 Еврокомиссия представила план борьбы с изменением климата до 2050 года | Новости из Германии о Европе | DW | 14.07.2021

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Европа

Еврокомиссия представила план борьбы с изменением климата до 2050 года

Цель Брюсселя - к 2030 году сократить в Евросоюзе выбросы двуокиси углерода на 55 процентов по сравнению с уровнем 1990 года и до нулевого уровня - к 2050 году.

Вид на угольную электростанцию с телебашни в Кельне

Европейская комиссия (ЕК) представила в среду, 14 июля, программу борьбы с изменением климата до 2050 года, получившую название Fit for 55. Предполагается, что эти меры позволят сократить выбросы двуокиси углерода во всех сегментах европейской экономики, включая производство электроэнергии, автомобильный и жилищный секторы, а также судоходство, авиацию и сельское хозяйство. В 2030 году выбросы должны сократиться на 55 процентов по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году их следует свести к нулю.

Один из ключевых пунктов реформы - введение механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР), который предусматривает таможенные сборы с ввозимых в ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа. Таким образом в Брюсселе надеются защитить своих производителей, поскольку ужесточение климатического регулирования в ЕС повышает их расходы и ухудшает их конкурентные позиции по сравнению с производителями из стран с менее жестким регулированием.

Ускорить темпы декарбонизации экономики

Еще один основной пункт климатической программы ЕК - расширение действующей системы торговли квотами на выбросы CO2 (ETS) путем включения в нее новых отраслей экономики, что должно ускорить темпы декарбонизации. Так, Брюссель хочет ввести квоты на выбросы, производимые автомобильным сектором и при обогреве зданий.

Евросоюз намерен существенно ужесточить стандарты выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. К 2030 году у новых автомобилей должен сократиться выброс вредных газов на 55 процентов по сравнению с 2021 годом. С 2035 года в Евросоюзе должна быть прекращена продажа новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями. Кроме того, предлагается на основных автомагистралях в ЕС через каждые 60 километров построить зарядные станции для электромобилей, а через каждые 150 километров - для машин на водородном топливе.

План Еврокомиссии нуждается в утверждении всеми странами ЕС и Европарламентом. Ожидается, что на дискуссии уйдет не менее одного года.

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    Автор: Дарья Брянцева


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