 Как будет работать углеродный сбор ЕС, и что он означает для России? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 14.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Как будет работать углеродный сбор ЕС, и что он означает для России?

Еврокомиссия представила предложение об углеродном сборе - механизм пограничного углеродного корректирования импорта в ЕС. РФ - на первом месте среди стран, которых он коснется больше всего. Как именно? Детали - у DW.

Фабричные клубы дыма в Китае

Углеродный сбор ЕС затронет импортеров со всего мира

Идея ввести в Евросоюзе углеродный сбор от импорта была одной из наиболее обсуждаемых еще до того, как Еврокомиссия представила эту инициативу. Этот революционное нововведение затронет импорт в ЕС из всех стран мира. Детали механизма пограничного углеродного корректирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который также называют углеродным сбором или углеродным налогом, стали известны в среду, 14 июля. В этот день Еврокомиссия представила свой крупнейший пакет предложений для снижения выбросов СО2. Россия, Украина и Беларусь принадлежат к странам, на чей экспорт введение механизма повлияет больше всего.

Система торговли выбросами в Евросоюзе

Для того, чтобы понять, зачем нужен CBAM, следует сперва упомянуть систему торговли выбросами (ETS), действующую в Евросоюзе с 2005 года. Она распространяется на выбросы углекислого газа тремя секторами: энергетикой, тяжелой промышленностью и коммерческой авиацией.

ETS устанавливает границу выбросов, разрешенную для этих отраслей. И предприятия, работающие в них, получают либо покупают разрешения на определенный объем выбросов. Компании могут торговать этими разрешениями между собой. Если объемы выбросов превышают указанные в разрешении, предприятия ожидают штрафы.

Дизельная электростанция Datteln 4 в Германии

Европейские предприятия модернизируются благодаря системе ETS

В Еврокомиссии эту систему называют успешной, подчеркивая, что благодаря ей европейские предприятия успешно модернизуются. Так, компании, занятые в отрасли электроэнергетики и тяжелой промышленности, снизили свои выбросы почти на 43 процента за последние 16 лет.

Чтобы система ETS не вредила конкурентоспособности компаний из ЕС, определенную долю разрешений на выбросы они получают бесплатно. Но долю постепенно снижают. Еврокомиссия надеется, что углеродный сбор, который она предлагает ввести, предотвратит ситуацию, при которой европейские предприятия окажутся в менее выгодном положении, чем их иностранные конкуренты, которые не должны платить такие высокие цены за выбросы СО2.

Как будет работать углеродный сбор ЕС?

CBAM станет зеркальным отражением системы торговли выбросами ETS, и будет направлен не на европейские компании, а на иностранных производителей. Распространится углеродный сбор вначале только на пять категорий продуктов: цемент, сталь и железо, алюминий, удобрения и электроэнергию. Платить его будут компании, импортирующие эти товары в ЕС.

Цена таких "углеродных" лицензий на импорт будет равна стоимости за выбросы углекислого газа, которую европейские компании платят в рамках ETS. А она сильно колеблется. В последние месяцы цена, которую приходится платить в Евросоюзе за одну тонну выбросов CO2превысила 50 евро. Впрочем, если производитель за пределами ЕС докажет, что он уже уплатил за выбросы в своей стране, то сумму этого налога вычтут из полной ставки углеродного сбора за импорт в Евросоюз.

Одна из целей углеродного сбора - предотвратить выведение производства из ЕС в другие страны с менее строгими экологическими нормами. В Брюсселе заверяют, что финансовые поступления от этого сбора - не главная цель CBAM: с его помощью хотят создать условия для иностранных компаний по модернизации производства и для снижения выбросов парниковых газов.

У иностранных производителей будет время приспособиться к CBAM

Пока что речь идет только о предложении ввести углеродный сбор. Представленный Еврокомиссией проект регламента о CBAM будут рассмотривать Совет ЕС и Европарламент. Если его утвердят, то механизм углеродной корректировки начнет действовать не сразу. Первая фаза охватит 2023-2025 годы.

Загрязнение воздуха в Китае

Объектами механизма CBAM станут компании за пределами ЕС

В этот период импортеры будут только информировать Евросоюз о выбросах при производстве поставляемых ими товаров, а ЕС должен будет наладить систему проверки объемов выбросов производителями в третьих странах. Взимать сбор начнут лишь со второй фазы, которая начнется в 2026 году. К этому времени в Еврокомиссии хотят провести и первый пересмотр механизма, после чего его действие могут расширить и на другие категории товаров.

