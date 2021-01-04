На фоне пандемии Германия выполнила цель по снижению выбросов CO2

Германия в 2020 году в связи с пандемией коронавируса смогла выполнить поставленную цель в области защиты климата. Это следует из расчетов аналитического центра Agora Energiewende (AE), которые приводит в понедельник, 4 января, агентство dpa.
По данным AE, объем выбросов парниковых газов в минувшем году оказался на 42,3 процента (на 722 млн тонн) ниже уровня 1990 года. При этом германские власти ставили задачу снизить вредные выбросы за 30 лет на 40 процентов.
Эмиссии углекислого газа в прошедшем году упали более чем на 80 млн тонн. Однако на две трети это сокращение обусловлено последствиями ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Если бы их не было, снижение составило бы всего около 25 млн тонн, и климатических целей на 2020 год достичь бы не удалось, пишут аналитики AE.
Снижение энергопотребления и низкие цены на газ
В 2020 году энергопотребление на германском рынке упало на 8,7 процента по сравнению с 2019 годом и достигло минимума в истории объединенной Германии. Об этом свидетельствовали предварительные итоги, опубликованные "Рабочей группой по энергетическим отчетам" (AGEB).
Кроме того, наценка на выбросы двуокиси углерода в ЕС держалась на довольно высоком уровне, удорожая вредное для экологии производство энергии за счет угля, а стоимость газа, напротив, была довольно низкой. Наконец, прошлая зима в Европ была достаточно мягкой, что снизило выбросы при отоплении домов.
В 2021 году транспорт и промышленность вновь нарастят эмиссии
Вместе с тем исполнительный директор Agora Energiewende Патрик Грайхен (Patrick Graichen) исходит из того, что в 2021 году вредные для окружающей среды выбросы вновь возрастут. Секторы транспорта и промышленности опять нарастят эмиссии, как только экономика восстановится. "Противодействовать этому можно будет только с помощью оперативных действий в области климатической политики", - подчеркнул Грайхен.
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Автор: Марина Барановская