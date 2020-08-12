 Uniper хочет продать в России ″Юнипро″? Почему слухи похожи на правду | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 28.05.2021

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Экономика

Uniper хочет продать в России "Юнипро"? Почему слухи похожи на правду

Немецкий партнер "Газпрома" по "Северному потоку-2" пытается, похоже, избавиться от угольных электростанций в РФ. Его финский владелец Fortum сделал ставку на зеленую энергетику.

Штаб-квартира компании Uniper в Дюссельдорфе

Штаб-квартира компании Uniper в Дюссельдорфе

Вы действительно собираетесь продать в России свою дочернюю фирму "Юнипро", спросили нового председателя правления немецкой энергетической компании Uniper Клауса-Дитера Маубаха (Klaus Dieter Maubach) на конференции по водородной энергетике, организованной 27 мая газетой Handelsblatt. Он прибегнул к стандартному в подобных случаях ответу: "Мы не комментируем слухи".

Reuters ссылается на три хорошо осведомленных источника

Однако добавил, что все направления бизнеса, в которые инвестирует Uniper, должны четко следовать курсу на декарбонизацию. Иными словами, иметь конечной целью отказ от использования ископаемых энергоносителей. Такое высказывание совсем не похоже на решительное опровержение слухов о намерении избавиться от пяти электростанций в России, из которых три работают на природном газе и каменном угле, одна - на буром угле и одна - на газе. Это Сургутская ГРЭС-2 - самый крупный, по данным "Юнипро", производитель электроэнергии в России.

Погрузка трубы для Северного потока-2

Uniper является одним из пяти западноевропейских финансистов газопровода "Северный поток-2"

Днем раньше о планах Uniper, одного из важнейших иностранных инвесторов в электроэнергетику РФ и партнера "Газпрома" по "Северному потоку-2", сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на три хорошо знакомых с ситуацией источника. Один из инсайдеров подчеркнул, что принципиальное решение уже принято: "Вопрос не в том, состоится ли сделка, а в том - когда". Немецкая компания якобы уже вела переговоры с российским холдингом "Интер РАО", но не смогла договориться о цене, и теперь ищет других покупателей.

Логика событий последних лет вокруг компании Uniper говорит о том, что слухи о ее стремлении продать российские тепловые электростанции весьма похожи на правду. При этом ключевую роль играет ее новый владелец - находящийся под контролем финского государства энергетический концерн Fortum, сделавший во всех странах, в которых он ведет бизнес, в том числе и в России, ставку на развитие зеленой энергетики.

Как и почему компания "Э.ОН Россия" превратилась в "Юнипро"

С марта 2020 года Fortum, в свою очередь, контролирует компанию Uniper. Она возникла в 2016 году в ходе реорганизации немецкого энергетического концерна E.on, решившего сосредоточиться на возобновляемой энергетике и энергетических сетях. Поэтому он передал свои активы, связанные с ископаемыми энергоносителями, в том числе и бизнес с Россией, специально созданной для этого самостоятельной фирме. Ей также достались гидроэлектростанции (ГЭС) в Германии и Швеции. 

Собрание акционеров концерна E.on в 2016 году

Собрание акционеров концерна E.on в 2016 году, когда Uniper стала самостоятельной компанией

Так Uniper, с одной стороны, стала крупным немецким импортером российского газа (E.on в свое время поглотил Ruhrgas - давнего партнера СССР и затем "Газпрома"), а также совладельцем газопровода Opal, продолжения "Северного потока" на территории ФРГ, и инвестором "Северного потока-2". С другой стороны, Uniper получила в России пять электростанций, купленных E.on в 2007 году, переименовала ОАО "Э.ОН Россия" в ПАО "Юнипро" и по сей день держит почти 84% его акций.

И вот теперь этот актив, если верить Reuters, выставлен на продажу. Тут следует учитывать, что Fortum, доведя свою долю в капитале Uniper до более 75%, в марте этого года произвел перестановки в дюссельдорфской штаб-квартире немецкой дочерней компании, где долго сопротивлялись растущему влиянию финнов, и назначил новым председателем ее правления "своего" человека - Клауса-Дитера Маубаха.

Финский концерн Fortum требует от нового руководства Uniper зеленого курса

Судя по всему, от него в штаб-квартире Fortum в городе Эспоо близ Хельсинки ждут ускоренной переориентации Uniper на зеленую энергетику. Во всяком случае немецкая экономическая газета Handelsblatt в начале мая сообщала, что материнская и дочерняя компания интенсивно разрабатывают сейчас совместную стратегию. Она предусматривает, по данным издания, что с 2022 года Fortum сосредоточиться на гидроэлектростанциях двух предприятий, а Uniper займется развитием ветряной, солнечной и водородной энергетики.

Клаус-Дитер Маубах, глава компании Uniper

Клаус-Дитер Маубах возглавляет Uniper с марта 2021

О том, что финнов при поглощении немецкой компании могут интересовать главным образом ее ГЭС, DW писала еще в январе 2018 года. Правда, тогда казалось, что Fortum интересуют и высокодоходные на тот момент тепловые электростанции в России. Однако с тех пор их финансовая привлекательность по разным причинам заметно снизилась, а Евросоюз взял на себя куда более амбициозные обязательства по сокращению выбросов CO2 в атмосферу, и финское правительство усилило давление на подконтрольное ему предприятие - и тем самым на его немецкую "дочку".

Выступая 19 мая на годовом собрании акционеров компании, Клаус-Дитер Маубах подчеркнул, что принадлежащие ей генерирующие мощности в европейской электроэнергетике к 2035 году достигнут климатической нейтральности. Для достижения этой цели будет в первую очередь ускорен отказ от использования каменного угля, так что уже к 2025 году в Германии закроются все угольные электростанции Uniper за исключением самой современной Datteln 4, сданной в эксплуатацию всего год назад, в мае 2020 года.

Отказ от использования угля повсюду в Европе

Но и эта электростанция, допустил Клаус Дитер Маубах, может прекратить работу до 2038 года, когда ФРГ решила окончательно отказаться от использования угля в электроэнергетике, если этого потребует правительство и будут учтены интересы всех сторон. Самое позднее в 2025 году Uniper прекратит использовать уголь на своих электростанциях в Великобритании, не позднее 2029 года - в Нидерландах.

Самая современная немецкая угольная электростанция Datteln 4

Самая современная немецкая угольная электростанция Datteln 4

При таких планах намерение Uniper продать российскую "дочку" "Юнипро", о котором сообщает Reuters, выглядит весьма логичным. В то же время такая сделка не обязательно означала бы уход компании из России. Ведь все последние годы концерн Fortum активно развивал в РФ ветряную энергетику, так что не исключено, что вырученные средства его немецкая дочерняя компания реинвестирует в российскую возобновляемую энергетику.

Такая перспектива может сделать более сговорчивыми на переговорах о цене "Интер РАО" или другие российские государственные энергетические компании, в том числе, предположим, "Газпром энергохолдинг". Ведь ситуация вокруг "Северного потока-2" по-прежнему непростая, так что в Москве вряд ли захотят обострять отношения с одним из пяти западных финансистов этого проекта.  

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    Автор: Андрей Гурков


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