Как отметил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, CBAM "гарантирует, что наши климатические амбиции не будут подрываться компаниями, которые следуют менее суровым экологическим требованиям". Он подчеркнул, что этот механизм полностью отвечает правилам ВТО. Механизм будет распространяться только на ту часть выбросов, которая не покрывается бесплатными разрешениями в рамках ETS. И поскольку объемы этих бесплатных разрешений будут сокращаться до нуля, углеродный сбор будет расти пропорционально.

На какие страны распространится углеродный сбор?

До недавнего времени непонятно, будет ли CBAM распространяться на все государства или же для развивающихся стран будут сделаны исключения. Представители официального Киева, например, убеждали Еврокомиссию, что сбор не должен затрагивать украинские товары, поскольку Украина подписала соглашение об ассоциации и разделяет климатические цели ЕС. Однако Еврокомиссия решила распространить действие CBAM на все страны мира без исключения.

Дорожное движение в России

Наибольшее воздействие механизм CBAM окажет на Россию

Впрочем, производителям из тех стран, где к 2026 году будет действовать механизм, схожий с европейской системой ETS, придется платить либо меньший сбор, либо они вообще будут освобождены от него, если цена за тонну выбросов CO2 в этих странах будет на европейском уровне.

Как CBAM затронет Россию?

В проекте регламента отмечается, что, исходя из объемов экспорта, наибольшее влияние CBAM окажет на Россию. За ней следуют Украина, Турция и Беларусь. Судя по данным, приведенным в проекте регламента, Россия в 2019 году была на первом месте среди поставщиков стали и железа, электроэнергии и удобрений. По экспорту алюминия РФ была второй. Украина, в свою очередь, занимала второе место среди поставщиков в ЕС цемента, электроэнергии, а также железа и стали.

Германский фонд "Наука и политика" уже рассчитал, сколько экспортерам придется заплатить в рамках CBAM. Например, для стали и железа общий сбор, в зависимости от условий, будет колебаться между 60 и 700 млн евро.

Впрочем, все эти расчеты сделаны с учетом сегодняшней ситуации. В ЕС рассчитывают, что к 2026 году многие производители декарбонизируют свои производства, а страны будут вводить в действие механизмы, схожие с европейским ETS. И Еврокомиссия готова помогать им в этом.

Смотрите также:

  • Работающая на буром угле электростанция Niederaußem вблизи Кёльна

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Закрытие угольных электростанций

    Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

  • Ветрогенераторы и солнечные батареи

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Развитие возобновляемой энергетики

    К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

  • Рисунок, объясняющий действие CO2-сертификатов

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Введение сертификатов на выбросы CO2

    Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

  • Мужчина заправляет автомобиль

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Повышение цен на топливо

    Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

  • Электромобиль на станции зарядки

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:20

Ветроэнергетика в Германии: почему стали строить меньше ветряков (09.07.2021)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Удар по российской энергетике или подарок: последствия защиты климата в ФРГ. DW Новости (20.09.2019)  

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата? (20.09.20199)  

Также по теме

Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Markus Söder (l), CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, geben vor der gemeinsamen Präsidiumssitzung ihrer Parteien ein Pressestatement. Thema sind Beratungen und die Verabschiedung des Wahlprogramms für die Bundestagswahl.

РФ как вызов? Главное об избирательной программе партии Меркель 22.06.2021

В избирательной программе к сентябрьским выборам в бундестаг правящий блок ХДС/ХСС ужесточил формулировки по России. Что изменилось еще? DW - об основных пунктах программы партии Меркель.

German Chancellor Angela Merkel and Russian President Vladimir Putin arrive before a meeting at the German government guest house Meseberg Palace in Gransee, Germany August 18, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

Глава LibMod: "Кремль, похоже, идет на обострение отношений с Германией" 09.06.2021

Берлинская НКО Центр либеральной современности объявлена в РФ нежелательной. Ее глава Ральф Фюкс объяснил DW, почему она столько внимания уделяла энергетике России.

Schengener Visum in einem weißrussischen Reisepass Foto: Elena Daneiko, DW-Korrespondentin in Minsk, Belarus

Шенген со скидкой или безвиз: что ЕС может предложить Беларуси 24.04.2021

Евродепутаты предложили Еврокомиссии снизить визовый сбор для граждан Беларуси. Может ли ЕС освободить белорусов от оплаты шенгенских виз? А предоставить безвизовый режим?

Реклама