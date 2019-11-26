 Законопроект о климате: Европарламент одобрил ужесточение показателей | Новости из Германии о Европе | DW | 08.10.2020

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Европа

Законопроект о климате: Европарламент одобрил ужесточение показателей

Европарламент поддержал сокращение к 2030 году выбросов парниковых газов на 60 процентов по сравнению с показателями 1990 года.

Европарламент

Европарламент (фото из архива)

Европарламент одобрил ужесточение целевых показателей, соглаcно которым к 2030 году выбросы парниковых газов в ЕС должны сократиться на 60 процентов по сравнению с объемами 1990 года. В поддержку нового законопроекта по защите климата вечером в среду, 7 октября, проголосовали 392 депутата, еще 161 высказался против, 142 воздержались.

В числе воздержавшихся были преимущественно депутаты фракции правоцентристской консервативной "Европейской народной партии", которым заявленные показатели показались слишком высокими. Против выступали главным образом представители крайне правых сил.

ЕС должен стать климатически нейтральным к 2050 году

Еврокомиссия 4 марта представила проект закона о климате, который должен сделать ЕС к 2050 году климатически нейтральным (то есть вывести его на нулевой баланс с точки зрения выбросов в атмосферу СО2). К указанному сроку негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями стран-членов Евросоюза, должно быть полностью компенсировано за счет высаживания лесов и использования "зеленых" технологий. До недавнего времени в качестве промежуточной цели заявлялось сокращение выбросов на 40 процентов к 2030 году.

Еврокомиссия настаивала на доведении этой цифры до 55 процентов. В свою очередь "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", "Зеленые" - "Европейский свободный альянс", "Европейские объединенные левые"/"Лево-зеленые Севера" и ряд представителей фракций либеральной направленности выступали за показатель в 60 процентов.

Окончательный вариант закона о климате еще предстоит согласовать с отдельными государствами-членами Евросоюза.

Пакет мер Германии

Ранее, 20 сентября, правительство Германии приняло целый пакет мер, призванных уменьшить эмиссию парниковых газов, вызывающих глобальное потепление на планете. Согласно взятым на себя международным обязательствам ФРГ должна к 2030 году сократить выбросы СО2 на 55 процентов по сравнению с 1990 годом.

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    Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

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    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Развитие возобновляемой энергетики

    К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

  • Рисунок, объясняющий действие CO2-сертификатов

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    Введение сертификатов на выбросы CO2

    Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

  • Мужчина заправляет автомобиль

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    Повышение цен на топливо

    Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

  • Электромобиль на станции зарядки

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


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