяется на выбросы углекислого газа тремя секторами: энергетикой, тяжелой промышленностью и коммерческой авиацией.

ETS устанавливает границу выбросов, разрешенную для этих отраслей. И предприятия, работающие в них, получают либо покупают разрешения на определенный объем выбросов. Компании могут торговать этими разрешениями между собой. Если объемы выбросов превышают указанные в разрешении, предприятия ожидают штрафы.

Европейские предприятия модернизируются благодаря системе ETS

В Еврокомиссии эту систему называют успешной, подчеркивая, что благодаря ей европейские предприятия успешно модернизуются. Так, компании, занятые в отрасли электроэнергетики и тяжелой промышленности, снизили свои выбросы почти на 43 процента за последние 16 лет.

Чтобы система ETS не вредила конкурентоспособности компаний из ЕС, определенную долю разрешений на выбросы они получают бесплатно. Но долю постепенно снижают. Еврокомиссия надеется, что углеродный сбор, который она предлагает ввести, предотвратит ситуацию, при которой европейские предприятия окажутся в менее выгодном положении, чем их иностранные конкуренты, которые не должны платить такие высокие цены за выбросы СО2.

Как будет работать углеродный сбор ЕС?

CBAM станет зеркальным отражением системы торговли выбросами ETS, и будет направлен не на европейские компании, а на иностранных производителей. Распространится углеродный сбор вначале только на пять категорий продуктов: цемент, сталь и железо, алюминий, удобрения и электроэнергию. Платить его будут компании, импортирующие эти товары в ЕС.

Цена таких "углеродных" лицензий на импорт будет равна стоимости за выбросы углекислого газа, которую европейские компании платят в рамках ETS. А она сильно колеблется. В последние месяцы цена, которую приходится платить в Евросоюзе за одну тонну выбросов CO2превысила 50 евро. Впрочем, если производитель за пределами ЕС докажет, что он уже уплатил за выбросы в своей стране, то сумму этого налога вычтут из полной ставки углеродного сбора за импорт в Евросоюз.

Одна из целей углеродного сбора - предотвратить выведение производства из ЕС в другие страны с менее строгими экологическими нормами. В Брюсселе заверяют, что финансовые поступления от этого сбора - не главная цель CBAM: с его помощью хотят создать условия для иностранных компаний по модернизации производства и для снижения выбросов парниковых газов.

У иностранных производителей будет время приспособиться к CBAM

Пока что речь идет только о предложении ввести углеродный сбор. Представленный Еврокомиссией проект регламента о CBAM будут рассмотривать Совет ЕС и Европарламент. Если его утвердят, то механизм углеродной корректировки начнет действовать не сразу. Первая фаза охватит 2023-2025 годы.

Объектами механизма CBAM станут компании за пределами ЕС

В этот период импортеры будут только информировать Евросоюз о выбросах при производстве поставляемых ими товаров, а ЕС должен будет наладить систему проверки объемов выбросов производителями в третьих странах. Взимать сбор начнут лишь со второй фазы, которая начнется в 2026 году. К этому времени в Еврокомиссии хотят провести и первый пересмотр механизма, после чего его действие могут расширить и на другие категории товаров.

Как отметил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, CBAM "гарантирует, что наши климатические амбиции не будут подрываться компаниями, которые следуют менее суровым экологическим требованиям". Он подчеркнул, что этот механизм полностью отвечает правилам ВТО. Механизм будет распространяться только на ту часть выбросов, которая не покрывается бесплатными разрешениями в рамках ETS. И поскольку объемы этих бесплатных разрешений будут сокращаться до нуля, углеродный сбор будет расти пропорционально.

На какие страны распространится углеродный сбор?

До недавнего времени непонятно, будет ли CBAM распространяться на все государства или же для развивающихся стран будут сделаны исключения. Представители официального Киева, например, убеждали Еврокомиссию, что сбор не должен затрагивать украинские товары, поскольку Украина подписала соглашение об ассоциации и разделяет климатические цели ЕС. Однако Еврокомиссия решила распространить действие CBAM на все страны мира без исключения.

Наибольшее воздействие механизм CBAM окажет на Россию

Впрочем, производителям из тех стран, где к 2026 году будет действовать механизм, схожий с европейской системой ETS, придется платить либо меньший сбор, либо они вообще будут освобождены от него, если цена за тонну выбросов CO2 в этих странах будет на европейском уровне.

Как CBAM затронет Россию?

В проекте регламента отмечается, что, исходя из объемов экспорта, наибольшее влияние CBAM окажет на Россию. За ней следуют Украина, Турция и Беларусь. Судя по данным, приведенным в проекте регламента, Россия в 2019 году была на первом месте среди поставщиков стали и железа, электроэнергии и удобрений. По экспорту алюминия РФ была второй. Украина, в свою очередь, занимала второе место среди поставщиков в ЕС цемента, электроэнергии, а также железа и стали.

Германский фонд "Наука и политика" уже рассчитал, сколько экспортерам придется заплатить в рамках CBAM. Например, для стали и железа общий сбор, в зависимости от условий, будет колебаться между 60 и 700 млн евро.

Впрочем, все эти расчеты сделаны с учетом сегодняшней ситуации. В ЕС рассчитывают, что к 2026 году многие производители декарбонизируют свои производства, а страны будут вводить в действие механизмы, схожие с европейским ETS. И Еврокомиссия готова помогать им в этом.

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